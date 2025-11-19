Рынок электрокаров ждет чистка: кто из китайских брендов не доживет до 2026 года?

Глава Geely предсказал волну банкротств среди автопроизводителей в 2026 году

Топ-менеджер Geely сделал громкое заявление. Авторынок Китая ждут большие перемены. Не все компании смогут выжить. Грядет серьезный спад продаж электромобилей. Кто окажется на грани банкротства?

На фоне собственных финансовых успехов руководство Geely Automobile поделилось довольно мрачным прогнозом для автомобильной индустрии Китая. Исполнительный директор компании Гуй Шэньюэ на недавней конференции для инвесторов предрек, что 2026 год станет роковым для целого ряда производителей, сделавших ставку на электромобили и гибриды. Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», это заявление прозвучало после отчета об удачном третьем квартале 2025 года, по итогам которого чистая прибыль Geely выросла на 59%. Однако далеко не все игроки на рынке могут похвастаться подобными результатами.

Проблема, по мнению Гуй Шэньюэ, кроется в бизнес-модели многих молодых компаний. Некоторые из этих стартапов существуют на рынке уже почти десятилетие, но так и не смогли выстроить устойчивую систему. Несмотря на растущие обьемы поставок, они продолжают продавать каждую машину себе в убыток. Топ-менеджер Geely полагает, что главная причина этого - отсутствие прочной производственной базы, которая не позволяет генерировать стабильную прибыль и делает бизнес уязвимым.

Ситуацию усугубит ожидаемый спад на автомобильном рынке, который, по прогнозам, начнется в следующем году. Хотя конкретные причины спада не назывались, эксперты связывают его с постепенной отменой государственных субсидий, которые долгое время поддерживали отрасль на плаву. Без этой поддержки и в условиях жесточайшей ценовой войны, развернувшейся между брендами, выживание для компаний с низкой рентабельностью станет практически невозможной задачей.

Впрочем, есть и те, кто смотрит в будущее с оптимизмом. На сегодняшний день в плюс удалось выйти двум производителям электрокаров и гибридов - Li Auto и Leapmotor. К ним часто причисляют и бренд Aito, успешный совместный проект концернов Seres и Huawei. Большие надежды подает и автомобильное подразделение Xiaomi. Компания начала продажи своих машин только в марте 2024 года, но уже успела собрать внушительный портфель заказов, полностью загрузив свои производственные мощности.

На другом полюсе находятся такие известные марки, как Nio и Xpeng, которые до сих пор не могут выбраться из убытков. Например, во втором квартале 2025 года чистый убыток Nio достиг 4,99 млрд юаней (около 56,7 млрд рублей). Основатель стартапа Уильям Ли прямо заявил, что главной задачей сейчас является сохранение операционной деятельности. У Xpeng дела обстоят немного лучше, но и эта компания завершила второй квартал с убытком в 480 млн юаней (5,45 млрд рублей), что также создает серьезные риски для ее будущего.