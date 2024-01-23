Глава каршеринг-сервиса объяснила, почему автомобиль вновь превратился в России в роскошь

Ранее мы писали Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем ... Читать далее

В последнее время рост цен на новые автомобили, а также на их содержание и обслуживание, превратило машину в предмет роскоши. Мало купить автомобиль, надо еще платить проценты по кредиту, оплачивать ТО и бензин, покупать страховку и шины. Все это требует значительных затрат. «Многие, у кого есть права, начинают понимать, что личный автомобиль в данный момент в России – это не средство передвижения, а предмет роскоши», – заявила Елена Бехтина в интервью РБК

Она рассмотрела вариант владения далеко не самым дорогим автомобилем – Hyundai Solaris. Если владелец совершает две поездки в будни, то без учета платы за парковку каршеринг для тех же поездок будет обходиться в 3 раза выгоднее. Не было ни одного года, когда стоимость автомобиля в России падала, поэтому госпожа Бехтина уверена, что в ближайшее время каршеринг ожидает бурный рост.

Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р )

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