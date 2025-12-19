Три главные ошибки автогигантов КНР — что мешает развитию отрасли

Глава GWM раскрыл, почему китайский автопром буксует на месте

Руководитель GWM выделил три проблемы автопрома КНР. Он считает, что погоня за трендами мешает развитию. Инновации не всегда приносят пользу. Ценовая война ставит компании под угрозу. Подробности - в нашем материале.

В автомобильной индустрии Китая нарастает напряженность: руководитель GWM Вэй Цзяньцзюнь выступил с неожиданно резкой оценкой состояния отрасли. По информации «Российской Газеты», топ-менеджер обратил внимание на три ключевых препятствия, которые, по его мнению, мешают китайским автопроизводителям двигаться вперед.

Первое, что вызывает у него беспокойство, - это слепое следование модным тенденциям. Производители все чаще внедряют в свои автомобили решения, которые выглядят эффектно, но не приносят реальной пользы водителям. Например, выдвижные дверные ручки, которые стали популярны у многих брендов, на практике оказываются не только ненадежными, но и создают дополнительные риски для безопасности. Вэй Цзяньцзюнь считает, что такие детали не только раздражают пользователей, но и могут стать причиной серьезных проблем, если выйдут из строя в неподходящий момент.

Вторая проблема, по мнению главы GWM, - чрезмерное увлечение инновациями ради самих инноваций. В погоне за технологическим превосходством компании забывают о том, что главная задача - создавать удобные и надежные автомобили. В результате на рынке появляются модели, которые сложно обслуживать, а их сложные системы не всегда востребованы реальными потребителями. Это приводит к тому, что покупатели теряются в обилии новых функций и перестают доверять производителям.

Третьим вызовом для отрасли Вэй Цзяньцзюнь назвал жесткую ценовую конкуренцию. В условиях, когда бренды вынуждены снижать стоимость своих машин до минимума, многие из них оказываются на грани убыточности. Руководитель GWM подчеркнул, что его компания не намерена идти по этому пути и будет придерживаться стратегии сохранения прибыли, даже если это приведет к снижению объемов продаж.

Еще один аспект, который отметил топ-менеджер, - это влияние маркетинга на восприятие автомобилей. По его словам, многие водители в Китае поддаются на яркие рекламные обещания и сложные технические термины, не задумываясь о реальной пользе предлагаемых решений. В результате действительно важные и полезные технологии остаются в тени, а рынок наполняется продуктами, которые не отвечают ожиданиям покупателей.

Как пишет «Российская Газета», Вэй Цзяньцзюнь уже не в первый раз выступает с критикой в адрес коллег по отрасли. Его позиция может стать отправной точкой для серьезных изменений в подходе к разработке и продвижению автомобилей на внутреннем рынке КНР. Эксперты отмечают, что подобные заявления способны повлиять на стратегию многих компаний и изменить расстановку сил в китайском автопроме.