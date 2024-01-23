Глава каршеринг-сервиса объяснила, почему автомобиль вновь превратился в России в роскошь
Она рассмотрела вариант владения далеко не самым дорогим автомобилем – Hyundai Solaris. Если владелец совершает две поездки в будни, то без учета платы за парковку каршеринг для тех же поездок будет обходиться в 3 раза выгоднее. Не было ни одного года, когда стоимость автомобиля в России падала, поэтому госпожа Бехтина уверена, что в ближайшее время каршеринг ожидает бурный рост.
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16.01.2024, 11:48
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Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
-
28.12.2023, 06:51
В ДТП под Самарой в Toyota Camry погибли двое
Прокуратура Самарской области начала проверку по факту смертельной аварии с участием трех автомобилей на трассе А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан.Читать далее
-
25.12.2023, 07:25
ГИБДД Ростовской области опубликовала видео ДТП, в котором погибли четыре человека
Днем в воскресенье, 24 декабря, на трассе Ростов – Волгодонск произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей, Hyundai Solaris и Kia Cerato. Выжить удалось лишь одной женщине.Читать далее
-
18.12.2023, 16:26
Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
27.11.2023, 13:29
Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
Завод корейского концерна Hyundai Motor остается чуть ли не последним иностранным предприятием, чья судьба пока окончательно не решена. Корейцы отказывались продавать свои российские активы.Читать далее
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