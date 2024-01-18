Глава Mazda подтвердил разработку нового спорткара с роторным двигателем

Ранее мы писали Будущее Mazda «создано любовью к автомобилям»: новое купе это подтверждает Компания Mazda привезла на автосалон Japan Mobility Show, проходящий в эти дни в Токио, невероятно красивый ... Читать далее

На Токийском автосалоне, открывшемся в минувшие выходные, президент и генеральный директор Mazda Кацухиро Моро анонсировал создание специального подразделения, которое займется разработкой роторных двигателей для будущих спортивных моделей марки. «Я очень рад и глубоко тронут той поддержкой, которую мы получили за концепцию компактного спортивного автомобиля. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех вас», – сказал Кацухиро Моро. – «1 февраля мы создаем группу по разработке роторных двигателей, чтобы приблизиться к этой мечте».

Правда, возвращение в линейку Mazda спорткара с роторным двигателем по-прежнему остается под вопросом. Компания дразнит публику роторами с 2015 года, когда был показан концепт RX-Vision. При этом Mazda неоднократно говорила о необходимости снижать уровень выбросов, а роторные двигатели как раз не отличаются чистотой. Скорее всего, роторные моторы будут использовать в качестве вспомогательных.

Фото: Mazda

Кроссовер Mazda MX-30 EV получил гибридную силовую установку, где электромотор приводит в движение колеса, а компактный роторный двигатель подзаряжает батарею и увеличивать запас хода. Будущий спорткар Mazda могут оснастить более мощной гибридной установкой с двумя или тремя роторными двигателями. Такой подход решает сразу две проблемы: сокращает выбросы и компенсирует слабый крутящий момент ротора на низких оборотах.

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