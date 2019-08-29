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29 августа 2019, 01:50

Глава Opel подтвердил намерение марки вернуться в Россию в 2019 году

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Фото: Reuters
На церемонии запуска модернизированного производства в немецком Айзенахе глава Opel Майкл Лошеллер сообщил, что продажи марки в России возобновятся до конца 2019 года. Помимо микроавтобуса и фургона отечественным покупателям предложат новый кроссовер Opel Grandland X.
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В течение долгого времени, когда Opel принадлежал General Motors, география продаж марки была ограничена только Европой. С новым кроссовером Grandland X компания рассчитывает вернуться на несколько мировых рынков, включая Россию. По словам главы Opel Майкла Лошеллера, в России немецкому бренду существовать легче, чем французскому.

Как сообщил господин Лошеллер на запуске производства городского кроссовера Grandland X, марка вернется в Россию в 2019 году. В свое время уход с российского рынка сильно ударил по позициям Opel. Но даже сейчас в нашей стране марка по-прежнему пользуется популярностью. По российским дорогам ездит не менее 400 тысяч автомобилей Opel. 

Завод Opel в Айзенахе (Тюрингия, Германия) ранее выпускал модели Adam и Corsa. В ходе масштабной, но молниеносной модернизации производство было переориентировано на сборку кроссовера Grandland X. Именно этой модели в немецкой компании прочат лавры нового бестселлера. В первой половине 2019 года продажи Grandland X (базовая цена: 24 700 евро) выросли на треть по сравнению с предыдущим годом и достигли отметки почти в 60 тысяч экземпляров. Пока на предприятии в Айзенахе выпускают бензиновые и дизельные версии. В 2020 году на конвейер должна встать гибридная модификация Grandland. Не исключено, что и ее тоже предложат российским клиентам.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Названы ориентировочные рублевые цены на автомобили Opel
Очень дорого. Зачем это брать по цене мазды сх5. С ума сошли. Ниссан ценник хотяб смотрели. А немецкое качество кончилось на астре h. Любой автомеханик по опель подтвердит. Не нужен нам этот хлам по таким ценам.
Хаос
Форум Opel Signum
да опель это и есть одна большая проблема .была такакая проблема но не на сигнуме . решилось заменой предохранителя
MichaMeL
Форум Opel Insignia
Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе.
MickeyGuh
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Глава Opel подтвердил намерение марки вернуться в Россию в 2019 году
{{material_126622}}В течение долгого времени, когда Opel принадлежал General Motors, география продаж марки была ограничена только Европой. С новым кроссовером Grandland X компания рассчитывает вернуться на несколько мировых рынков, включая Россию. По словам главы Opel Майкла Лошеллера, в России немецкому бренду существовать легче, чем французскому.Как сообщил господин Лошеллер на запуске производства городского кроссовера Grandland X, марка вернется в Россию в 2019 году. В свое время уход с российского рынка сильно ударил по позициям Opel. Но даже сейчас в нашей стране марка по-прежнему пользуется популярностью. По российским дорогам ездит не менее 400 тысяч автомобилей Opel. Завод Opel в Айзенахе (Тюрингия, Германия) ранее выпускал модели Adam и Corsa. В ходе масштабной, но молниеносной модернизации производство было переориентировано на сборку кроссовера Grandland X. Именно этой модели в немецкой компании прочат лавры нового бестселлера. В первой половине 2019 года продажи Grandland X (базовая цена: 24 700 евро) выросли на треть по сравнению с предыдущим годом и достигли отметки почти в 60 тысяч экземпляров. Пока на предприятии в Айзенахе выпускают бензиновые и дизельные версии. В 2020 году на конвейер должна встать гибридная модификация Grandland. Не исключено, что и ее тоже предложат российским клиентам.
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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