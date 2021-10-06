Глава компании по производству чипов заявил, что дефицит связан с заговором
Фото: time.com
Глава TSMC Марк Лю в эксклюзивном интервью журналу Time сообщил, что нечистую игру ведут посредники. По его словам, компания в равной степени отгружает микросхемы всем своим клиентам в прежнем объеме и не расставляет приоритеты. Осенью 2020 года автопроизводители на фоне локдауна и падения продаж действительно снизили закупку чипов, а их квоты перекупили производители электроники. Но в 2021 году предприятие отгружает чипы всем в штатном режиме.
По мнению Марка Лю, посредники накапливают микросхемы на складах для искусственного удержания высоких цен. Также не последнюю роль в этом сыграла экономическая война между Китаем и США. Администрация Байдена воспользовалась кризисом, чтобы сократить зависимость американских компаний от азиатских поставщиков. Уже объявлено о намерении вложить 50 млрд долларов в строительство новых заводов по производству полупроводников в США.
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