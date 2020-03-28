«Глас народа» вспоминает ПАЗ-672: «Разгон от 0-60 за 7 дней. На тормоз нажимаешь - фары вылетали»
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Фото из открытых источников
Люди старшего поколения с удовольствием вспомнили автобус, заодно проностальгировав по «тем временам». Причем отметились граждане разных стран, как бывших республик СССР, так и из дальнего зарубежья.
Полное счастье
Татьяна Анатольевна Шаповалова (г. Харьков): «Если правильно помню, ПАЗ-672, а, может, напутала. Но он очень мне знаком - ездила на нем очень и очень много. По горным дорогам, по городу (шабашник)»!
Яков Нускольтер (г. Тула): «Да, на таких наездил с концертами многие тысячи километров».
Риммочка Римма (г. Мюнстер): «ПАЗик. Помню, помню».
Джобир Разыков (г. Душанбе): «Родной пазик».
Анна Мизерная (из г. Тульчин): « Це зроблено в СССР. Горжусь, що я жила в таки могучи страни, як СССР».
Игорь Форов (г. Кемерово): «Знаменитый пазик, трудяга»!
Виктория Карпова (Украина): «Работядка бусике. Любимый наш. Родной. Всех везущий - и груз, и людей, и зверей, и мебель, вместе все. И всем было хорошо».
Gocha Akhalaia (г. Хоби): «Тепло и запах масла».
Валентина Трашина (г. Херсон): «А як співали в цих автобусах»!
Лена Кондакова (г. Днепропетровск): «Мы к дедушке в село ездили на таком».
Петр Хижняк (г. Черкассы): «Бил в свое время самим надежним и теплим автобусом в Черкассах. Бил завод по капремонту».
Ramazan Suleymanov (г. Каспийск, республика Дагестан): «И у нас в горах»!
Илис Абдырашов (г. Бишкек): « Помню, ездили».
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Roman Ilioukhine (г. Чикаго): «Такой уютный автобус».
Виктор Васта: «Почти «Мерседес».
Докопаться до столба
Болат Рахимов: «Пазики гремят как тазики»…
Zura Kharati: «У водителя невыносимая жара летом, так как мотор там же... Капец вообще».
Михатл Шестаков (г. Челябинск): «Визг коробки скоростей без синхронизаторов. Сроду не забыть»!
Igor Kamcatnyj (г. Клайпеда): «Разгон от 0-60 за 7 дней. На тормоз нажимаешь - фары вылетали. Отличный аппарат».
Ibrahim Gadirov (г. Баку): «Ну, каков водила, таков и аппарат... Водители делятся на три категории: 1-я - «Ездок», 2-я – «Ездюк», 3-я – «П......к».
Еще в строю!
Анатолий Андреев (Украина): «Они и сейчас продолжают трудовую вахту».
Саид Шакаримов (г. Алма-Ата): «ПАЗ-672 - этим все сказано»!
Артем Погорелов (г. Первомайск, Николаевская область): «ПАЗик хорош, до сих пор на просторах бывшего СССР колесит».
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