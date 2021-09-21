21 сентября 2021, 17:01
Глава АвтоВАЗа назвал цену Lada Niva нового поколения
В конце 2024 года должно произойти важное событие в истории Lada – внедорожник «Нива» сменит поколение впервые за 47 лет. Двумя годами позже на рынок выйдет пятидверная версия, которую президент АвтоВАЗа Николя Мор условно назвал «Grand Niva».
Дарья Климова Фото: Lada
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В 2025 – 2026 годах АвтоВАЗ планирует представить длиннобазную модификацию, которая пока фигурирует под условным именем «Grand Niva». Она будет стоить порядка 20 000 евро (1,7 млн рублей) и позволит российскому бренду перейти в более дорогой сегмент, пишут «Автоновости дня». Будущие «Niva» и «Grand Niva» будут чуть компактнее своих собратьев с шильдиками Renault, но останутся «настоящими внедорожниками с короткими передаточными числами».
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
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