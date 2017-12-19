«Глас народа»: жилет – лучше для водителя нет!
Уточняется, что спецэкипировка должна быть на автовладельце все время, пока он находится на дороге или обочине. За неподчинение предполагается штраф в размере 500 рублей.
Любовь Якорева: «В Эстонии это требование давно уже есть, и, скажу вам, соблюдается. Плюс эти жилеты обязательны для велосипедистов и мотоциклистов, чтобы их в темноте было видно».
Петр Капулянский: «И в Израиле уже лет 10 как. Жилеты реально спасают жизни. А тем, кому они сильно мешают, я думаю, надо обязательно разрешить заплывать за буйки».
Inna Lindblad: «В Скандинавии и днем можно на пешеходах видеть жилеты. Здесь и простая одежда зачастую с отражателями».
Ekaterina Bizyaeva: «В Европе беж жилета нельзя выезжать на дорогу. Гарантированный штраф. Светоотражающий жилет должен лежать во всех машинах, и полиция строго за этим следит»
Елена Тихонова: «У нас бы ввели в Нью-Йорке. И для пешеходов тоже. Когда афроамериканец в чёрной одежде выходит на дорогу, его не видно вообще»...
Андрей Кудрявцев: «Пешеходам тоже катафоты нужны»!
Алиса Петровская: «В автотоварах эти жилеты сто лет продаются. Просто закрепили их применение законодательно. И правильно сделали. Ещё бы обязательное ношение фликеров пешеходами в тёмное время суток, как в Белоруссии, было бы просто отлично. Ни черта в сумерках тёмные фигуры не видно до последнего».
Павел Лобков: «Как судебный эксперт по ДТП, голосую за жилеты обеими руками. Сколько жизней было бы спасено, если бы люди ими пользовались».
Алексей Алексеев: «Причины для этого весьма просто. У кого-то из родственников завалялась на складе партия жилеток».
Olga Utina - Алексей Алексеев: «Алексей, ответ очевиден: чтобы в темное время (и не только) человек был виден на дороге, и его не принимали за праздно шатающегося под колёсами».
Руслан Евсин: «В отличие от «Ш» жилет — правильная мысль. Надевать его надо вне населенного пункта в темное время суток или при. плохой видимости, если вы выходите из машины, которая стоит на дороге или обочине».
Анна Михалина: «Ну, правильно! Освещения в городе нет, нужно каждому позаботиться о себе любимом. Скоро настанет темнота, и будут одни «светлячки» в жилетах передвигаться по улицам. А если серьезно, то лучше бы пешеходов обязали светоотражающие знаки носить».
Ирина Борисова: «Такую «одежду» не всякий сумеет носить! Порой светоотражатели вводят в еще большее заблуждение относительно расположения объекта для наезда».
Алина Назарова: «У меня в машине жилет уже давно есть. Висит на спинке сиденья. Ну и, надеть легко, если что».
Сергей Федоров: «Желательно, чтобы там также была предусмотрена лампочка и свисток (в случае тумана). Все это ночью реально очень нужно и ни мало жизней спасло».
Анна Драгун: «Детей в детсадах тоже выгуливают в таких жилетах в Питере».
По словам авторов инициативы, она призвана защитить водителей, вынужденных по каким-то причинам выйти из машины на ночной дороге. В этот миг водитель автоматически превращается в потенциальную жертву ДТП, поскольку рискует попасть под колеса мчащегося мимо ТС. В ночи человек в обычной одежде нередко остается незаметным даже в свете фар.
Заметим, что в настоящее время носить светоотражатели на одеждах обязаны лишь пешеходы, идущие по обочинам дорог за городом. По мнению представителей МВД, данное правило уже спасло жизни многим людям. Постановление вступит в силу через 90 суток со дня опубликования.
P.S. Приобрести сегодня светоотражательный жилет не проблема. Предложений масса, да и цены вполне приемлемые: в зависимости от модели, выкройки и аппетитов продавцов, стоимость изделий составляет от 65 до 400 рублей.
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