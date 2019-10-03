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3 октября 2019, 23:17

«Глас народа»: вам выписать штраф или постоите часок на обочине?

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Фото из открытых источников
Наши соседи – эстонцы придумывают все новые способы наказания нарушителей действующих Правил дорожного движения. Решения подчас оригинальные. На сей раз эксперимент коснется тех, кто привык ездить слишком быстро.

Лихачам, у кoтoрых отсутствуют нeпoгaшeнные нaкaзaния, пoлиция готова прeдocтaвить вoзмoжнocть выбoрa: либo зaплaтить штрaф, либo пocтoять нa oбoчинe в тeчeниe энного количества времени.

Есть уже конкретные цифры: прeвыcившиe мaкcимaльнo дoпуcтимую cкoрocть нe бoлee, чeм на 20 км/ч (штрaф 20–80 евро), дoлжны будут простоять на обочине 45 минут. Тe, ктo прeвыcил cкoрocть нa 21–40 км/ч (штрaф 80+ евро), в зоне отстоя проведут 1 час.

Что думает наш человек о новых эстонских правилах? Ведь идея – кто его знает – может прижиться и на российских дорогах.

Ксюша Светлова: «Штрафами надо наказывать, а не стоянками, что за детский сад?! Ещё бы в угол ставили, бред».

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Дмитрий Иванов: «Я отталкиваюсь от того, что она именно работает».

Ксюша Светлова: «Кто? Работает»?

Дмитрий Иванов: «Что там это наказание именно работает, а не откупаются «билетом подороже».

Ксюша Светлова: «А кто проверяет эти простои»?

Дмитрий Иванов: «Ну, явно же есть дежурные какие-то».

Моеимя Мояфамилия: «Там за взятку посадят, это не Россия».

Ксюша Светлова: «Что-то я сомневаюсь. Это поначалу, потом появятся разрешения».

Дмитрий Иванов: «Хм, поставить дежурного - в чем тут проблема»?

Ксюша Светлова: «Где поставить»?

Дмитрий Иванов: «На «штрафном питлейне». Чем вам идея то не нравится? Или вы злостная нарушительница – «превышательница»?

Ксюша Светлова: «Глупая идея».

Дмитрий Иванов: «Ну, почему глупая? Для тех, кому по фиг на штрафы - это реальная кара. Пару раз постоят, да, может, задумаются»...

Ксюша Светлова: «Я так не думаю».

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Игорь Петров: «Там никто «на лапу» не берёт. Посадят. Так что, всё правильно».

Ксюша Светлова: «Не бывает такого. Потому что это бесполезная трата времени, только штраф большой может наказать нарушителя, а стоянки эти ни к чему не приведут».

Игорь Петров: «Ещё как бывает. В Литве так же. С «взять на лапу» очень борются. Может, кто и хотел бы взять, но «очкуют», ибо штрафы за это и санкции очень жёсткие».

Дмитрий Иванов: «В бесполезной трате времени и есть суть. Особенно если ты из-за этого теряешь финансово и репутационно, например, пропуская важную встречу. А людям с достатком, и тем более мажорикам, денежные штрафы побоку. Хотя, конечно, есть те, на кого просто серьезно сумма штрафа повлияет».

Ксюша Светлова: «Какая прибыль от этого в казну? Это показуха элементарная, проведут тест и вернутся к штрафам».

Дмитрий Иванов: «Возможно, с сохранением штрафа + штрафной питлейн».

Игорь Петров: «Всё верно. Это тестирование. Вот они и посмотрят, есть от этого выгода какая или нет. Но, думаю, польза от этого будет. В любом случае, не нам решать и подсчитывать выгоду».

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Дмитрий Иванов: «Ну, в чем бред? На самом деле, весьма интересная «кара». Для тех, кому пофиг, на штрафы особенно».

Сергей Макаров: «Создай свой паблик и ищи самую интересную информацию или отпишись».

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Максим Максименко: «Готов день постоять, да че уж там – сутки».

Дмитрий Иванов: «Каждый раз, когда попадешься»?

Максим Максименко: «Нет, пусть дадут денёк погонять, как хочу».

Стас Егоров: «А кто контролировать это будет? Той Эстонии, как район Бирюлёво. В наших масштабах это работать не будет».

Алексей Кряков: «Все для людей. Не то что у нас».

Глеб Скопинов: «А так идея хорошая. вот бы такое в Москве ввести. Будет супер. А они  камер понатыкали и думают, что, если бить рублём, то этих дебилов остановишь».

Сергей Крутов: «Большинство людей ловят штраф из-за того, что камеры установлены неправильно! Не по ГОСТу, например, или в местах, где можно ехать 60-80 км/ч без проблем висит знак «на 40».

Руслан Петров: «Держите в курсе».

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«Глас народа»: вам выписать штраф или постоите часок на обочине?
Лихачам, у кoтoрых отсутствуют нeпoгaшeнные нaкaзaния, пoлиция готова прeдocтaвить вoзмoжнocть выбoрa: либo зaплaтить штрaф, либo пocтoять нa oбoчинe в тeчeниe энного количества времени.Есть уже конкретные цифры: прeвыcившиe мaкcимaльнo дoпуcтимую cкoрocть нe бoлee, чeм на 20 км/ч (штрaф 20–80 евро), дoлжны будут простоять на обочине 45 минут. Тe, ктo прeвыcил cкoрocть нa 21–40 км/ч (штрaф 80+ евро), в зоне отстоя проведут 1 час.Что думает наш человек о новых эстонских правилах? Ведь идея – кто его знает – может прижиться и на российских дорогах.Ксюша Светлова: «Штрафами надо наказывать, а не стоянками, что за детский сад?! Ещё бы в угол ставили, бред».{{material_127542}} Дмитрий Иванов: «На самом деле весьма интересная «кара». Для тех, кому пофиг на штрафы особенно»...Ксюша Светлова: «Заплатит больше и поедет, чтобы «в углу» не стоять. Набивают карманы службам, очень глупо».Дмитрий Иванов: «Я отталкиваюсь от того, что она именно работает».Ксюша Светлова: «Кто? Работает»?Дмитрий Иванов: «Что там это наказание именно работает, а не откупаются «билетом подороже».Ксюша Светлова: «А кто проверяет эти простои»? Дмитрий Иванов: «Ну, явно же есть дежурные какие-то».Моеимя Мояфамилия: «Там за взятку посадят, это не Россия». Ксюша Светлова: «Что-то я сомневаюсь. Это поначалу, потом появятся разрешения».Дмитрий Иванов: «Хм, поставить дежурного - в чем тут проблема»?Ксюша Светлова: «Где поставить»?Дмитрий Иванов: «На «штрафном питлейне». Чем вам идея то не нравится? Или вы злостная нарушительница – «превышательница»?Ксюша Светлова: «Глупая идея».Дмитрий Иванов: «Ну, почему глупая? Для тех, кому по фиг на штрафы - это реальная кара. Пару раз постоят, да, может, задумаются»...Ксюша Светлова: «Я так не думаю».{{material_125605}} Дмитрий Иванов: «Аргументируйте, почему тогда это не вариант»...Игорь Петров: «Там никто «на лапу» не берёт. Посадят. Так что, всё правильно».Ксюша Светлова: «Не бывает такого. Потому что это бесполезная трата времени, только штраф большой может наказать нарушителя, а стоянки эти ни к чему не приведут».Игорь Петров: «Ещё как бывает. В Литве так же. С «взять на лапу» очень борются. Может, кто и хотел бы взять, но «очкуют», ибо штрафы за это и санкции очень жёсткие».Дмитрий Иванов: «В бесполезной трате времени и есть суть. Особенно если ты из-за этого теряешь финансово и репутационно, например, пропуская важную встречу. А людям с достатком, и тем более мажорикам, денежные штрафы побоку. Хотя, конечно, есть те, на кого просто серьезно сумма штрафа повлияет».Ксюша Светлова: «Какая прибыль от этого в казну? Это показуха элементарная, проведут тест и вернутся к штрафам».Дмитрий Иванов: «Возможно, с сохранением штрафа + штрафной питлейн».Игорь Петров: «Всё верно. Это тестирование. Вот они и посмотрят, есть от этого выгода какая или нет. Но, думаю, польза от этого будет. В любом случае, не нам решать и подсчитывать выгоду».Денис Соловьев: «Так пробок прибавится в миллион раз».Дмитрий Бартенев: «У «обоченников»?Дмитрий Иванов: «Каким же образом»?Евген Царёв: «Бред, лишь бы что запостить».Дмитрий Иванов: «Ну, в чем бред? На самом деле, весьма интересная «кара». Для тех, кому пофиг, на штрафы особенно».Сергей Макаров: «Создай свой паблик и ищи самую интересную информацию или отпишись».Kenny Mccormick: "У нас надо сразу отстреливать по колесам».{{material_127306}} Глеб Скопинов: «Отстреливать по колёсам? За превышение скорости? Во время езды? Знаешь, какая чехарда начнётся? Будет резко организован сбор металлолома».Михаил Брагинский: «Наказание временем – жестко»! Максим Максименко: «Готов день постоять, да че уж там – сутки». Дмитрий Иванов: «Каждый раз, когда попадешься»?Максим Максименко: «Нет, пусть дадут денёк погонять, как хочу». Стас Егоров: «А кто контролировать это будет? Той Эстонии, как район Бирюлёво. В наших масштабах это работать не будет».Алексей Кряков: «Все для людей. Не то что у нас».Глеб Скопинов: «А так идея хорошая. вот бы такое в Москве ввести. Будет супер. А они  камер понатыкали и думают, что, если бить рублём, то этих дебилов остановишь».Сергей Крутов: «Большинство людей ловят штраф из-за того, что камеры установлены неправильно! Не по ГОСТу, например, или в местах, где можно ехать 60-80 км/ч без проблем висит знак «на 40».Руслан Петров: «Держите в курсе».
2019-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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