Глава «Автотора» объяснил, почему на автозаводе собрали вдвое меньше машин, чем хотели, и рассказал о планах на 2024 год
На предприятии надеются, что в 2024 году ситуация на рынке изменится и на заводе смогут собрать 100 – 130 тысяч автомобилей. Среди самых амбициозных проектов «Автотора» – разработка собственного электрокара. Прототип обещают показать публике уже в этом году. В серию новинка пойдет в 2025-м. Электрокар создают на технологически независимой платформе, а его локализация превысит 90%. Большую часть компонентов, включая критически важные, планируют выпускать на новых заводах.
Помимо этого, на предприятии ведется работа над выпуском другого электрокара совместно с китайскими партнерами. Пилотную партию из 200 автомобилей собрали в декабре 2023 года. Обе модели, и собственной разработки, и в партнерстве с китайцами, выпустят под одним брендом.
-
02.02.2024, 16:17
Краш-тест американского пикапа закончился настоящей катастрофой. В реальной жизни будет еще страшнее
Тяжесть повреждений при ДТП напрямую зависит от массы автомобиля. Исследователи из Университета Небраски в Линкольне решили проверить, насколько большую опасность представляют на дороге тяжелые электрические внедорожники.Читать далее
-
02.02.2024, 15:22
Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года». Список из 10 моделей
Жюри конкурса World Car Of The Year (WCOTY-2024) выбрало из нескольких десятков претендентов лучших и опубликовала имена финалистов в общей номинации и по каждой из пяти дополнительных. Среди них четыре электрокара и даже один «китаец».Читать далее
-
02.02.2024, 14:17
Российские водители назвали самые желанные опции в автомобиле. Список
Каршеринг-сервис Ситидрайв спросил водителей о самых важных автомобильных опциях. Выяснилось, что к оснащению личных и каршеринговых автомобилей люди предъявляют разные требования. Самая важная опция для прокатной машины не вошла даже в ТОП-7 опций для личного автомобиля.Читать далее
-
02.02.2024, 11:43
Пожилой водитель на Kia Rio пошел в лобовую на автобус. Авария попала на видео
Ранним утром на одной из петербургских улиц произошла странная авария. По пустой дороге с четырехполосным движением и двойной сплошной линией легковушка уверенно ехала по встречке, где лоб в лоб протаранила городской автобус.Читать далее
-
02.02.2024, 08:12
Взгляните на кабину нового тягача МАЗ: раковина, стол и одна дверь
По заказу Минского автозавода компания Unimo разработала кабину концептуального тягача MAZ-X. Дизайнеры дали волю фантазии и сломали все стереотипы. Привыкнуть к таким новациям дальнобойщикам со стажем будет непросто.Читать далее
-
02.02.2024, 07:36
На тоннели для жаб власти потратили из бюджета 50 млн рублей
Политики из партии «зеленых», обеспокоенные сокращение популяции жаб, построили для них из стали и бетона четыре подземных перехода, которые обошлись налогоплательщикам в круглую сумму.Читать далее
-
02.02.2024, 16:17
Краш-тест американского пикапа закончился настоящей катастрофой. В реальной жизни будет еще страшнее
Тяжесть повреждений при ДТП напрямую зависит от массы автомобиля. Исследователи из Университета Небраски в Линкольне решили проверить, насколько большую опасность представляют на дороге тяжелые электрические внедорожники.Читать далее
-
02.02.2024, 15:22
Названы финалисты конкурса «Всемирный автомобиль года». Список из 10 моделей
Жюри конкурса World Car Of The Year (WCOTY-2024) выбрало из нескольких десятков претендентов лучших и опубликовала имена финалистов в общей номинации и по каждой из пяти дополнительных. Среди них четыре электрокара и даже один «китаец».Читать далее
-
02.02.2024, 14:17
Российские водители назвали самые желанные опции в автомобиле. Список
Каршеринг-сервис Ситидрайв спросил водителей о самых важных автомобильных опциях. Выяснилось, что к оснащению личных и каршеринговых автомобилей люди предъявляют разные требования. Самая важная опция для прокатной машины не вошла даже в ТОП-7 опций для личного автомобиля.Читать далее
-
02.02.2024, 11:43
Пожилой водитель на Kia Rio пошел в лобовую на автобус. Авария попала на видео
Ранним утром на одной из петербургских улиц произошла странная авария. По пустой дороге с четырехполосным движением и двойной сплошной линией легковушка уверенно ехала по встречке, где лоб в лоб протаранила городской автобус.Читать далее
-
02.02.2024, 08:12
Взгляните на кабину нового тягача МАЗ: раковина, стол и одна дверь
По заказу Минского автозавода компания Unimo разработала кабину концептуального тягача MAZ-X. Дизайнеры дали волю фантазии и сломали все стереотипы. Привыкнуть к таким новациям дальнобойщикам со стажем будет непросто.Читать далее
-
02.02.2024, 07:36
На тоннели для жаб власти потратили из бюджета 50 млн рублей
Политики из партии «зеленых», обеспокоенные сокращение популяции жаб, построили для них из стали и бетона четыре подземных перехода, которые обошлись налогоплательщикам в круглую сумму.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий