Глава иранской Saipa рассказал о проблемах с качеством и ценах для России

Ранее мы писали Иранские автомобили Saipa все-таки везут в Россию: сроки, модели и цены Официальным поставщиком автомобилей Saipa на российский рынок станет компания «Бест-моторс». Уже 1 июня отечественным ... Читать далее

Официальные продажи автомобилей Saipa в России должны были начаться 1 июня, но пока этого не произошло, пишет «Российская газета» . Тем не менее, по словам главы иранской компании Мохаммада Али Тимури, седаны Saipa Shahin уже отгружают с завода для поставок в Россию. Напомним, модель построена на базе Toyota Yaris образца 2005 года. Заводская цена седана составляет 11 тысяч долларов (960 тысяч рублей по курсу), а у нас его будут продавать уже за 19 тысяч долларов (1,7 млн рублей).

Также господин Тимури посетовал, что в 2022 году завод отправлял более 90% собранных автомобилей на склад, поскольку они были недоукомплектованы. Аренда площадок для хранения обошлась компании почти в 1 млн долларов. Машины простояли в ожидании недостающих компонентов по 1,5 года. Клиенты опасались покупать автомобили Saipa из-за низкого качества. Однако, сейчас ситуация должна измениться. Ведь последние модели Saipa разрабатывала совместно с иностранными партнёрами.

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