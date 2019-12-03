3 декабря 2019, 17:48
Глава Nissan отказался от слияния с Renault
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Новый президент Nissan Макото Утида провел первую пресс-конференцию. Он высказался за сохранение и укрепление альянса с Renault при этом решительно отверг идею слияния двух компаний.
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Господин Усида подтвердил, что ратует за сохранение и укрепление альянса с Renault, начало которому было положено еще 20 лет назад. Этот союз, основанный на взаимном уважении и сотрудничестве, необходим обеим компаниям для достижения успеха. Вместе с тем, глава Nissan отверг идею слияния с Renault. Компании должны сотрудничать, сохраняя собственную независимость.
Остается надеяться, что с приходом нового президента скандалы в руководстве Nissan закончатся и компания перевернет новую страницу своей истории. Напомним, вслед за Карлосом Гоном из-за обвинений в злоупотреблении занимаемым положением пост президента Nissan 16 сентября покинул Хирото Саикава.
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