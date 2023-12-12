Глава АвтоВАЗа высказался об автомобилях для такси

Ранее мы писали АвтоВАЗ удваивает выпуск Lada Vesta: смогут ли продать? С 11 декабря на автозаводе в Тольятти автомобили семейства Lada Vesta начнут собирать в две смены. Эксперты ... Читать далее

Прежде всего, господин Соколов подчеркнул , что законопроект не имеет обратной силы, а значит, таксистам не придется срочно менять свои иномарки на «Лады». Документ также оставляет регионам право самостоятельно решать, вводить ли требования по локализации и для каких именно тарифов такси (например, для «Эконома»). Глава АвтоВАЗа отметил, что в небольших городах в эконом-классе уже сейчас используются преимущественно отечественные автомобили или иномарки с высоким уровнем локализации.

Максим Соколов заверил, что нехватки автомобилей не предвидится. Согласно принятой в России стратегии развития автопрома, в 2024 году планируется выпустить 660 тысяч автомобилей, из них 500 тысяч автомобилей Lada. Далее объемы производства будут только расти. В большинстве европейских стран в такси задействованы машины локальных брендов: во Франции – французские, в Германии – немецкие и так далее. Россия не должна быть исключением.

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