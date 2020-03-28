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28 марта 2020, 16:29

«Глас народа» вспоминает ПАЗ-672: «Разгон от 0-60 за 7 дней. На тормоз нажимаешь - фары вылетали»

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Фото из открытых источников
В одной из социальных групп, ностальгирующих по советским временам, разместили фотографию «ПАЗика». Публикация, что называется, «зашла» - комментаторов оказалось в избытке.
Глас народа вспоминает ПАЗ 672 Разгон от 0 60 за 7 дней На тормоз нажимаешь фары вылетали

Фото из открытых источников

Люди старшего поколения с удовольствием вспомнили автобус, заодно проностальгировав по «тем временам». Причем отметились граждане разных стран, как бывших республик СССР, так и из дальнего зарубежья.

Полное счастье

Татьяна Анатольевна Шаповалова (г. Харьков): «Если правильно помню, ПАЗ-672, а, может, напутала. Но он очень мне знаком - ездила на нем очень и очень много. По горным дорогам, по городу (шабашник)»!

Яков Нускольтер (г. Тула): «Да, на таких наездил с концертами многие тысячи километров».

Риммочка Римма (г. Мюнстер): «ПАЗик. Помню, помню».

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Берик Жалелов (г. Атырау): «Помним из детства. Это был из широко распространённых, выпускаемых красивых автобусов с неповторимым обликом. Очень комфортный по тем временам, отражение эпохи».

Джобир Разыков (г. Душанбе): «Родной пазик».

Анна Мизерная (из г. Тульчин): « Це зроблено в СССР. Горжусь, що я жила в таки могучи страни, як СССР». 

Игорь Форов (г. Кемерово): «Знаменитый пазик, трудяга»!

Виктория Карпова (Украина): «Работядка бусике. Любимый наш. Родной. Всех везущий - и груз, и людей, и зверей, и мебель, вместе все. И всем было хорошо».

Gocha Akhalaia (г. Хоби): «Тепло и запах масла».

Валентина Трашина (г. Херсон): «А як співали в цих автобусах»!

Лена Кондакова (г. Днепропетровск): «Мы к дедушке в село ездили на таком».

Петр Хижняк (г. Черкассы): «Бил в свое время самим надежним и теплим автобусом в Черкассах. Бил завод по капремонту».

Ramazan Suleymanov (г. Каспийск, республика Дагестан): «И у нас в горах»!

Илис Абдырашов (г. Бишкек): « Помню, ездили».

Глас народа вспоминает ПАЗ 672 Разгон от 0 60 за 7 дней На тормоз нажимаешь фары вылетали

Фото из открытых источников

Глас народа вспоминает ПАЗ 672 Разгон от 0 60 за 7 дней На тормоз нажимаешь фары вылетали

Фото из открытых источников

Глас народа вспоминает ПАЗ 672 Разгон от 0 60 за 7 дней На тормоз нажимаешь фары вылетали

Фото из открытых источников

Глас народа вспоминает ПАЗ 672 Разгон от 0 60 за 7 дней На тормоз нажимаешь фары вылетали

Фото из открытых источников

Глас народа вспоминает ПАЗ 672 Разгон от 0 60 за 7 дней На тормоз нажимаешь фары вылетали

Фото из открытых источников

Глас народа вспоминает ПАЗ 672 Разгон от 0 60 за 7 дней На тормоз нажимаешь фары вылетали
Глас народа вспоминает ПАЗ 672 Разгон от 0 60 за 7 дней На тормоз нажимаешь фары вылетали
Глас народа вспоминает ПАЗ 672 Разгон от 0 60 за 7 дней На тормоз нажимаешь фары вылетали
Глас народа вспоминает ПАЗ 672 Разгон от 0 60 за 7 дней На тормоз нажимаешь фары вылетали
Глас народа вспоминает ПАЗ 672 Разгон от 0 60 за 7 дней На тормоз нажимаешь фары вылетали
Farhad Haciyev (Франция): «Где коврик постелен - обычно когда все было переполнено, маленьких детей усаживали туда, чтобы не давил народ. Иногда мы лежали на животе и смотрели на дорогу. Это было полное счастье».

Roman Ilioukhine (г. Чикаго): «Такой уютный автобус».

Виктор Васта: «Почти «Мерседес».

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Zura Kharati: «У водителя невыносимая жара летом, так как мотор там же... Капец вообще».

Михатл Шестаков (г. Челябинск): «Визг коробки скоростей без синхронизаторов. Сроду не забыть»!

Igor Kamcatnyj (г. Клайпеда): «Разгон от 0-60 за 7 дней. На тормоз нажимаешь - фары вылетали. Отличный аппарат».

Ibrahim Gadirov (г. Баку): «Ну, каков водила, таков и аппарат... Водители делятся на три категории: 1-я -  «Ездок», 2-я – «Ездюк», 3-я – «П......к».

Еще в строю!

Анатолий Андреев (Украина): «Они и сейчас продолжают трудовую вахту».

Саид Шакаримов (г. Алма-Ата): «ПАЗ-672 - этим все сказано»!

Артем Погорелов (г. Первомайск, Николаевская область): «ПАЗик хорош, до сих пор на просторах бывшего СССР колесит».


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«Глас народа» вспоминает ПАЗ-672: «Разгон от 0-60 за 7 дней. На тормоз нажимаешь - фары вылетали»
Люди старшего поколения с удовольствием вспомнили автобус, заодно проностальгировав по «тем временам». Причем отметились граждане разных стран, как бывших республик СССР, так и из дальнего зарубежья. Полное счастьеТатьяна Анатольевна Шаповалова (г. Харьков): «Если правильно помню, ПАЗ-672, а, может, напутала. Но он очень мне знаком - ездила на нем очень и очень много. По горным дорогам, по городу (шабашник)»!Яков Нускольтер (г. Тула): «Да, на таких наездил с концертами многие тысячи километров».Риммочка Римма (г. Мюнстер): «ПАЗик. Помню, помню».{{material_128960}} Берик Жалелов (г. Атырау): «Помним из детства. Это был из широко распространённых, выпускаемых красивых автобусов с неповторимым обликом. Очень комфортный по тем временам, отражение эпохи».Джобир Разыков (г. Душанбе): «Родной пазик».Анна Мизерная (из г. Тульчин): « Це зроблено в СССР. Горжусь, що я жила в таки могучи страни, як СССР».  Игорь Форов (г. Кемерово): «Знаменитый пазик, трудяга»!Виктория Карпова (Украина): «Работядка бусике. Любимый наш. Родной. Всех везущий - и груз, и людей, и зверей, и мебель, вместе все. И всем было хорошо». Gocha Akhalaia (г. Хоби): «Тепло и запах масла».Валентина Трашина (г. Херсон): «А як співали в цих автобусах»!Лена Кондакова (г. Днепропетровск): «Мы к дедушке в село ездили на таком».Петр Хижняк (г. Черкассы): «Бил в свое время самим надежним и теплим автобусом в Черкассах. Бил завод по капремонту».Ramazan Suleymanov (г. Каспийск, республика Дагестан): «И у нас в горах»!Илис Абдырашов (г. Бишкек): « Помню, ездили».{{gallery_1986}} Farhad Haciyev (Франция): «Где коврик постелен - обычно когда все было переполнено, маленьких детей усаживали туда, чтобы не давил народ. Иногда мы лежали на животе и смотрели на дорогу. Это было полное счастье».Roman Ilioukhine (г. Чикаго): «Такой уютный автобус».Виктор Васта: «Почти «Мерседес».Докопаться до столбаБолат Рахимов: «Пазики гремят как тазики»…{{material_119258}} Алена Бендебери (г. Кривой Рог): «Да уж... Жуткая штуковина. Тряский. В салоне всегда выхлопными газами подванивало, меня в нем укачивало ужасно. Даже сейчас передёргивает от воспоминаний. Более комфортными были «Икарусы».Zura Kharati: «У водителя невыносимая жара летом, так как мотор там же... Капец вообще».Михатл Шестаков (г. Челябинск): «Визг коробки скоростей без синхронизаторов. Сроду не забыть»!Igor Kamcatnyj (г. Клайпеда): «Разгон от 0-60 за 7 дней. На тормоз нажимаешь - фары вылетали. Отличный аппарат».Ibrahim Gadirov (г. Баку): «Ну, каков водила, таков и аппарат... Водители делятся на три категории: 1-я -  «Ездок», 2-я – «Ездюк», 3-я – «П......к».Еще в строю!Анатолий Андреев (Украина): «Они и сейчас продолжают трудовую вахту».Саид Шакаримов (г. Алма-Ата): «ПАЗ-672 - этим все сказано»!Артем Погорелов (г. Первомайск, Николаевская область): «ПАЗик хорош, до сих пор на просторах бывшего СССР колесит».
2020-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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