Глава АвтоВАЗа рассказал, когда у дилеров появится новый бренд Х
Сборку автомобилей под новым брендом наладят на бывшем петербургском заводе Nissan, который теперь называется «Автозавод Санкт-Петербург». Машины будут собирать по лицензии. Продажи стартуют весной 2024 года. Название новой марки Максим Соколов пообещал раскрыть в самое ближайшее время. По информации инсайдеров, на предприятии уже собрали первые экземпляры будущих кроссоверов Х. Ходят слухи, что за основу взят Chery Tiggo 7 Pro.
Также глава АвтоВАЗа сообщил, что в январе компания рассчитывает продать 21 тысячу новых автомобилей Lada или на 15% больше, чем в январе 2023 года. Сейчас продажи идут с небольшим опережением, примерно в 400 автомобилей. Общий план на 2024 год – 500 тысяч машин.
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18.01.2024, 17:58
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Купить автомобили на маркетплейсе Ozon можно было и раньше. «Пионерами» стали Chery и Omoda, а также еще несколько автомобильных брендов. Сейчас линейка пополнилась китайскими моделями, которые собирают на калининградском заводе «Автотор».Читать далее
-
18.01.2024, 16:38
Насколько китайские автомобили готовы к русской зиме?
Некоторые автолюбители уверены, что китайские автомобили плохо адаптированы к суровым российским зимам. Эксперты утверждают, что это не так. Машины тестируют за Полярным кругом, а в северных районах Китая тоже очень холодно.Читать далее
-
18.01.2024, 15:36
Госдума не разрешила проводить референдум по электросамокатам
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект об электросамокатах, который предоставляет право муниципалитетам самостоятельно решать, запрещать этот вид транспорта или нет.Читать далее
-
18.01.2024, 14:16
Почему «механика» лучше «автомата»: 8 преимуществ
Каждый тип трансмиссии имеет свои достоинства и недостатки. Первое, что бросается в глаза: автомобили с механической коробкой передач стоят дешевле аналогичных версий с «автоматом». Но у МКПП есть и другие преимущества.Читать далее
-
18.01.2024, 10:30
Как сберечь АКПП в лютый мороз: два простых правила
Классические гидромеханические «автоматы» особенно чувствительны к низким температурам. В сильный мороз с ними надо обращаться очень бережно. Мастера СТО назвали два момента, на которые следует обращать внимание.Читать далее
-
18.01.2024, 10:09
Дилеры пожаловалось на огромные запасы китайских автомобилей
В конце 2023 года китайские автопроизводители постарались по максимум загрузить склады российских дилеров. В результате, скопились тысячи прошлогодних автомобилей, которые, скорее всего, придется продавать со скидками.Читать далее
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