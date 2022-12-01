Глава АвтоВАЗа рассказал о планах на 2023 год

По словам Максима Соколова, инвестиционная программа АвтоВАЗа на 2023 года составляет без малого 40 млрд рублей. Это в два раза больше, чем было заложено в бюджете на текущий год, что можно считать «серьезным сигналом для рынка и всех партнеров компании». Однако, господин Соколов оговорился, что выполнить инвестпрограмму удастся, если «все будет нормально по сбыту и по доходам от продаваемых автомобилей», уточняют РИА Новости

В 2023 году АвтоВАЗ планирует возобновить производство «почти всей модельной линейки». Автомобили семейства Lada Granta и Lada Niva выпускают уже сейчас. Весной должна стартовать сборка Lada Vesta. Также в следующем году обещают наладить производство Lada Largus. За бортом оставят только Lada Xray. Уровень локализации у модели низкий, а спрос не был большим даже в лучшие «допандемийные» годы.

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