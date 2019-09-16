16 сентября 2019, 13:08
Глава Nissan Хирото Саикава ушел в отставку
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Глава компании Nissan Motor Хирото Саикава покинул пост на фоне обвинений в злоупотреблении служебным положением. Его обязанности будет временно исполнять Ясухиро Ямаучи. До конца октября совет директоров должен определиться с кандидатурой нового главы компании.
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Временно исполняющим обязанности главы Nissan Motor назначен 63-летний Ясухиро Ямаучи, который до недавнего времени занимал пост главного операционного директора. До конца октября должен быть избран новый глава компании. В списке возможных претендентов сейчас 10 фамилий. Помимо японских топ-менеджеров в него попал один американец. Это Даниэль Шиллачи, генеральный директор компании Brembo SpA, который покинул Nissan в начале 2019 года, где ранее занимал пост исполнительного вице-президента по маркетингу и продажам.
Новый глава компании должен будет восстановить отношения Nissan и Renault, пошатнувшиеся в результате череды коррупционных скандалов. Кроме того, ему предстоит дальше развивать партнерство с Mitsubishi Motors Corp. Компания сейчас переживает не самые лучшие времена. Например, недавно стало известно о планах сократить в ближайшие три года свыше 10 тыс. сотрудников.
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