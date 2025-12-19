Три главные ошибки автогигантов КНР — что мешает развитию отрасли

19 декабря 2025, 13:43
Глава GWM раскрыл, почему китайский автопром буксует на месте
Руководитель GWM выделил три проблемы автопрома КНР. Он считает, что погоня за трендами мешает развитию. Инновации не всегда приносят пользу. Ценовая война ставит компании под угрозу. Подробности - в нашем материале.
В автомобильной индустрии Китая нарастает напряженность: руководитель GWM Вэй Цзяньцзюнь выступил с неожиданно резкой оценкой состояния отрасли. По информации «Российской Газеты», топ-менеджер обратил внимание на три ключевых препятствия, которые, по его мнению, мешают китайским автопроизводителям двигаться вперед.
Первое, что вызывает у него беспокойство, - это слепое следование модным тенденциям. Производители все чаще внедряют в свои автомобили решения, которые выглядят эффектно, но не приносят реальной пользы водителям. Например, выдвижные дверные ручки, которые стали популярны у многих брендов, на практике оказываются не только ненадежными, но и создают дополнительные риски для безопасности. Вэй Цзяньцзюнь считает, что такие детали не только раздражают пользователей, но и могут стать причиной серьезных проблем, если выйдут из строя в неподходящий момент.
Вторая проблема, по мнению главы GWM, - чрезмерное увлечение инновациями ради самих инноваций. В погоне за технологическим превосходством компании забывают о том, что главная задача - создавать удобные и надежные автомобили. В результате на рынке появляются модели, которые сложно обслуживать, а их сложные системы не всегда востребованы реальными потребителями. Это приводит к тому, что покупатели теряются в обилии новых функций и перестают доверять производителям.
Третьим вызовом для отрасли Вэй Цзяньцзюнь назвал жесткую ценовую конкуренцию. В условиях, когда бренды вынуждены снижать стоимость своих машин до минимума, многие из них оказываются на грани убыточности. Руководитель GWM подчеркнул, что его компания не намерена идти по этому пути и будет придерживаться стратегии сохранения прибыли, даже если это приведет к снижению объемов продаж.
Еще один аспект, который отметил топ-менеджер, - это влияние маркетинга на восприятие автомобилей. По его словам, многие водители в Китае поддаются на яркие рекламные обещания и сложные технические термины, не задумываясь о реальной пользе предлагаемых решений. В результате действительно важные и полезные технологии остаются в тени, а рынок наполняется продуктами, которые не отвечают ожиданиям покупателей.
Как пишет «Российская Газета», Вэй Цзяньцзюнь уже не в первый раз выступает с критикой в адрес коллег по отрасли. Его позиция может стать отправной точкой для серьезных изменений в подходе к разработке и продвижению автомобилей на внутреннем рынке КНР. Эксперты отмечают, что подобные заявления способны повлиять на стратегию многих компаний и изменить расстановку сил в китайском автопроме.
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
19.12.2025, 20:41
Ram официально возвращает имя Dakota для нового среднеразмерного пикапа в 2027 году
Ram готовит возвращение в сегмент среднеразмерных пикапов. Имя Dakota вновь появится на рынке. Ожидается дебют в 2027 году. Подробности о платформе и моторах пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинки только нарастает.Читать далее
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
19.12.2025, 19:39
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины
Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.Читать далее
