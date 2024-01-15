Глава АвтоВАЗа признался, какая модель Lada точно не останется без подушек безопасности

Ранее мы писали Минфин заказал на АвтоВАЗе бизнес-седаны (не хуже зарубежных аналогов) Министр финансов России Антон Силуанов восторженно отозвался об отечественном бизнес-седане Lada Aura, построенном ... Читать далее

В настоящее время без подушек безопасности остались внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel, а также Lada Granta в начальных версиях. По информации с завода, не ставят подушки и в Lada Vesta, но официального подтверждения этому нет. На недавней пресс-конференции глава АвтоВАЗа Максим Соколов признал сложности с поставками подушек безопасности и дал понять, что о боковых эйрбегах в 2024 году придется забыть, пишет «Российская газета»

Вопрос с фронтальными подушками на предприятии пытаются решить с переменным успехом. Но Максим Соколов заверил, что модель Lada точно не оставят без этой важной опции. Речь идет о представительской Lada Aura – длиннобазной версии Vesta, предназначенной для российских чиновников. Серийное производство модели планируют начать осенью 2024 года, но в Минфине первые пять машин ждут уже в ближайшее время.

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