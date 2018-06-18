18 июня 2018, 14:21
Глава Audi арестован по делу о «дизельгейте»
Суд Германии по запросу прокуратуры арестовал главу компании Audi Руперта Штадлера в связи с выдвинутыми против него обвинениями по продолжающемуся расследованию дизельного скандала. Правоохранительные органы опасаются, что Штадлер, оставаясь на свободе, может попытаться уничтожить важные улики.
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На аресте Штадлера настояла прокуратура. По ее мнению, у подозреваемого может возникнуть соблазн уничтожить важные материалы по делу. Суд с аргументами прокурора согласился. При этом сам Руперт Штадлер отрицает свою причастность к фальсификациям с выбросами дизельных двигателей.
Скандал вокруг дизельных автомобилей концерна Volkswagen, куда входит и Audi, разгорелся три года назад после обвинений американских властей в намеренном занижении данных по выбросам в атмосферу. Постепенно деятельностью концерна заинтересовались и власти других стран. По версии немецких следователей, компания Audi, начиная с 2009 года, устанавливала на свои автомобили обманное программное обеспечение. Всего в Европе и США за этот период могло быть продано до 210 000 таких автомобилей.
Руперт Штадлер работает на руководящих должностях в Audi с 2007 года, то есть должен быть осведомлен и обо всех манипуляциях с выбросами, и об установке мошеннического программного обеспечения.
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