Глава АвтоВАЗа рассказал о серийной сборке электрических Lada
Автомобиль оснастили электромотором мощностью 150 л.с., с которым он сможет разменивать первую «сотню» менее чем за 10 секунд. Заряда литий-ионных аккумуляторов должно хватать на 400 километров без подзарядки по оптимистичному циклу NEDC с загрузкой в 100 килограммов. Максимальная грузоподъемность – 430 килограммов. Максимальная скорость – 145 км/ч. В дальнейшем электрические версии могут появиться у автомобилей семейства Lada Vesta и даже у внедорожников Lada Niva.
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В Петербурге на Lada Largus случайно уронили 10-тонный противовес: видео
Утром в пятницу, 17 ноября, с огромного трала, перевозившего трактор, сорвался 10-тонный противовес и упал ровно на крышу белого Lada Largus, смяв легковой автомобиль в лепешку.Читать далее
-
01.11.2023, 07:09
АвтоВАЗ рассказал, когда и где возобновит сборку Lada Largus (и сколько будет стоить переезд)
Последние серийные автомобили семейства Lada Largus сошли с конвейера завода в Тольятти в августе 2023 года. Руководство АвтоВАЗа решило перенести сборку в другой регион. Пока переезд идет в соответствии с графиком.Читать далее
-
16.10.2023, 17:06
Подробности массовой аварии в Ленобласти, где погибла девушка: водитель грузовика просто остановился помочь
Ранним утром в понедельник, 16 октября, на трассе «Сортавала» в Ленинградской области произошло несколько массовых аварий с участием в общей сложности полутора десятков автомобилей. В одной из них погибла молодая девушка.Читать далее
-
22.09.2023, 16:04
Корпоративные автопарки: названы самые востребованные автомобили
Требования, предъявляемые к корпоративным и частным автомобилям, закономерно отличаются. Эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, какие легковые автомобили чаще всего встречаются во владении юридических лиц.Читать далее
-
11.09.2023, 07:59
Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам
В августе на АвтоВАЗе в Тольятти собрали партию из 650 автомобилей семейства Lada Largus, последнюю перед масштабным переездом производства модели в Ижевск. Сейчас машины начали отправлять дилерам.Читать далее
-
04.09.2023, 10:50
В России завершились продажи Lada Largus
С официального сайта Lada исчезли цены семейства Lada Largus. Последнюю партию из шести с половиной сотен автомобилей собрали в Тольятти во второй половине августа. Производство модели начинают переносить в Ижевск.Читать далее
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