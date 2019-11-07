«Глас народа»: зачем эпилептику права?
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Фото: Medaboutme.ru
Всем известно, что это заболевание, в соответствии с действующим законодательством, входит в перечень медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с управлением транспортными средствами и является основанием для прекращения действия водительского удостоверения.
Замалчивать ситуацию не стали – районный прокурор направил в суд 6 административных исковых заявлений о прекращении права на управление транспортными средствами. В настоящее время заявления находятся на рассмотрении, а у пермяков нашелся лишний повод посудачить по теме.
Елена Смирнова: «Эдуард, купили, что вы хотели?! Деревня - надо же где-то работать».
Эдуард Душин: «Да я ничего не хотел и не хочу. Просто когда его приступ бухнет, и он будет двигаться на автомобиле. Ну и, передавит людей. Я вот за что! Пусть работает».
Кирилл Акунин: «Ну, они не психи и не наркоманы. На учете не состоят. А остальным врачам водительской комиссии просто не признались в диагнозе».
Эдуард Душин: «Это понятно».
Анастасия Колца: «Причём здесь полиция? Речь идёт о больных за рулём».
Светлана Иванова: «Здоровые как больные ездят».
Игорь Воробкало: «Полностью согласен с вами».
Александр Матарцев: «После любого праздника половину прокуратуры, полиции и администрации можно лишить за «пьянку», но они не прикосновенны».
Не-Димон Медведев: «Откуда информация? Это врачебная тайна».
Anton Nazarov: «От государства родного и любимого ни каких тайн быть не может».
Степан Мальцев: «Таких много за рулем».
Николай Зарифуллин: «Либо в Суксуне так много эпилептиков, в разы больше, чем в других городах края, либо прокурор в Суксуне очень «активный», в отличие от других прокуроров (видимо, пассивных)».
Степан Мальцев: «Знаю одного человека: 3 ДТП за 3 года - машины в хлам, есть пострадавшие. Ездит дальше. Все это знают, она – медик, справка не проблема».
Что такое эпилепсия?
Медицина определяет ее как неврологическое расстройство, характеризуемое периодическими приступами судорог. Те, в свою очередь, вызываются аномальной электрической активностью в головном мозге. Приступ может возникать внезапно, причем пациент иногда даже не успевает подать знак окружающим, падая на пол и теряя сознание.
Среди причин судорог или несудорожных приступов эпилепсии называются травмы, серьезные болезни или поражения нервной системы. Чтобы предотвращать приступы, некоторым людям необходимо постоянно принимать лекарства. Увы, они не всегда помогают, и единственным выходом является оперативное вмешательство.
Подход к лечению строго индивидуальный. По оценкам врачей, примерно от 1 до 3% населения страдают той или иной формой эпилепсии, сложным спектром расстройств, которые вызывают приступы, различающиеся по типу, происхождению и степени тяжести.
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