Глава АвтоВАЗа призвал остановить ценовую войну
Кроссовер будет позиционироваться как самый дорогой автомобиль бренда. Хотя точная стоимость пока не раскрывается, глава АвтоВАЗа отметил, что цена будет находиться в верхней планке сегмента B+, приближаясь к отметке в 2,8–2,9 млн рублей, на уровне текущего флагмана – Lada Aura. Выпуск модели намечен на 2026 год. Lada Azimut рассчитана на молодых семейных покупателей с доходом выше среднего – тех, кто ценит практичность и надежность и предпочитает активный образ жизни.
Соколов также подчеркнул необходимость восстановления стабильности на российском авторынке. По его мнению, важными условиями роста являются снижение ключевой ставки ЦБ РФ, развитие автокредитования и завершение ценовой войны, развязанной китайскими автопроизводителями. На рынке сейчас наблюдается переизбыток автомобилей, которые продают с огромными скидками – вплоть до 800 тыс. рублей, что эквивалентно стоимости базовой Lada Granta. Такая практика подрывает конкурентоспособность отечественных предприятий. Глава АвтоВАЗа выразил надежду, что государственная политика поможет ликвидировать излишки на складах и создать справедливые условия для развития отечественной автомобильной промышленности, пишет РГ.
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На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее
-
20.06.2025, 11:47
Китайские автолюбители раскритиковали Lada Azimut
Публичная премьера нового кроссовера Lada Azimut состоялась в Петербурге буквально пару дней назад, но уже вызвала живой интерес не только в России, но и за ее пределами – в том числе и в Китае. Автолюбители в Поднебесной похвалили современный дизайн новинки, но отметил устаревшие технические решения и высокую стоимость.Читать далее
-
19.06.2025, 08:43
Американские автолюбители оценили новый Lada Azimut
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) дебютировал новый российский кроссовер Lada Azimut. Премьера вызвала широкий интерес не только в нашей стране, но и за океаном.Читать далее
-
18.06.2025, 14:01
Новый кроссовер Lada Azimut: фото и подробности
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера долгожданного кроссовера Lada Azimut, построенного на модифицированной платформе Vesta. В продажу новинка поступит в 2026 году.Читать далее
-
26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
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