«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
Рассказывают, что женщина остановила автомобиль, и змея тут же заползла в моторный отсек. Водитель доехала до пляжа, остановилась там, змея снова выползла на капот. Женщина вызвала спасателей, тогда змея снова спряталась от людских глаз долой.
Скорее всего, как поведал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, змея залезла под капот в выходные, когда семья была на даче.
Юля Макаренкова: «Обалдеть! Господи»!
Валентина Куликова: «Я бы тут же катапультировались на её месте».
Дмитрий Шумовой: «Змея в прятки поиграть хотела»…
Ольга Скородумова: «Женщина и змея - вещи несовместимые».
Андрей Ларионов ответил Ольге: «Ольга, тонко сказано».
Кристина Пешкова: «Кошмар».
Владимир Мартыновский ответил Ольге: «Ольга, змея первой не нападает.....
Алексей Осипенко: «Интересно, в каком районе у них дача»?
Ольга Скородумова ответила Владимиру: «Владимир, женщина тоже - пока не наступят»…
Елена Беляева: «А змея под капотом долго может жить? Ужас, ужас, боюсь змей до обморока».
Геннадий Пузырев: «Ну, погрелся гад немного, пугать-то зачем? Не жалко животинку»?
Сергей Вятчиков: «Подколодная всю электропроводу в узел завьет. Надо искать ее было. Обязательно».
Как себя вести, увидев змею?
Специалисты МЧС говорят так: если вы неожиданно заметили змею, замрите, дайте ей возможность уйти. При приближении человека гадюка всегда спешит уползти или спрятаться. Если же змея приняла позу угрозы, следует отступить назад, и желательно медленно. Не стоит делать резких, пугающих змею движений. Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее.
Гадюка никогда не нападает сама и не преследует человека, даже будучи раздраженной, — лишь шипит и делает выпады, как бы «клюет» в сторону опасности. Укусит только в том случае, когда человек наступит на нее или схватит рукой. Желательно сохранять спокойствие в решениях, действиях, жестах. Не надо без крайней необходимости ловить змей или играть с ними, даже если они малы размером и внешне вялы. Помните: ядовиты даже мертвые гады и только что вылупившиеся из яйца детеныши.
Любую незнакомую змею заведомо следует считать ядовитой – как говорится, на всякий пожарный. Ужа можно легко отличить от ядовитой гадюки: по бокам его головы заметны желтые, оранжевые или грязно-белые пятна. У гадюк голова ясно отграничена от туловища, а окраска самая разнообразная — бурая, красно-бурая, серая, с темной зигзагообразной полосой вдоль тела.
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