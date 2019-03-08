8 марта 2019, 23:14

«Глас народа»: «Вот она, радиация», или «Мы желаем счастья вам»!

  • 1731
  • 0
При въезде в тот или иной город, особенно крупный, мы зачастую можем видеть людей с табличками типа «Проведу по городу». Говорят, услуга пользуется спросом, не знаю. А вот в Старом Осколе (Белгородская область) в руках одного и того же мужчины совсем другая табличка.
^
Глас народа Вот она радиация или Мы желаем счастья вам

Почти каждый день с утра человек желает водителям… удачи. Он выходит на трассу с табличками, на которых написаны простые и незамысловатые слова: «И сам не плошай», «Добра!» и др. Чтобы водители лучше видели, староосколец надевает яркий жилет. Ведь здорово же!

Ранее мы писали
«Хорошее дело браком не назовут». И это наглядным образом подчеркнул житель Белгородской области, разместивший ...
Читать далее
Наверное, да. Но добро нынче, увы, приветствуется не всеми. Нам порой кажется, что такого рода люди – самые что не есть чудаки или еще того хуже. Вот лишь несколько высказываний, которые мы обнаружили в одной из социальных групп по поводу этих фотоснимков.

Андрей Артемьев: «Вот кому на пенсии делать нечего»…

Артём Ходырев: «Из-за таких и подняли пенсионный возраст»...

Паша Привалов: «Жесть».

Евгений Амурский: «Вот она, радиация»!

Людмила Пароева: «Если серьезно, он явно нездоров»...

Валерия Елисеева: «Людмила, просто на пенсии делать не чего».

Юрий Козловцев: «Вызовите ему кто-нибудь «скорую»…

На подобного рода комментарии хочется ответить цитатой Жорж Санд, она будет в тему: «Нигде так не развито злословие, как в провинциальных городках. Хороших людей там не ценят, человека выдающегося считают заклятым врагом общества»…

Мы проштудировали все комментарии и к своей радости выявили, что людей, по достоинству оценивших поступок героя нашего рассказа, куда как больше. Вот их оценка:

Ранее мы писали
В детстве, помню, в народных массах бродила в примета: проедешь под мостом, по которому катит поезд, загадывай ...
Читать далее
Василий Обедин: «Хороший мужичок, приятный жест».

Сергей Масленников: «Заряд позитива, ничего плохого не наблюдаю».

Наталья Иващенко: «Кем бы ни был этот мужчина, хочется пожелать ему всего самого доброго и хорошего и, конечно же, удачи»!

Евгений Гладких: «Похоже, чокнутый. Но при этом позитивный. Лично мне идея нравится».

Серега Серега: «Здоров или не здоров, какая разница - водилам приятно»!

Ivan Nikonov: «Красавец».

Андрей Белов: «А мне вспоминается песня «Цветов» середины восьмидесятых «Мы желаем счастья вам». Практически из той же оперы»…

Глеб Судницын: «Такой парень был в Техасе, звали его «машущий в жару». Наш дедок круче»!

Анастасия Кузовлева: «Молодец, приятно получать добрые пожелания».

Лина Любимова: «Прикольно, он все делает от чистого сердца. Добра и так мало осталось. Спасибо таким милым людям».

Татьяна Иванова: «А я бы поблагодарила «аварийкой» или тремя короткими сигналами, чтоб его поддержать. Большой молодец»!

А какие мысли на сей счет у вас?..


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Омега-Премиум | отзывы
Когда покупал в этом автосалоне Land Rover модели Freelander, мне предложили заодно купить интересную услугу, т.е. сервисный пакет на пять лет техобслуживания на особых условиях. Консультант подробно ознакомил меня с его преимуществами. Больше всего мне понравилось, что с этой услугой инфляция не страшна ...
Антон Романов
Галант-Авто на Жукова | отзывы
Не знаю, кому как, а мне очень понравился этот автосалон. Я брал в филиале на Жукова Паджеро Спорт, сделку оформили быстро и четко. Сотрудники шустрые, не ходят туда сюда, знают, кто что должен делать, компетентные, продвинутые ребята. Да и выбор в салоне очень большой, каждый может подобрать и модель ...
Валентин
Юпитер VW | отзывы
Покупал в дилерском центре Юпитер пассат в комплектации trendline. Брал автомобиль на тест-драйв, покатался, пообщался с консультантами и решил покупать. Оформление документов заняло около получаса. Работой солона доволен, хорошо проконсультировали и обслужили. Большое количество автомобилей в наличии ...
smirnouvsmirne
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
«Хочу на 8 марта!». Лучшие кроссоверы для женщин
Выбираем шины на лето: новинки сезона
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 27 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 47 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Глас народа»: «Вот она, радиация», или «Мы желаем счастья вам»!
Почти каждый день с утра человек желает водителям… удачи. Он выходит на трассу с табличками, на которых написаны простые и незамысловатые слова: «И сам не плошай», «Добра!» и др. Чтобы водители лучше видели, староосколец надевает яркий жилет. Ведь здорово же!{{material_125785}} Наверное, да. Но добро нынче, увы, приветствуется не всеми. Нам порой кажется, что такого рода люди – самые что не есть чудаки или еще того хуже. Вот лишь несколько высказываний, которые мы обнаружили в одной из социальных групп по поводу этих фотоснимков.Андрей Артемьев: «Вот кому на пенсии делать нечего»…Артём Ходырев: «Из-за таких и подняли пенсионный возраст»...Паша Привалов: «Жесть».Евгений Амурский: «Вот она, радиация»!Людмила Пароева: «Если серьезно, он явно нездоров»...Валерия Елисеева: «Людмила, просто на пенсии делать не чего».Юрий Козловцев: «Вызовите ему кто-нибудь «скорую»…На подобного рода комментарии хочется ответить цитатой Жорж Санд, она будет в тему: «Нигде так не развито злословие, как в провинциальных городках. Хороших людей там не ценят, человека выдающегося считают заклятым врагом общества»…Мы проштудировали все комментарии и к своей радости выявили, что людей, по достоинству оценивших поступок героя нашего рассказа, куда как больше. Вот их оценка:{{material_124437}} Василий Обедин: «Хороший мужичок, приятный жест».Сергей Масленников: «Заряд позитива, ничего плохого не наблюдаю».Наталья Иващенко: «Кем бы ни был этот мужчина, хочется пожелать ему всего самого доброго и хорошего и, конечно же, удачи»!Евгений Гладких: «Похоже, чокнутый. Но при этом позитивный. Лично мне идея нравится».Серега Серега: «Здоров или не здоров, какая разница - водилам приятно»!Ivan Nikonov: «Красавец».Андрей Белов: «А мне вспоминается песня «Цветов» середины восьмидесятых «Мы желаем счастья вам». Практически из той же оперы»…Глеб Судницын: «Такой парень был в Техасе, звали его «машущий в жару». Наш дедок круче»!Анастасия Кузовлева: «Молодец, приятно получать добрые пожелания».Лина Любимова: «Прикольно, он все делает от чистого сердца. Добра и так мало осталось. Спасибо таким милым людям».Татьяна Иванова: «А я бы поблагодарила «аварийкой» или тремя короткими сигналами, чтоб его поддержать. Большой молодец»!А какие мысли на сей счет у вас?..
2019-03-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калининград Новосибирск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG