Глава АвтоВАЗа высказался об автомобилях для такси
Максим Соколов заверил, что нехватки автомобилей не предвидится. Согласно принятой в России стратегии развития автопрома, в 2024 году планируется выпустить 660 тысяч автомобилей, из них 500 тысяч автомобилей Lada. Далее объемы производства будут только расти. В большинстве европейских стран в такси задействованы машины локальных брендов: во Франции – французские, в Германии – немецкие и так далее. Россия не должна быть исключением.
-
12.12.2023, 14:28
Когда моторное масло не темнеет: в чем проблема?
В процессе эксплуатации моторное масло со временем меняет свой цвет. Изначально светлое и прозрачное оно становится темным. Это естественный процесс. Отсутствие изменений в цвете, напротив, может свидетельствовать о проблеме.Читать далее
-
12.12.2023, 11:55
5 интересных фактов о новом двигателе 1.8 EVO для Lada Vesta
АвтоВАЗ запустил в производство новый 1,8-литровый двигатель, представляющий собой серьезно модифицированный агрегат ВАЗ-21179. В конструкции используются 25 новых или измененных деталей. В перспективе новый мотор будут ставить на машины флагманского семейства Lada Vesta.Читать далее
-
12.12.2023, 11:02
Эксперты рассказали, как обстоят дела с запчастями для корейских, китайских и европейских машин
Cкоро российские автолюбители начнут отказываться от автомобилей Hyundai и Kia в пользу китайских моделей из-за трудностей с поставками оригинальных запчастей и ростом цен на них.Читать далее
-
12.12.2023, 07:26
Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach
Южнокорейские журналисты обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, не смотря на введенные против его страны санкции, умудрился недавно сменить старый Mercedes-Benz Maybach на новый.Читать далее
-
12.12.2023, 06:53
На Новом Арбате чемпион мира по боксу завалил дерево на своем Lexus: названа предварительная причина
Вечером в понедельник, 11 декабря, в Москве на улице Новый Арбат автомобиль Lexus зацепил Mercedes и врезался в дерево. За рулем японской иномарки сидел чемпион мира по боксу Арслан Яллыев.Читать далее
-
12.12.2023, 00:14
Концерн Hyundai Motor представил умную шину с интегрированной цепью противоскольжения: вот как она работает
Корейский концерн Hyundai Motor и компания Kia представили инновационную зимнюю покрышку с интегрированной цепью противоскольжения, которая позволяет безопасно ездить даже в самые суровые зимы.Читать далее
-
12.12.2023, 14:28
Когда моторное масло не темнеет: в чем проблема?
В процессе эксплуатации моторное масло со временем меняет свой цвет. Изначально светлое и прозрачное оно становится темным. Это естественный процесс. Отсутствие изменений в цвете, напротив, может свидетельствовать о проблеме.Читать далее
-
12.12.2023, 11:55
5 интересных фактов о новом двигателе 1.8 EVO для Lada Vesta
АвтоВАЗ запустил в производство новый 1,8-литровый двигатель, представляющий собой серьезно модифицированный агрегат ВАЗ-21179. В конструкции используются 25 новых или измененных деталей. В перспективе новый мотор будут ставить на машины флагманского семейства Lada Vesta.Читать далее
-
12.12.2023, 11:02
Эксперты рассказали, как обстоят дела с запчастями для корейских, китайских и европейских машин
Cкоро российские автолюбители начнут отказываться от автомобилей Hyundai и Kia в пользу китайских моделей из-за трудностей с поставками оригинальных запчастей и ростом цен на них.Читать далее
-
12.12.2023, 07:26
Санкции против Северной Кореи не помешали Ким Чен Ыну купить себе новый Maybach
Южнокорейские журналисты обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын, не смотря на введенные против его страны санкции, умудрился недавно сменить старый Mercedes-Benz Maybach на новый.Читать далее
-
12.12.2023, 06:53
На Новом Арбате чемпион мира по боксу завалил дерево на своем Lexus: названа предварительная причина
Вечером в понедельник, 11 декабря, в Москве на улице Новый Арбат автомобиль Lexus зацепил Mercedes и врезался в дерево. За рулем японской иномарки сидел чемпион мира по боксу Арслан Яллыев.Читать далее
-
12.12.2023, 00:14
Концерн Hyundai Motor представил умную шину с интегрированной цепью противоскольжения: вот как она работает
Корейский концерн Hyundai Motor и компания Kia представили инновационную зимнюю покрышку с интегрированной цепью противоскольжения, которая позволяет безопасно ездить даже в самые суровые зимы.Читать далее
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 5 500 000 РMercedes E-Class 2012 в Москве
- 2 010 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 17 640 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 7 700 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 6 647 832 РBMW 5-Series 2020 в Москве
- 2 470 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 8 150 000 РBMW X5 2018 в Москве
- 11 990 000 РPorsche Panamera 2020 в Москве
- 12 379 046 РMercedes E-Class 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий