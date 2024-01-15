Глава АвтоВАЗа рассказал, как «убил двух зайцев»

Ранее мы писали АвтоВАЗ анонсировал новый автомобильный бренд В рамках итоговой пресс-конференции глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах компании на ближайшее ... Читать далее

По словам Максима Соколова, переезд Lada Largus из Тольятти в Ижевск позволит, с одной стороны, возродить крупное промышленное предприятие в Ижевске, а с другой – освободить место на главной площадке под сборку нового представительского седана Aura, адресованного российским чиновникам, и компактного кроссовера на базе Vesta, пишут «Автоновости дня»

«Мы очень быстро и гибко сориентировались, приняв решение о переводе [производства] Lada Largus на ижевскую площадку, и таким выстрелом, что называется, «убили двух зайцев»: дали шанс перезапуститься ижевскому заводу в полном объеме на высококачественном и, надеюсь, маржинальном продукте, а, с другой стороны, освободили часть первой нитки нашего конвейера, где производится Lada Vesta, под продукт Lada Aura и под будущий продукт – кроссовер Vesta B+», – рассказал Максим Соколов.

Кроме того, пауза, связанная с переездом сборочной линии, дала возможность предприятию перестроить логистику и найти новых поставщиков взамен ушедших с российского рынка. Компания по-прежнему не отказывается от планов перезапустить производство Lada Largus в первой половине 2024 года и сохранить лидирующие позиции в отечественном LCV-сегменте. По состоянию на декабрь на ижевской площадке уже локализовано несколько деталей «крупной штамповки», включая крышу, задние распашные двери и передние крылья.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

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