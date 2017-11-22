22 ноября 2017, 14:15

Глас народа: выгодно ли дилеру Haval соседство с небоскребом «Газпрома»?

Не так давно в Санкт-Петербурге открылся второй дилерский центр китайской марки Haval. Как мы писали, он занял площади, на которых ранее выставлялись спортивные версии «М» концерна BMW.
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Не только мы, журналисты, в силу профессионального интереса, заметили смену вывесок на фасаде крупного автоцентра, но и рядовые петербуржцы. Портал 110km.ru подслушал в соцсетях, как оценили наши земляки приход на Приморское шоссе нового игрока, ведь, чего греха таить, замена, если так можно выразиться не совсем равноценная.

Ранее мы писали
Пустовавший какое-то время автоцентр «Парк-М» на Лахтинском проспекте, наконец-то, ожил. Теперь в многоэтажном ...
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Ситуация пикантна еще тем, что по соседству с автокомплексом строится и в ближайшей перспективе начнет свою жизнедеятельность знаменитая «игла» самого высокого здания в Европе – небоскреба концерна «Газпром». А это, как ни крути, средоточие в одном месте огромного количества людей с деньгами. Подчас большими. Получается, что у Haval резко выросли шансы «быть заметным», а, значит, дилерскому центру светит неплохая коммерческая перспектива? Итак…

Nik Pasteur: «Это место пустовало уже давно. Несколько лет как BMW оттуда съехал. Висела надпись: «Продажа/аренда».

Павел Лобков: «Для BMW недостаточно пафосно».

Станислав Верховский: «Куда же BMW переехал»?

Марина Зарецкая: «Да ладно вам, как будто автодилер - это поликлиника или магазин шаговой доступности. Кому нужен Bentley или BMW, тот купит его, и совсем не обязательно в обеденный перерыв на работе в многоэтажном бизнес-центре».

Kirill Samoroukov: «В офисах-то не богачи находятся; богачи на яхтах. А в офисах, как правило, «планктон».

Верховодин Патрик: «Смутно понимаю, как эти «белые» (и не только) воротнички будут заглядываться на китайскую тему. BMW, как ни крути, сильнее и почетнее».

Camel Drive: «А что за марка такая? Название прикольное»…

Станислав Верховский: «Китайские автомобили - это утопия».

Серж Фролов: «Так говорят те, кто ни разу не ездил на Haval. Вполне приличные авто».

Nik Pasteur: «Когда то в 90-х так говорили про корейские авто»...

Minutka Minutovna: «Haval - автомобильная марка, принадлежащая китайскому автопроизводителю Great Wall Motors, который специализируется на внедорожниках. Он был запущен в марте 2013 года. С 2015 две модели Haval экспортируются в Австралию. В конце 2017 года планируют Haval H2 и Haval H6 Coupe продавать в Южной Африке. (судя по всему и в России). Вот тут обзор модели 2016 Haval H2 Premium с оценкой 4 из 10 (по пунктам внизу страницы обзора) на Австралийском сайте с подзаголовком «Новый китайский бренд делает завышенный по цене и малоинтересный дебют»: http://www.drive.com.au

Глас народа Хавейл

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Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
Прочитал в нете комплектации и характеристики, реально список опций в базовых комплектациях впечатляет. По характеристикам, мотор середнячок, не сказал бы что какой то выдающийся, 1,5, 150 лошадок. Таких сейчас много, даже еще мощнее есть. Видел что они уже подготовили новый Н6 купе, вот этот будет помощнее ...
MedunDoc
Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
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Глас народа: выгодно ли дилеру Haval соседство с небоскребом «Газпрома»?
Не только мы, журналисты, в силу профессионального интереса, заметили смену вывесок на фасаде крупного автоцентра, но и рядовые петербуржцы. Портал 110km.ru подслушал в соцсетях, как оценили наши земляки приход на Приморское шоссе нового игрока, ведь, чего греха таить, замена, если так можно выразиться не совсем равноценная.{{material_121515}} Ситуация пикантна еще тем, что по соседству с автокомплексом строится и в ближайшей перспективе начнет свою жизнедеятельность знаменитая «игла» самого высокого здания в Европе – небоскреба концерна «Газпром». А это, как ни крути, средоточие в одном месте огромного количества людей с деньгами. Подчас большими. Получается, что у Haval резко выросли шансы «быть заметным», а, значит, дилерскому центру светит неплохая коммерческая перспектива? Итак… Nik Pasteur: «Это место пустовало уже давно. Несколько лет как BMW оттуда съехал. Висела надпись: «Продажа/аренда».Павел Лобков: «Для BMW недостаточно пафосно».Станислав Верховский: «Куда же BMW переехал»?Марина Зарецкая: «Да ладно вам, как будто автодилер - это поликлиника или магазин шаговой доступности. Кому нужен Bentley или BMW, тот купит его, и совсем не обязательно в обеденный перерыв на работе в многоэтажном бизнес-центре».Kirill Samoroukov: «В офисах-то не богачи находятся; богачи на яхтах. А в офисах, как правило, «планктон».Верховодин Патрик: «Смутно понимаю, как эти «белые» (и не только) воротнички будут заглядываться на китайскую тему. BMW, как ни крути, сильнее и почетнее».Camel Drive: «А что за марка такая? Название прикольное»…Станислав Верховский: «Китайские автомобили - это утопия».Серж Фролов: «Так говорят те, кто ни разу не ездил на Haval. Вполне приличные авто».Nik Pasteur: «Когда то в 90-х так говорили про корейские авто»...Minutka Minutovna: «Haval - автомобильная марка, принадлежащая китайскому автопроизводителю Great Wall Motors, который специализируется на внедорожниках. Он был запущен в марте 2013 года. С 2015 две модели Haval экспортируются в Австралию. В конце 2017 года планируют Haval H2 и Haval H6 Coupe продавать в Южной Африке. (судя по всему и в России). Вот тут обзор модели 2016 Haval H2 Premium с оценкой 4 из 10 (по пунктам внизу страницы обзора) на Австралийском сайте с подзаголовком «Новый китайский бренд делает завышенный по цене и малоинтересный дебют»: http://www.drive.com.au
2017-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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