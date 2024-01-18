Глава АвтоВАЗа рассказал, когда у дилеров появится новый бренд Х

Ранее мы писали АвтоВАЗ запатентовал логотип нового бренда Х На прошлой неделе глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах выпускать автомобили под новым брендом ... Читать далее

АвтоВАЗ продолжает подогревать интерес публики к своему новому перспективному проекту. Выступая на итоговой пресс-конференции, глава компании Максим Соколов сообщил, что скоро будет представлен новый бренд, созданный специально для лицензионных автомобилей. Буквально несколько дней спустя в базе Роспатента появились изображения логотипа, напоминающие вписанную в овал букву «Х». Сегодня в интервью телеканалу Россия 24 Максим Соколов раскрыл новые подробности.

Сборку автомобилей под новым брендом наладят на бывшем петербургском заводе Nissan, который теперь называется «Автозавод Санкт-Петербург». Машины будут собирать по лицензии. Продажи стартуют весной 2024 года. Название новой марки Максим Соколов пообещал раскрыть в самое ближайшее время. По информации инсайдеров, на предприятии уже собрали первые экземпляры будущих кроссоверов Х. Ходят слухи, что за основу взят Chery Tiggo 7 Pro.

Также глава АвтоВАЗа сообщил, что в январе компания рассчитывает продать 21 тысячу новых автомобилей Lada или на 15% больше, чем в январе 2023 года. Сейчас продажи идут с небольшим опережением, примерно в 400 автомобилей. Общий план на 2024 год – 500 тысяч машин.

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