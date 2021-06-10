Глава ГИБДД предложил сделать техосмотр для личных автомобилей добровольным, ответ Госдумы не заставил себя долго ждать
Начальник ГИБДД России Михаил Черников удивил сегодня многих. МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке, пишут «РИА Новости». Глава Госавтоинспекции верит в ответственность российских автолюбителей и доверяет им. Речь не идет об автомобилях, участвующих в перевозках: такси, грузовиках, транспорте предприятий и организаций, автобусах.
Таким образом, Михаил Черников хочет сосредоточить силы ГИБДД на техосмотре автобусов, такси и грузоперевозчиков, поскольку действующим законодательством предусмотрено участие сотрудников ГИБДД в этой процедуре. К тому же, согласно положению «Конвенции о дорожном движении» (Вена, 1968 год), техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, необязателен.
Заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, заявил, что техосмотр может быть добровольным, если автомобилист будет нести всю полноту ответственности в случае поломки или ДТП.
«Личный транспорт можно было давно освободить от техосмотра, но все-таки регламентировать в законодательстве собственника транспортного средства таким образом, чтобы он нес всю полноту ответственности… Если он не ухаживает, не обслуживает транспортное средство как источник повышенной опасности – это полторы-две тонны смерти, - поэтому если человек пользуется этим автомобилем или дает кому-то, он должен нести всю полноту ответственности», - считает политик.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 3 200 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 259 000 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
- 1 010 000 РMazda 6 2020 в Москве
- 240 000 РRenault Fluence 2010 в Москве
- 1 800 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 550 000 РBMW 3 серия 2006 в Москве
- 12 000 000 РFord F-150 2019 в Москве
- 1 630 000 РAudi A7 2012 в Москве
- 990 000 РNissan Teana 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий