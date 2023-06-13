Глава Минпромторга рассказал об идее «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей
По мнению Мантурова, сейчас «народным» автомобилем может считаться Lada Granta, цена которой составляет 750 – 850 тысяч рублей. С учетом господдержки ее стоимость для определенных категорий граждан можно снизить до 680 тысяч рублей. Именно в этом направлении необходимо развивать идею «народного» автомобиля. Власти принципиально поддерживают идею разрешить тратить на покупку автомобиля материнский капитал.
Кроме того, глава Минпромторга подтвердил намерение возрождать отечественные марки автомобилей. На дорогах уже появились первые «Москвичи», в следующем году должны представить первую модель под возрожденной маркой «Волга». АвтоВАЗу рекомендуют задуматься о переводе названий моделей с латиницы на кириллицу. А если кто-то решиться вернуть к жизни бренд «Ока», то и ему обещали оказать всяческое содействие.
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АвтоВАЗ выпустил новую «драйверскую» модель: цена уже известна
АвтоВАЗ дал официальный старт продаж новой модели семейства Lada Granta, сборку которой наладили силами спортивного подразделения «Лада Спорт». Цена оказалась ниже миллиона рублей.Читать далее
-
02.06.2023, 06:55
Официально: «Волга» вернется на ГАЗ в 2024 году
Глава российского Минпромторга Денис Мантуров подтвердил актуальность проекта по возрождению бренда «Волга» и рассказал, что производство автомобилей могут наладить на Горьковском заводе уже в 2024 году.Читать далее
-
31.05.2023, 06:49
«Борьба за «Весту» продолжается»: инсайдеры рассказали о проблемах
Сборка обновленной Lada Vesta NG стартовала в Тольятти еще в начале марта. По плану, продажи должны начаться в мае-июне, однако, с завода приходят тревожные вести. Отгрузка автомобилей дилерам практически не ведется.Читать далее
-
29.05.2023, 13:00
АвтоВАЗ остановил производство на три недели
С понедельника, 29 мая на АвтоВАЗе начался плановый корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня включительно. Однако, до четверти персонала отдыхать не будет. Инсайдеры рассказали, чем они займутся.Читать далее
-
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5 cамых дешевых седанов в России в мае 2023 года
Седаны продолжают пользоваться спросом в нашей стране даже несмотря на растущую популярность кроссоверов. Самым доступным новым седаном в России остается Lada Granta, цена которой начинается в мае 2023 года от 692 300 рублей.Читать далее
-
16.05.2023, 19:29
Автомобили Lada раскупают быстрее, чем ожидалось
Продажи автомобилей Lada в 2023 году достигли первого значимого рубежа – 100 000 автомобилей. АвтоВАЗ рассказал, какой автомобиль стал «юбилейным» и где его купили.Читать далее
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