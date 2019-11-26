«Глас народа»: зачем неизвестный расстрелял мусоровозы?
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Пользователи соцсетей активно откликнулись на эту новость, только чуть ли не в каждом первом комментарии - «респект и уважуха» стрелявшему. Человек с ружьем для подавляющего большинства комментаторов – этакий Робин Гуд, методом противоправной силы борющийся со злом.
Увы, слышались отзывы, призывавшие даже «добить водителя грузовика» (мы, естественно, публиковать эти глупости не стали). Отсюда вопрос: либо мы такие кровожадные, либо дело в чем-то другом. Если так, тогда в чем?
Юрец Иванов: «Красавчик, молодец».
Alex Che: «Надеюсь, его не найдут».
Валентина Кузькина: «Ворошиловский стрелок»!
Михаил Андреевич: «Валентина, скорее Токсовский».
Александр Иванцок: «Красавчик, мен! Для этого есть мусорные свалки, ребята, вы же «бабло рубите» за вывоз мусора, так отработайте до конца «бабки», а не в лес выкидывать мусор»!
Григорий Блох: «Я думаю, что если появится партия «зелёных», то у неё будут хорошие перспективы развития и много работы - ввиду незаконного строительства новых мусорных полигонов, завоза в РФ всяких радиоактивных отходов и, вообще, повсеместного нарушения законов по охране окружающей среды в стране».
Дмитрий Розов: «Дай Бог ему здоровья и такой же не заметности. Молодчина».
Александр Чистяков: «Молодец»!
Арсений Слабунов: «Народный патруль».
Сергей Бруев: «Молодец»!
Григорий Блох: «Ибо не фиг».
Юлия Куратова: «Побольше бы таких»…
Белик Антон: «А вы в лесу последний раз давно были? Видели сколько там дерьма? Которое эти умники сваливают. Один бы сгинул, может, другие бояться бы начали».
Андрей Иванов: «Доведут, ещё и хлеще будет. Хуже, чем в Москве и во Франции».
Елена Ясная: «Надеюсь, герой остался инкогнито, респект ему».
Татьяна Кузнецова: «Интересно, а водителя сгоревшего «КамАЗа» оштрафуют за незаконную свалку?
Алексей Куликов: «Водила решил весь доход от вывоза себе забрать - на полигонах-то платить нужно. А в итоге поплатился».
Yra Uraa: «Партизаны нашего времени»?
Валентина Вишинская: «Партизаны»!
Константин Гришин: «Лайк чуваку».
Сергей Малышев: «Печалька в том, что если парня найдут, то срок на 5-8 лет... хоть и молодец».
Nikolay Smirnov: «Красавчик»!
Татьяна Кравец: «Нет слов! Молодец»!
Владимир Степанов: «Машину жаль».
Оля Павлова: «Надеюсь, успел скрыться».
Наталья Колесова: «Ехали по дороге, видели, как горела машина - около нее бегали двое мужчин, а пожарных вокруг не наблюдалось».
Александр Чемис: «Так то»!
Марк Кузнецов: «Герой, которого мы заслужили».
Marin Gatcan: «Дай Бог ему здоровья. Надо по номеру пробить, кто хозяин».
Андрей Иванов: «Божье наказание этой стране - бог всё видет. Ванга предупреждала, другие об этом твердили-твердили. Тупые, значит, тупые, как врачи сказали автомобилистам (пьяницы)».
Autoliga Autoliga: «Конечно, пишите адреса, а уж Робин Гуд откликнется»!
Руслан Державин: «Медаль ему надо дать».
Алиса Михайлова: «Молодец. Браво»!
Ирина Волкова-Ирина-Изобильный-Ставркр: «Думаю, нормальный поступок, и тоже надеюсь, что не найдут смелого стрелка».
Алексей Катков: «Прочитал коммента и как будто в зловонную трупную жижу вляпался. Нет, ребятки, никогда в этой стране не будет ничего хорошего. Вы обречены. С преступлениями нельзя бороться еще большими преступлениями»!
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