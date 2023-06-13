Глава Минпромторга рассказал об идее «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей

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Как рассказал Денис Мантуров в интервью РИА Новости , отечественные автопроизводители уже несколько раз пытались построить «народный» автомобиль. И если еще несколько лет назад сумма в полмиллиона рублей была вполне реальной, то сейчас машина за 500 тысяч будет представлять собой «немногим больше, чем кузов, двигатель и коробка передач». Такой «пустой» автомобиль без минимальных опций безопасности и комфорта не годится для эксплуатации в наши дни. Учитывая возрастающие скорости и увеличение трафика, было бы неверным решением сокращать стоимость автомобиля за счет отказа от оснащения, гарантирующего безопасность.

По мнению Мантурова, сейчас «народным» автомобилем может считаться Lada Granta, цена которой составляет 750 – 850 тысяч рублей. С учетом господдержки ее стоимость для определенных категорий граждан можно снизить до 680 тысяч рублей. Именно в этом направлении необходимо развивать идею «народного» автомобиля. Власти принципиально поддерживают идею разрешить тратить на покупку автомобиля материнский капитал.

Кроме того, глава Минпромторга подтвердил намерение возрождать отечественные марки автомобилей. На дорогах уже появились первые «Москвичи», в следующем году должны представить первую модель под возрожденной маркой «Волга». АвтоВАЗу рекомендуют задуматься о переводе названий моделей с латиницы на кириллицу. А если кто-то решиться вернуть к жизни бренд «Ока», то и ему обещали оказать всяческое содействие.

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