7 июня 2018, 11:39

«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться

На прошлой неделе череповецкие СМИ проинформировали о необычном случае. На капот автомобиля местной жительницы, передвигавшейся по Октябрьскому мосту райцентра, вылезла… змея.
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«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться

Рассказывают, что женщина остановила автомобиль, и змея тут же заползла в моторный отсек. Водитель доехала до пляжа, остановилась там, змея снова выползла на капот. Женщина вызвала спасателей, тогда змея снова спряталась от людских глаз долой.

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Со временем подъехала бригада МЧС, автомобиль обследовали, змею не нашли, возможно, она куда-то забилась. Женщину с пляжа забрал муж, одна она продолжать путь побоялась.

Скорее всего, как поведал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, змея залезла под капот в выходные, когда семья была на даче.

Юля Макаренкова: «Обалдеть! Господи»!

Валентина Куликова: «Я бы тут же катапультировались на её месте».

Дмитрий Шумовой: «Змея в прятки поиграть хотела»…

Ольга Скородумова: «Женщина и змея - вещи несовместимые».

Андрей Ларионов ответил Ольге: «Ольга, тонко сказано».

Кристина Пешкова: «Кошмар».

Владимир Мартыновский ответил Ольге: «Ольга, змея первой не нападает.....  

Алексей Осипенко: «Интересно, в каком районе у них дача»?

Ольга Скородумова ответила Владимиру: «Владимир, женщина тоже - пока не наступят»…

Елена Беляева: «А змея под капотом долго может жить? Ужас, ужас, боюсь змей до обморока».

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Геннадий Пузырев: «Ну, погрелся гад немного, пугать-то зачем? Не жалко животинку»?

Сергей Вятчиков: «Подколодная всю электропроводу в узел завьет. Надо искать ее было. Обязательно».

Как себя вести, увидев змею?

Специалисты МЧС говорят так: если вы неожиданно заметили змею, замрите, дайте ей возможность уйти. При приближении человека гадюка всегда спешит уползти или спрятаться. Если же змея приняла позу угрозы, следует отступить назад, и желательно медленно. Не стоит делать резких, пугающих змею движений. Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее.

Гадюка никогда не нападает сама и не преследует человека, даже будучи раздраженной, — лишь шипит и делает выпады, как бы «клюет» в сторону опасности. Укусит только в том случае, когда человек наступит на нее или схватит рукой. Желательно сохранять спокойствие в решениях, действиях, жестах. Не надо без крайней необходимости ловить змей или играть с ними, даже если они малы размером и внешне вялы. Помните: ядовиты даже мертвые гады и только что вылупившиеся из яйца детеныши.

Любую незнакомую змею заведомо следует считать ядовитой – как говорится, на всякий пожарный. Ужа можно легко отличить от ядовитой гадюки: по бокам его головы заметны желтые, оранжевые или грязно-белые пятна. У гадюк голова ясно отграничена от туловища, а окраска самая разнообразная — бурая, красно-бурая, серая, с темной зигзагообразной полосой вдоль тела.


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«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
Рассказывают, что женщина остановила автомобиль, и змея тут же заползла в моторный отсек. Водитель доехала до пляжа, остановилась там, змея снова выползла на капот. Женщина вызвала спасателей, тогда змея снова спряталась от людских глаз долой. {{material_123286}} Со временем подъехала бригада МЧС, автомобиль обследовали, змею не нашли, возможно, она куда-то забилась. Женщину с пляжа забрал муж, одна она продолжать путь побоялась. Скорее всего, как поведал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, змея залезла под капот в выходные, когда семья была на даче. Юля Макаренкова: «Обалдеть! Господи»!Валентина Куликова: «Я бы тут же катапультировались на её месте».Дмитрий Шумовой: «Змея в прятки поиграть хотела»… Ольга Скородумова: «Женщина и змея - вещи несовместимые».Андрей Ларионов ответил Ольге: «Ольга, тонко сказано».Кристина Пешкова: «Кошмар».Владимир Мартыновский ответил Ольге: «Ольга, змея первой не нападает.....   Алексей Осипенко: «Интересно, в каком районе у них дача»?Ольга Скородумова ответила Владимиру: «Владимир, женщина тоже - пока не наступят»… Елена Беляева: «А змея под капотом долго может жить? Ужас, ужас, боюсь змей до обморока».{{material_123502}} Наташа Антонова: «Аж мурашки побежали… Молодец еще - до пляжа доехала, я б умерла на месте от страха. Хорошо, не в салон выползла. Интересно, ее так и не нашли? Бррр»…Геннадий Пузырев: «Ну, погрелся гад немного, пугать-то зачем? Не жалко животинку»?Сергей Вятчиков: «Подколодная всю электропроводу в узел завьет. Надо искать ее было. Обязательно».Как себя вести, увидев змею?Специалисты МЧС говорят так: если вы неожиданно заметили змею, замрите, дайте ей возможность уйти. При приближении человека гадюка всегда спешит уползти или спрятаться. Если же змея приняла позу угрозы, следует отступить назад, и желательно медленно. Не стоит делать резких, пугающих змею движений. Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Гадюка никогда не нападает сама и не преследует человека, даже будучи раздраженной, — лишь шипит и делает выпады, как бы «клюет» в сторону опасности. Укусит только в том случае, когда человек наступит на нее или схватит рукой. Желательно сохранять спокойствие в решениях, действиях, жестах. Не надо без крайней необходимости ловить змей или играть с ними, даже если они малы размером и внешне вялы. Помните: ядовиты даже мертвые гады и только что вылупившиеся из яйца детеныши.Любую незнакомую змею заведомо следует считать ядовитой – как говорится, на всякий пожарный. Ужа можно легко отличить от ядовитой гадюки: по бокам его головы заметны желтые, оранжевые или грязно-белые пятна. У гадюк голова ясно отграничена от туловища, а окраска самая разнообразная — бурая, красно-бурая, серая, с темной зигзагообразной полосой вдоль тела.
2018-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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