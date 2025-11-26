Автомобили в России снова подорожают: когда ждать нового витка цен?

26 ноября 2025, 12:54
Глава «Автостата» спрогнозировал рост цен на машины из-за утильсбора
Стоимость машин в России скоро изменится. Вводятся новые правила расчета утильсбора. Это повлияет на весь автомобильный рынок. Эксперты уже дали свой неутешительный прогноз. Готовьтесь к новым ценникам в автосалонах.
С началом зимы российских автомобилистов ожидает очередной виток роста цен на новые автомобили. Причиной тому станут изменения в правилах расчета утилизационного сбора, которые вступают в силу с 1 декабря. Как сообщает Autonews, ссылаясь на мнение руководителя аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, это нововведение неминуемо отразится на конечной стоимости машин для потребителей.
Впрочем, эксперт призывает не ждать резкого скачка цен прямо в первый день зимы. По его оценке, процесс будет растянут во времени. Он пояснил, что не стоит ожидать чего-то экстраординарного в ночь на первое число. Рынок будет адаптироваться постепенно. Некоторые дистрибьюторы и производители уже начали заблаговременно пересматривать свои прайс-листы в сторону увеличения, в то время как другие займут выжидательную позицию и скорректируют стоимость немного позже. Величина подорожания также не будет одинаковой для всех: она будет варьироваться в зависимости от конкретной модели, ее характеристик и страны происхождения.
Помимо утилизационного сбора, на ценообразование продолжает оказывать колоссальное влияние и другой, не менее важный фактор - курс национальной валюты. Сергей Целиков особо подчеркнул, что стоимость автомобилей напрямую зависит от стабильности рубля по отношению к основным мировым валютам. На данный момент курс выглядит относительно устойчивым, однако ситуация может измениться в любой момент. Любое ослабление рубля немедленно приведет к удорожанию импортируемых автомобилей и комплектующих, что создаст дополнительное давление на цены, усугубляя эффект от повышения утильсбора.
Таким образом, потенциальным покупателям стоит готовиться к тому, что автомобили в обозримом будущем продолжат дорожать. Совокупность факторов, включая новую методику расчета утилизационного сбора и валютные риски, создает предпосылки для долгосрочного тренда на повышение цен. Тем, кто планировал покупку, возможно, стоит внимательнее следить за рынком и не откладывать решение в долгий ящик, так как более выгодных предложений в ближайшие месяцы может и не появиться.
