«Глас народа»: «Вот она, радиация», или «Мы желаем счастья вам»!
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Почти каждый день с утра человек желает водителям… удачи. Он выходит на трассу с табличками, на которых написаны простые и незамысловатые слова: «И сам не плошай», «Добра!» и др. Чтобы водители лучше видели, староосколец надевает яркий жилет. Ведь здорово же!
Андрей Артемьев: «Вот кому на пенсии делать нечего»…
Артём Ходырев: «Из-за таких и подняли пенсионный возраст»...
Паша Привалов: «Жесть».
Евгений Амурский: «Вот она, радиация»!
Людмила Пароева: «Если серьезно, он явно нездоров»...
Валерия Елисеева: «Людмила, просто на пенсии делать не чего».
Юрий Козловцев: «Вызовите ему кто-нибудь «скорую»…
На подобного рода комментарии хочется ответить цитатой Жорж Санд, она будет в тему: «Нигде так не развито злословие, как в провинциальных городках. Хороших людей там не ценят, человека выдающегося считают заклятым врагом общества»…
Мы проштудировали все комментарии и к своей радости выявили, что людей, по достоинству оценивших поступок героя нашего рассказа, куда как больше. Вот их оценка:
Сергей Масленников: «Заряд позитива, ничего плохого не наблюдаю».
Наталья Иващенко: «Кем бы ни был этот мужчина, хочется пожелать ему всего самого доброго и хорошего и, конечно же, удачи»!
Евгений Гладких: «Похоже, чокнутый. Но при этом позитивный. Лично мне идея нравится».
Серега Серега: «Здоров или не здоров, какая разница - водилам приятно»!
Ivan Nikonov: «Красавец».
Андрей Белов: «А мне вспоминается песня «Цветов» середины восьмидесятых «Мы желаем счастья вам». Практически из той же оперы»…
Глеб Судницын: «Такой парень был в Техасе, звали его «машущий в жару». Наш дедок круче»!
Анастасия Кузовлева: «Молодец, приятно получать добрые пожелания».
Лина Любимова: «Прикольно, он все делает от чистого сердца. Добра и так мало осталось. Спасибо таким милым людям».
Татьяна Иванова: «А я бы поблагодарила «аварийкой» или тремя короткими сигналами, чтоб его поддержать. Большой молодец»!
А какие мысли на сей счет у вас?..
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