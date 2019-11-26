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26 ноября 2019, 01:36

«Глас народа»: зачем неизвестный расстрелял мусоровозы?

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Фото из соцсетей
На Токсовском шоссе, что во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный мужчина расстрелял самосвалы, которые выгружали строительный мусор. Не исключено, что злоумышленник был, что называется, честных правил, потому как все случилось не на официальной свалке, а… в лесу. От одного из выстрелов сгорел автомобиль.

Пользователи соцсетей активно откликнулись на эту новость, только чуть ли не в каждом первом комментарии - «респект и уважуха» стрелявшему. Человек с ружьем для подавляющего большинства комментаторов – этакий Робин Гуд, методом противоправной силы борющийся со злом.

Увы, слышались отзывы, призывавшие даже «добить водителя грузовика» (мы, естественно, публиковать эти глупости не стали). Отсюда вопрос: либо мы такие кровожадные, либо дело в чем-то другом. Если так, тогда в чем?

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Валентина Кузькина: «Ворошиловский стрелок»!

Михаил Андреевич: «Валентина, скорее Токсовский».

Александр Иванцок: «Красавчик, мен! Для этого есть мусорные свалки, ребята, вы же «бабло рубите» за вывоз мусора, так отработайте до конца «бабки», а не в лес выкидывать мусор»!

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Александр Чистяков: «Молодец»!

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Григорий Блох: «Ибо не фиг».

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«Глас народа»: зачем неизвестный расстрелял мусоровозы?
Пользователи соцсетей активно откликнулись на эту новость, только чуть ли не в каждом первом комментарии - «респект и уважуха» стрелявшему. Человек с ружьем для подавляющего большинства комментаторов – этакий Робин Гуд, методом противоправной силы борющийся со злом. Увы, слышались отзывы, призывавшие даже «добить водителя грузовика» (мы, естественно, публиковать эти глупости не стали). Отсюда вопрос: либо мы такие кровожадные, либо дело в чем-то другом. Если так, тогда в чем? {{material_127473}} Marija Morozova: «Ну вот! А депутаты говорят, что невозможно бороться с нелегальным вывозом мусора. Красава»!Юрец Иванов: «Красавчик, молодец». Alex Che: «Надеюсь, его не найдут».Валентина Кузькина: «Ворошиловский стрелок»!Михаил Андреевич: «Валентина, скорее Токсовский».Александр Иванцок: «Красавчик, мен! Для этого есть мусорные свалки, ребята, вы же «бабло рубите» за вывоз мусора, так отработайте до конца «бабки», а не в лес выкидывать мусор»!Григорий Блох: «Я думаю, что если появится партия «зелёных», то у неё будут хорошие перспективы развития и много работы - ввиду незаконного строительства новых мусорных полигонов, завоза в РФ всяких радиоактивных отходов и, вообще, повсеместного нарушения законов по охране окружающей среды в стране».Дмитрий Розов: «Дай Бог ему здоровья и такой же не заметности. Молодчина». Александр Чистяков: «Молодец»!Арсений Слабунов: «Народный патруль».Сергей Бруев: «Молодец»!Григорий Блох: «Ибо не фиг». Юлия Куратова: «Побольше бы таких»…Белик Антон: «А вы в лесу последний раз давно были? Видели сколько там дерьма? Которое эти умники сваливают. Один бы сгинул, может, другие бояться бы начали».{{material_126455}} Ольга Кириченко: «Довели»!Андрей Иванов: «Доведут, ещё и хлеще будет. Хуже, чем в Москве и во Франции».Елена Ясная: «Надеюсь, герой остался инкогнито, респект ему».Татьяна Кузнецова: «Интересно, а водителя сгоревшего «КамАЗа» оштрафуют за незаконную свалку?Алексей Куликов: «Водила решил весь доход от вывоза себе забрать - на полигонах-то платить нужно. А в итоге поплатился».Yra Uraa: «Партизаны нашего времени»?Валентина Вишинская: «Партизаны»!Константин Гришин: «Лайк чуваку». Сергей Малышев: «Печалька в том, что если парня найдут, то срок на 5-8 лет... хоть и молодец».Nikolay Smirnov: «Красавчик»!Татьяна Кравец: «Нет слов! Молодец»!Владимир Степанов: «Машину жаль».Оля Павлова: «Надеюсь, успел скрыться».Наталья Колесова: «Ехали по дороге, видели, как горела машина - около нее бегали двое мужчин, а пожарных вокруг не наблюдалось».Александр Чемис: «Так то»!Марк Кузнецов: «Герой, которого мы заслужили».{{material_123906}} Aleksandr Dikarev: «Власть импотентна в вопросе вывоза и складирования мусора. Вот люди сами и занимаются делом на местах». Marin Gatcan: «Дай Бог ему здоровья. Надо по номеру пробить, кто хозяин».Андрей Иванов: «Божье наказание этой стране - бог всё видет. Ванга предупреждала, другие об этом твердили-твердили. Тупые, значит, тупые, как врачи сказали автомобилистам (пьяницы)».Autoliga Autoliga: «Конечно, пишите адреса, а уж Робин Гуд откликнется»!Руслан Державин: «Медаль ему надо дать». Алиса Михайлова: «Молодец. Браво»! Ирина Волкова-Ирина-Изобильный-Ставркр: «Думаю, нормальный поступок, и тоже надеюсь, что не найдут смелого стрелка».Алексей Катков: «Прочитал коммента и как будто в зловонную трупную жижу вляпался. Нет, ребятки, никогда в этой стране не будет ничего хорошего. Вы обречены. С преступлениями нельзя бороться еще большими преступлениями»!
2019-11-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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