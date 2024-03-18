Глава Крыма рассказал, как будут бороться с летними пробками на въезде на полуостров

Ранее мы писали ЧП на Крымском мосту: что известно Первые официальные сообщения о трагическом инциденте на Крымском мосту появились в 4 часа утра в понедельник ... Читать далее

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал в интервью «Известиям» о намерении сделать досмотровые мероприятия на Крымском мосту комфортными для водителей и минимизировать время ожидания. Профильные службы прилагают к этому все усилия. Число досмотровых пунктов обещают увеличить, а на месте будут дежурить волонтеры. Кроме того, туристы могут воспользоваться альтернативным маршрутом на полуостров через Мариуполь и Мелитополь.

По словам Аксенова, в 2023 году маршрутом через новые территории воспользовались 14% туристов. Трасса «Новороссия» идет от Ростова-на-Дону до Симферополя через Мариуполь и Мелитополь. Но надо быть готовым к остановкам на блокпостах – военные и полиция не только проверяют документы всех пассажиров, но и тщательно досматривают багаж. Со временем предлагается расширить автодорогу до четырех полос и превратить ее в аналог трассы «Таврида».

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