Глас народа: выгодно ли дилеру Haval соседство с небоскребом «Газпрома»?
Не только мы, журналисты, в силу профессионального интереса, заметили смену вывесок на фасаде крупного автоцентра, но и рядовые петербуржцы. Портал 110km.ru подслушал в соцсетях, как оценили наши земляки приход на Приморское шоссе нового игрока, ведь, чего греха таить, замена, если так можно выразиться не совсем равноценная.
Nik Pasteur: «Это место пустовало уже давно. Несколько лет как BMW оттуда съехал. Висела надпись: «Продажа/аренда».
Павел Лобков: «Для BMW недостаточно пафосно».
Станислав Верховский: «Куда же BMW переехал»?
Марина Зарецкая: «Да ладно вам, как будто автодилер - это поликлиника или магазин шаговой доступности. Кому нужен Bentley или BMW, тот купит его, и совсем не обязательно в обеденный перерыв на работе в многоэтажном бизнес-центре».
Kirill Samoroukov: «В офисах-то не богачи находятся; богачи на яхтах. А в офисах, как правило, «планктон».
Верховодин Патрик: «Смутно понимаю, как эти «белые» (и не только) воротнички будут заглядываться на китайскую тему. BMW, как ни крути, сильнее и почетнее».
Camel Drive: «А что за марка такая? Название прикольное»…
Станислав Верховский: «Китайские автомобили - это утопия».
Серж Фролов: «Так говорят те, кто ни разу не ездил на Haval. Вполне приличные авто».
Nik Pasteur: «Когда то в 90-х так говорили про корейские авто»...
Minutka Minutovna: «Haval - автомобильная марка, принадлежащая китайскому автопроизводителю Great Wall Motors, который специализируется на внедорожниках. Он был запущен в марте 2013 года. С 2015 две модели Haval экспортируются в Австралию. В конце 2017 года планируют Haval H2 и Haval H6 Coupe продавать в Южной Африке. (судя по всему и в России). Вот тут обзор модели 2016 Haval H2 Premium с оценкой 4 из 10 (по пунктам внизу страницы обзора) на Австралийском сайте с подзаголовком «Новый китайский бренд делает завышенный по цене и малоинтересный дебют»: http://www.drive.com.au
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