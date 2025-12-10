Китайцы сбрасывают цены до миллиона: АвтоВАЗ просит о защите от агрессии?

10 декабря 2025, 16:01
Глава АвтоВАЗа заявил о запредельном демпинге китайских автопроизводителей
На авторынке России разгорается скандал. Китайские компании обрушили цены на авто. Скидки достигают невероятных размеров. Глава АвтоВАЗа выразил серьезную озабоченность. Отечественному автопрому приходится нелегко.
Российский автомобильный рынок в 2025 году продолжает оставаться ареной ожесточенной конкурентной борьбы, где основными игроками стали производители из Китая. Однако, похоже, эта борьба переходит в новую, более агрессивную фазу. Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов выступил с резким заявлением, обвинив китайские бренды в ценовой политике, которая, по его мнению, уже не укладывается в рамки здоровой конкуренции.
Как сообщает «Российская Газета», ссылаясь на интервью с топ-менеджером, ситуация с демпингом со стороны китайских компаний достигла критической точки. По словам главы отечественного автогиганта, щедрость некоторых дистрибьюторов из КНР «перешла все мыслимые границы». Речь идет о скидках на отдельные модели, которые могут достигать одного миллиона рублей. Такая практика, по сути, является продажей автомобилей по ценам, которые могут быть ниже их реальной себестоимости, с целью быстрого захвата доли рынка и вытеснения конкурентов.
Максим Соколов подчеркнул, что даже в таких беспрецедентных условиях автомобили марки Lada все еще сохраняют ценовое преимущество перед импортными аналогами. Продукция волжского автозавода остается более доступной для массового покупателя. Однако он обратил внимание на то, что условия, в которых приходится работать российскому и китайским производителям, кардинально различаются, и это создает неравные стартовые позиции.
Ключевая проблема, по мнению руководителя АвтоВАЗа, кроется в разнице государственной поддержки и финансового климата. В Китае производители пользуются значительно более дешевыми кредитами, ведь базовая ставка там держится на уровне около 3%. Кроме того, они получают прямые экспортные субсидии от своего правительства, что позволяет им вести агрессивную ценовую политику на зарубежных рынках, включая российский. Это создает для них мощную финансовую подушку безопасности.
В то же время АвтоВАЗ работает в совершенно иных реалиях. Российский завод не имеет индивидуальных мер поддержки, сопоставимых с теми, что есть у его конкурентов из Поднебесной. Существующие программы субсидирования процентных ставок по автокредитам, как отметил Соколов, являются в первую очередь инструментом социальной поддержки определенных категорий граждан, а не прямой помощью производителю. Таким образом, отечественный автопром вынужден конкурировать с компаниями, имеющими мощную государственную поддержку, находясь в более жестких кредитных условиях.
