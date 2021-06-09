9 июня 2021, 16:49
Глава ГИБДД высказался резко против снижения скорости до 30 км/ч
Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников не поддержал инициативу снизить скорость движения на городских улицах до 30 км/ч. Более того, он заявил, что ведомство выступает категорически против таких мер.
Дарья Климова Фото: avtosreda.ru
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Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин поддержал инициативу ...Читать далее
Ранее сегодня ТАСС опубликовал интервью с начальником Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрием Митрошиным, который в целом положительно высказался об идее снизить скорость на городских улицах с 60 до 30 км/ч. Однако он уточнил, что к вопросу надо подходить разумно и сначала провести масштабную ревизию улично-дорожной сети.
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