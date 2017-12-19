19 декабря 2017, 10:11

«Глас народа»: жилет – лучше для водителя нет!

Самая обсуждаемая новость последних дней - премьер Медведев подписал постановление, дополняющее ПДД и обязывающее водителей при выходе из машины в темное время суток или при плохой видимости носить светоотражающую одежду.
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«Глас народа»: жилет – лучше для водителя нет!

Уточняется, что спецэкипировка должна быть на автовладельце все время, пока он находится на дороге или обочине. За неподчинение предполагается штраф в размере 500 рублей.

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Пользователи соцсетей живо и эмоционально отреагировали на новую норму. Некоторые вариантов ответов, подслушанные нам в соцсетях, публикуем в нашей популярной рубрике «Глас народа»:

Любовь Якорева: «В Эстонии это требование давно уже есть, и, скажу вам, соблюдается.  Плюс эти жилеты обязательны для велосипедистов и мотоциклистов, чтобы их в темноте было видно».

Петр Капулянский: «И в Израиле уже лет 10 как. Жилеты реально спасают жизни. А тем, кому они сильно мешают, я думаю, надо обязательно разрешить заплывать за буйки».

Inna Lindblad: «В Скандинавии и днем можно на пешеходах видеть жилеты. Здесь и простая одежда зачастую с отражателями».

Ekaterina Bizyaeva: «В Европе беж жилета нельзя выезжать на дорогу. Гарантированный штраф. Светоотражающий жилет должен лежать во всех машинах, и полиция строго за этим следит»

Елена Тихонова: «У нас бы ввели в Нью-Йорке. И для пешеходов тоже. Когда афроамериканец в чёрной одежде выходит на дорогу, его не видно вообще»...

Андрей Кудрявцев: «Пешеходам тоже катафоты нужны»!

Алиса Петровская: «В автотоварах эти жилеты сто лет продаются. Просто закрепили их применение законодательно. И правильно сделали. Ещё бы обязательное ношение фликеров пешеходами в тёмное время суток, как в Белоруссии, было бы просто отлично. Ни черта в сумерках тёмные фигуры не видно до последнего».

Павел Лобков: «Как судебный эксперт по ДТП, голосую за жилеты обеими руками. Сколько жизней было бы спасено, если бы люди ими пользовались».

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Katy Makhova: «В Италии уже 100 лет как».

Алексей Алексеев: «Причины для этого весьма просто. У кого-то из родственников завалялась на складе партия жилеток».

Olga Utina - Алексей Алексеев: «Алексей, ответ очевиден: чтобы в темное время (и не только) человек был виден на дороге, и его не принимали за праздно шатающегося под колёсами».

Руслан Евсин: «В отличие от «Ш» жилет — правильная мысль. Надевать его надо вне населенного пункта в темное время суток или при. плохой видимости, если вы выходите из машины, которая стоит на дороге или обочине».

Анна Михалина: «Ну, правильно! Освещения в городе нет, нужно каждому позаботиться о себе любимом. Скоро настанет темнота, и будут одни «светлячки» в жилетах передвигаться по улицам. А если серьезно, то лучше бы пешеходов обязали светоотражающие знаки носить».

Ирина Борисова: «Такую «одежду» не всякий сумеет носить! Порой светоотражатели вводят в еще большее заблуждение относительно расположения объекта для наезда».

Алина Назарова: «У меня в машине жилет уже давно есть. Висит на спинке сиденья. Ну и, надеть легко, если что».

Сергей Федоров: «Желательно, чтобы там также была предусмотрена лампочка и свисток (в случае тумана). Все это ночью реально очень нужно и ни мало жизней спасло».

Анна Драгун: «Детей в детсадах тоже выгуливают в таких жилетах в Питере».

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Olga Petkevich: «Езжу очень много как по РФ, так и по Беларуси. Тот, кто дружит с машиной и постоянно за рулем, знает, какие дороги, и как они освещены, особенно ночью. Ничего практически не видно. Рассчитать расстояние трудно, так как темнота обманчива. Сколько раз видела людей просто идущих вдоль дороги. Стариков. Детей. Они, бедные, не понимают как это опасно! Их без опознавательных знаков не видно. Выезжаешь иногда из света в темноту и, наоборот, и человек оказывается совсем рядом... А когда еще встречные машины фарами светят, и фары эти не отрегулированы, вообще никого можно не увидеть. Жаль, что люди не хотят понимать и думают, что их не коснется»...

По словам авторов инициативы, она призвана защитить водителей, вынужденных по каким-то причинам выйти из машины на ночной дороге. В этот миг водитель автоматически превращается в потенциальную жертву ДТП, поскольку рискует попасть под колеса мчащегося мимо ТС. В ночи человек в обычной одежде нередко остается незаметным даже в свете фар.

Заметим, что в настоящее время носить светоотражатели на одеждах обязаны лишь пешеходы, идущие по обочинам дорог за городом. По мнению представителей МВД, данное правило уже спасло жизни многим людям. Постановление вступит в силу через 90 суток со дня опубликования.

P.S. Приобрести сегодня светоотражательный жилет не проблема. Предложений масса, да и цены вполне приемлемые: в зависимости от модели, выкройки и аппетитов продавцов, стоимость изделий составляет от 65 до 400 рублей.  

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«Глас народа»: жилет – лучше для водителя нет!
Уточняется, что спецэкипировка должна быть на автовладельце все время, пока он находится на дороге или обочине. За неподчинение предполагается штраф в размере 500 рублей. {{material_121768}} Пользователи соцсетей живо и эмоционально отреагировали на новую норму. Некоторые вариантов ответов, подслушанные нам в соцсетях, публикуем в нашей популярной рубрике «Глас народа»:Любовь Якорева: «В Эстонии это требование давно уже есть, и, скажу вам, соблюдается.  Плюс эти жилеты обязательны для велосипедистов и мотоциклистов, чтобы их в темноте было видно».Петр Капулянский: «И в Израиле уже лет 10 как. Жилеты реально спасают жизни. А тем, кому они сильно мешают, я думаю, надо обязательно разрешить заплывать за буйки».Inna Lindblad: «В Скандинавии и днем можно на пешеходах видеть жилеты. Здесь и простая одежда зачастую с отражателями».Ekaterina Bizyaeva: «В Европе беж жилета нельзя выезжать на дорогу. Гарантированный штраф. Светоотражающий жилет должен лежать во всех машинах, и полиция строго за этим следит»Елена Тихонова: «У нас бы ввели в Нью-Йорке. И для пешеходов тоже. Когда афроамериканец в чёрной одежде выходит на дорогу, его не видно вообще»...Андрей Кудрявцев: «Пешеходам тоже катафоты нужны»!Алиса Петровская: «В автотоварах эти жилеты сто лет продаются. Просто закрепили их применение законодательно. И правильно сделали. Ещё бы обязательное ношение фликеров пешеходами в тёмное время суток, как в Белоруссии, было бы просто отлично. Ни черта в сумерках тёмные фигуры не видно до последнего».Павел Лобков: «Как судебный эксперт по ДТП, голосую за жилеты обеими руками. Сколько жизней было бы спасено, если бы люди ими пользовались».{{material_121294}} Katy Makhova: «В Италии уже 100 лет как».Алексей Алексеев: «Причины для этого весьма просто. У кого-то из родственников завалялась на складе партия жилеток».Olga Utina - Алексей Алексеев: «Алексей, ответ очевиден: чтобы в темное время (и не только) человек был виден на дороге, и его не принимали за праздно шатающегося под колёсами».Руслан Евсин: «В отличие от «Ш» жилет — правильная мысль. Надевать его надо вне населенного пункта в темное время суток или при. плохой видимости, если вы выходите из машины, которая стоит на дороге или обочине».Анна Михалина: «Ну, правильно! Освещения в городе нет, нужно каждому позаботиться о себе любимом. Скоро настанет темнота, и будут одни «светлячки» в жилетах передвигаться по улицам. А если серьезно, то лучше бы пешеходов обязали светоотражающие знаки носить».Ирина Борисова: «Такую «одежду» не всякий сумеет носить! Порой светоотражатели вводят в еще большее заблуждение относительно расположения объекта для наезда».Алина Назарова: «У меня в машине жилет уже давно есть. Висит на спинке сиденья. Ну и, надеть легко, если что».Сергей Федоров: «Желательно, чтобы там также была предусмотрена лампочка и свисток (в случае тумана). Все это ночью реально очень нужно и ни мало жизней спасло».Анна Драгун: «Детей в детсадах тоже выгуливают в таких жилетах в Питере».{{material_121652}} Olga Petkevich: «Езжу очень много как по РФ, так и по Беларуси. Тот, кто дружит с машиной и постоянно за рулем, знает, какие дороги, и как они освещены, особенно ночью. Ничего практически не видно. Рассчитать расстояние трудно, так как темнота обманчива. Сколько раз видела людей просто идущих вдоль дороги. Стариков. Детей. Они, бедные, не понимают как это опасно! Их без опознавательных знаков не видно. Выезжаешь иногда из света в темноту и, наоборот, и человек оказывается совсем рядом... А когда еще встречные машины фарами светят, и фары эти не отрегулированы, вообще никого можно не увидеть. Жаль, что люди не хотят понимать и думают, что их не коснется»...По словам авторов инициативы, она призвана защитить водителей, вынужденных по каким-то причинам выйти из машины на ночной дороге. В этот миг водитель автоматически превращается в потенциальную жертву ДТП, поскольку рискует попасть под колеса мчащегося мимо ТС. В ночи человек в обычной одежде нередко остается незаметным даже в свете фар.Заметим, что в настоящее время носить светоотражатели на одеждах обязаны лишь пешеходы, идущие по обочинам дорог за городом. По мнению представителей МВД, данное правило уже спасло жизни многим людям. Постановление вступит в силу через 90 суток со дня опубликования.P.S. Приобрести сегодня светоотражательный жилет не проблема. Предложений масса, да и цены вполне приемлемые: в зависимости от модели, выкройки и аппетитов продавцов, стоимость изделий составляет от 65 до 400 рублей.  
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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