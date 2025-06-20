Глава АвтоВАЗа призвал остановить ценовую войну

Ранее мы писали АвтоВАЗ объяснил, почему Lada в России стоит дороже, чем за границей В последнее время российские автолюбители все чаще замечают, что автомобили Lada в соседней Беларуси стоят ... Читать далее

Фото: Lada

Максим Соколов рассказал, что выбор имени новой модели – это сложный процесс, занимающий не один год. «Azimut» был зарезервирован задолго до начала проекта. Это слово отражает основные ценности автомобиля: семья, движение вперед, путешествие. Название было также одобрено коллективом предприятия через закрытое голосование с участием более 47 тысяч сотрудников группы АвтоВАЗа. В результате Lada Azimut получила право стать флагманом модельной линейки.Кроссовер будет позиционироваться как самый дорогой автомобиль бренда. Хотя точная стоимость пока не раскрывается, глава АвтоВАЗа отметил, что цена будет находиться в верхней планке сегмента B+, приближаясь к отметке в 2,8–2,9 млн рублей, на уровне текущего флагмана – Lada Aura. Выпуск модели намечен на 2026 год. Lada Azimut рассчитана на молодых семейных покупателей с доходом выше среднего – тех, кто ценит практичность и надежность и предпочитает активный образ жизни.

Соколов также подчеркнул необходимость восстановления стабильности на российском авторынке. По его мнению, важными условиями роста являются снижение ключевой ставки ЦБ РФ, развитие автокредитования и завершение ценовой войны, развязанной китайскими автопроизводителями. На рынке сейчас наблюдается переизбыток автомобилей, которые продают с огромными скидками – вплоть до 800 тыс. рублей, что эквивалентно стоимости базовой Lada Granta. Такая практика подрывает конкурентоспособность отечественных предприятий. Глава АвтоВАЗа выразил надежду, что государственная политика поможет ликвидировать излишки на складах и создать справедливые условия для развития отечественной автомобильной промышленности, пишет РГ.

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