Глава «Автотора» объяснил, почему на автозаводе собрали вдвое меньше машин, чем хотели, и рассказал о планах на 2024 год

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Как рассказал в интервью РИА Новости глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов, в 2023 году с конвейера предприятия сошли 38 тысяч автомобилей. Изначально планировали выпустить 50 – 70 тысяч автомобилей, но «эти цифры оказались больше, чем объективно мог взять рынок». По словам Валерия Горбунова, «Автотор» хотел бы собирать больше машин, его производственные мощности рассчитаны на 280 тысяч автомобилей в год. Но выпускать машины, которые будут пылится на складах, бессмысленно.

На предприятии надеются, что в 2024 году ситуация на рынке изменится и на заводе смогут собрать 100 – 130 тысяч автомобилей. Среди самых амбициозных проектов «Автотора» – разработка собственного электрокара. Прототип обещают показать публике уже в этом году. В серию новинка пойдет в 2025-м. Электрокар создают на технологически независимой платформе, а его локализация превысит 90%. Большую часть компонентов, включая критически важные, планируют выпускать на новых заводах.

Фото: Автотор

Помимо этого, на предприятии ведется работа над выпуском другого электрокара совместно с китайскими партнерами. Пилотную партию из 200 автомобилей собрали в декабре 2023 года. Обе модели, и собственной разработки, и в партнерстве с китайцами, выпустят под одним брендом.

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