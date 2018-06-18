18 июня 2018, 14:21

Глава Audi арестован по делу о «дизельгейте»

Суд Германии по запросу прокуратуры арестовал главу компании Audi Руперта Штадлера в связи с выдвинутыми против него обвинениями по продолжающемуся расследованию дизельного скандала. Правоохранительные органы опасаются, что Штадлер, оставаясь на свободе, может попытаться уничтожить важные улики.
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Неделя для Audi началась плохо. Сначала за два дня до премьеры в Сеть утекли фотографии нового хэтчбека Audi A1. Затем пришло сообщение об аресте главы компании Руперта Штадлера. На прошлой неделе прокуратура Мюнхена сообщила, что подозреваемыми по делу о намеренном занижении данных по вредным выбросам числятся 20 человек. Также на прошлой неделе в квартире Руперта Штадлера был проведен обыск, а сегодня утром пришло известие о его аресте.

На аресте Штадлера настояла прокуратура. По ее мнению, у подозреваемого может возникнуть соблазн уничтожить важные материалы по делу. Суд с аргументами прокурора согласился. При этом сам Руперт Штадлер отрицает свою причастность к фальсификациям с выбросами дизельных двигателей.

Скандал вокруг дизельных автомобилей концерна Volkswagen, куда входит и Audi, разгорелся три года назад после обвинений американских властей в намеренном занижении данных по выбросам в атмосферу. Постепенно деятельностью концерна заинтересовались и власти других стран. По версии немецких следователей, компания Audi, начиная с 2009 года, устанавливала на свои автомобили обманное программное обеспечение. Всего в Европе и США за этот период могло быть продано до 210 000 таких автомобилей. 

Руперт Штадлер работает на руководящих должностях в Audi с 2007 года, то есть должен быть осведомлен и обо всех манипуляциях с выбросами, и об установке мошеннического программного обеспечения.
Top Manager Ауди
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Глава Audi арестован по делу о «дизельгейте»
{{material_123142}}Неделя для Audi началась плохо. Сначала за два дня до премьеры в Сеть утекли фотографии нового хэтчбека Audi A1. Затем пришло сообщение об аресте главы компании Руперта Штадлера. На прошлой неделе прокуратура Мюнхена сообщила, что подозреваемыми по делу о намеренном занижении данных по вредным выбросам числятся 20 человек. Также на прошлой неделе в квартире Руперта Штадлера был проведен обыск, а сегодня утром пришло известие о его аресте.На аресте Штадлера настояла прокуратура. По ее мнению, у подозреваемого может возникнуть соблазн уничтожить важные материалы по делу. Суд с аргументами прокурора согласился. При этом сам Руперт Штадлер отрицает свою причастность к фальсификациям с выбросами дизельных двигателей.Скандал вокруг дизельных автомобилей концерна Volkswagen, куда входит и Audi, разгорелся три года назад после обвинений американских властей в намеренном занижении данных по выбросам в атмосферу. Постепенно деятельностью концерна заинтересовались и власти других стран. По версии немецких следователей, компания Audi, начиная с 2009 года, устанавливала на свои автомобили обманное программное обеспечение. Всего в Европе и США за этот период могло быть продано до 210 000 таких автомобилей. Руперт Штадлер работает на руководящих должностях в Audi с 2007 года, то есть должен быть осведомлен и обо всех манипуляциях с выбросами, и об установке мошеннического программного обеспечения.
2018-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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