«Глас народа»: вам выписать штраф или постоите часок на обочине?
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Лихачам, у кoтoрых отсутствуют нeпoгaшeнные нaкaзaния, пoлиция готова прeдocтaвить вoзмoжнocть выбoрa: либo зaплaтить штрaф, либo пocтoять нa oбoчинe в тeчeниe энного количества времени.
Есть уже конкретные цифры: прeвыcившиe мaкcимaльнo дoпуcтимую cкoрocть нe бoлee, чeм на 20 км/ч (штрaф 20–80 евро), дoлжны будут простоять на обочине 45 минут. Тe, ктo прeвыcил cкoрocть нa 21–40 км/ч (штрaф 80+ евро), в зоне отстоя проведут 1 час.
Что думает наш человек о новых эстонских правилах? Ведь идея – кто его знает – может прижиться и на российских дорогах.
Ксюша Светлова: «Штрафами надо наказывать, а не стоянками, что за детский сад?! Ещё бы в угол ставили, бред».
Ксюша Светлова: «Заплатит больше и поедет, чтобы «в углу» не стоять. Набивают карманы службам, очень глупо».
Дмитрий Иванов: «Я отталкиваюсь от того, что она именно работает».
Ксюша Светлова: «Кто? Работает»?
Дмитрий Иванов: «Что там это наказание именно работает, а не откупаются «билетом подороже».
Ксюша Светлова: «А кто проверяет эти простои»?
Дмитрий Иванов: «Ну, явно же есть дежурные какие-то».
Моеимя Мояфамилия: «Там за взятку посадят, это не Россия».
Ксюша Светлова: «Что-то я сомневаюсь. Это поначалу, потом появятся разрешения».
Дмитрий Иванов: «Хм, поставить дежурного - в чем тут проблема»?
Ксюша Светлова: «Где поставить»?
Дмитрий Иванов: «На «штрафном питлейне». Чем вам идея то не нравится? Или вы злостная нарушительница – «превышательница»?
Ксюша Светлова: «Глупая идея».
Дмитрий Иванов: «Ну, почему глупая? Для тех, кому по фиг на штрафы - это реальная кара. Пару раз постоят, да, может, задумаются»...
Ксюша Светлова: «Я так не думаю».
Игорь Петров: «Там никто «на лапу» не берёт. Посадят. Так что, всё правильно».
Ксюша Светлова: «Не бывает такого. Потому что это бесполезная трата времени, только штраф большой может наказать нарушителя, а стоянки эти ни к чему не приведут».
Игорь Петров: «Ещё как бывает. В Литве так же. С «взять на лапу» очень борются. Может, кто и хотел бы взять, но «очкуют», ибо штрафы за это и санкции очень жёсткие».
Дмитрий Иванов: «В бесполезной трате времени и есть суть. Особенно если ты из-за этого теряешь финансово и репутационно, например, пропуская важную встречу. А людям с достатком, и тем более мажорикам, денежные штрафы побоку. Хотя, конечно, есть те, на кого просто серьезно сумма штрафа повлияет».
Ксюша Светлова: «Какая прибыль от этого в казну? Это показуха элементарная, проведут тест и вернутся к штрафам».
Дмитрий Иванов: «Возможно, с сохранением штрафа + штрафной питлейн».
Игорь Петров: «Всё верно. Это тестирование. Вот они и посмотрят, есть от этого выгода какая или нет. Но, думаю, польза от этого будет. В любом случае, не нам решать и подсчитывать выгоду».
Денис Соловьев: «Так пробок прибавится в миллион раз».
Дмитрий Бартенев: «У «обоченников»?
Дмитрий Иванов: «Каким же образом»?
Евген Царёв: «Бред, лишь бы что запостить».
Дмитрий Иванов: «Ну, в чем бред? На самом деле, весьма интересная «кара». Для тех, кому пофиг, на штрафы особенно».
Сергей Макаров: «Создай свой паблик и ищи самую интересную информацию или отпишись».
Kenny Mccormick: "У нас надо сразу отстреливать по колесам».
Михаил Брагинский: «Наказание временем – жестко»!
Максим Максименко: «Готов день постоять, да че уж там – сутки».
Дмитрий Иванов: «Каждый раз, когда попадешься»?
Максим Максименко: «Нет, пусть дадут денёк погонять, как хочу».
Стас Егоров: «А кто контролировать это будет? Той Эстонии, как район Бирюлёво. В наших масштабах это работать не будет».
Алексей Кряков: «Все для людей. Не то что у нас».
Глеб Скопинов: «А так идея хорошая. вот бы такое в Москве ввести. Будет супер. А они камер понатыкали и думают, что, если бить рублём, то этих дебилов остановишь».
Сергей Крутов: «Большинство людей ловят штраф из-за того, что камеры установлены неправильно! Не по ГОСТу, например, или в местах, где можно ехать 60-80 км/ч без проблем висит знак «на 40».
Руслан Петров: «Держите в курсе».
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