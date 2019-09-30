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30 сентября 2019, 12:59

Глава ГИБДД рассказал о перспективах введения электронных прав

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Год назад глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил о планах ввести в России электронные водительские удостоверения. В будущем водителю достаточно будет показать права на смартфоне. Традиционные пластиковые права станут дополнением к электронному варианту.
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Отвечая на вопрос «Известий», Михаил Черников подтвердил, что ведомство не отказалось от намерения внедрить электронную версию водительского удостоверения. В настоящее время идет проработка всех сопутствующих аспектов. В первую очередь, потребуется внести изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи водительских прав.

ГИБДД уже внесло на рассмотрение правительства инициативу оформлять медицинскую справку водителя после прохождения ежегодной диспансеризации населения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, МВД уже разработало проект федерального закона, который предусматривает обмен сведениями о медицинских заключениях между МВД и Минздравом России. Предполагается, что по запросу МВД будет сообщаться сам факт наличия или отсутствия у гражданина выявленных медицинских противопоказаний или ограничений к управлению ТС. При этом подробности из истории болезни раскрываться не будут.

Михаил Черников сообщил, что о точных сроках появления в России электронных прав говорить пока рано. Помимо изменений в законодательство, необходимо провести модернизацию оборудования, задействованного для оформления водительских удостоверений. В любом случае, после введения электронных водительских удостоверений, у автомобилистов сохранится возможность оформить права и на традиционном пластиковом носителе.
 
Скорее всего, для рядовых автомобилистов переход на электронные водительские удостоверения особых неудобств не создаст. С другой стороны, государству будет проще контролировать водителей. Инспектор ГИБДД сможет оперативно установить информацию о каждом конкретном удостоверении. В дальнейшем, как предположил автоэксперт Вячеслав Субботин в интервью корреспонденту Nation News, за внедрением электронных прав может последовать балльная система, что станет уже более проблематичным моментом для автомобилистов. 
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Глава ГИБДД рассказал о перспективах введения электронных прав
{{material_124864}}Отвечая на вопрос «Известий», Михаил Черников подтвердил, что ведомство не отказалось от намерения внедрить электронную версию водительского удостоверения. В настоящее время идет проработка всех сопутствующих аспектов. В первую очередь, потребуется внести изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи водительских прав.ГИБДД уже внесло на рассмотрение правительства инициативу оформлять медицинскую справку водителя после прохождения ежегодной диспансеризации населения в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, МВД уже разработало проект федерального закона, который предусматривает обмен сведениями о медицинских заключениях между МВД и Минздравом России. Предполагается, что по запросу МВД будет сообщаться сам факт наличия или отсутствия у гражданина выявленных медицинских противопоказаний или ограничений к управлению ТС. При этом подробности из истории болезни раскрываться не будут.Михаил Черников сообщил, что о точных сроках появления в России электронных прав говорить пока рано. Помимо изменений в законодательство, необходимо провести модернизацию оборудования, задействованного для оформления водительских удостоверений. В любом случае, после введения электронных водительских удостоверений, у автомобилистов сохранится возможность оформить права и на традиционном пластиковом носителе. Скорее всего, для рядовых автомобилистов переход на электронные водительские удостоверения особых неудобств не создаст. С другой стороны, государству будет проще контролировать водителей. Инспектор ГИБДД сможет оперативно установить информацию о каждом конкретном удостоверении. В дальнейшем, как предположил автоэксперт Вячеслав Субботин в интервью корреспонденту Nation News, за внедрением электронных прав может последовать балльная система, что станет уже более проблематичным моментом для автомобилистов. 
2019-09-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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