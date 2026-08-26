Бензиновый ДВС против электротяги: почему Bugatti не сдаёт позиции в сегменте суперкаров

26 августа 2026, 22:46
Глава Bugatti удивил рынки: бензиновые моторы останутся в суперкарах
Глава Bugatti удивил рынки: бензиновые моторы останутся в суперкарах
Мате Римац, руководитель Bugatti, неожиданно изменил свою позицию по электромобилям и заявил: бензиновые двигатели еще долго будут востребованы в премиум-сегменте. Почему это заявление вызвало споры среди автолюбителей и что теперь ждет рынок суперкаров - объясняем, как меняются тренды и какие последствия ждут покупателей. Мало кто знает, но даже успехи электромобилей не всегда гарантируют интерес к ним.
Для российских автолюбителей новость о том, что бензиновые двигатели не собираются сдавать позиции в сегменте суперкаров, может стать настоящим сюрпризом. На фоне глобального давления на традиционные моторы и массового перехода на электромобили, заявление главы Bugatti Мате Римаца выглядит как вызов устоявшимся трендам. Это не просто мнение одного из лидеров индустрии - это сигнал о том, что даже самые инновационные бренды не готовы полностью отказаться от классических технологий.
Как сообщает «Российская Газета», Мате Римац, который еще недавно активно продвигал электрификацию, теперь сравнивает судьбу бензиновых двигателей с историей часовой индустрии. По его словам, массовый рынок действительно перейдет на электротягу, но в премиальном сегменте останутся машины с мощными и сложными ДВС. Он отметил, что для большинства водителей электромобили станут стандартом, однако состоятельные клиенты будут по-прежнему выбирать автомобили, где важны эмоции и механика.
Особенно иронично это звучит на фоне успеха электрического гиперкара Rimac Nevera, который демонстрирует впечатляющие характеристики на прямых участках трассы. Однако, как признает сам Римац, продажи Nevera показали: одной мощности недостаточно, чтобы удержать интерес покупателей. В результате Bugatti отказалась от идеи полностью электрического преемника Chiron и представила новую модель Tourbillon, где сочетаются атмосферный 8,3-литровый V16 и электрическая часть, выдающие в сумме 1775 л.с.
Римац также отметил, что для тех, кто не может позволить себе гиперкар, останутся электромобили с искусственно имитируемым звуком ДВС, который он назвал «грустным». Эта тенденция подтверждается и в других сегментах: например, Toyota, несмотря на репутацию сторонника экологичных технологий, также выражает опасения по поводу однозначного будущего электрокаров. Председатель совета директоров компании Акио Тойода открыто говорил о своих сомнениях относительно массового перехода на электротягу.
Интересно, что подобные заявления топ-менеджеров крупных автоконцернов появляются все чаще. Это может указывать на то, что рынок постепенно осознает: универсального решения для всех категорий покупателей не существует. В премиум-сегменте ценится не только скорость, но и уникальные ощущения от вождения, которые пока способны дать только сложные бензиновые моторы. В то же время, массовый рынок продолжает двигаться в сторону электрификации, что подтверждается запуском новых моделей и расширением зарядной инфраструктуры.
Стоит отметить, что в России интерес к классическим моторам сохраняется, несмотря на мировые тренды. Многие автолюбители по-прежнему выбирают автомобили с ДВС, считая их более надежными и подходящими для отечественных условий. В этом контексте показателен опыт других производителей: например, запуск дизельного Changan Hunter Plus вызвал оживленную дискуссию среди экспертов, ведь новая модель с турбодизелем стала заметным событием на рынке пикапов.
В заключение важно подчеркнуть: заявление Мате Римаца отражает не только личную позицию, но и сдвиг в восприятии будущего автомобильной индустрии. Несмотря на бурное развитие электромобилей, премиальный сегмент не спешит прощаться с бензиновыми двигателями. Это создает уникальную ситуацию, когда на рынке одновременно сосуществуют разные технологические подходы, а выбор остается за покупателем. Для российского рынка, где традиционные ценности и практичность по-прежнему в цене, такие новости могут стать поводом задуматься о перспективах собственного автопарка.
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