8 апреля 2018, 23:54

Глава PSA предрек появление в Европе троянского электроконя из Китая

Ужесточение экологических стандартов могут привести к экспансии в Европу китайских автопроизводителей. Новые требования, которые вступают в силу с 2020 года, практически вынуждают компании переходить на гибриды или электромобили. А наиболее прогрессивные электрические технологии уже сейчас в руках Китая.
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Глава PSA предрек появление в Европе троянского электроконя из Китая
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В интервью французскому изданию Le Journal de l'Auto глава альянса PSA Карлос Таварес предложил посмотреть на проблему экологических штрафов и санкций под другим углом. Новые суровые требования могут вынудить некоторые компании, не желающие расставаться с технологиями ДВС, уйти с европейского рынка. Образовавшуюся нишу быстро заполнять китайские автопроизводители. Таким образом, ЕС может своими руками впустить в Европу троянского коня из Китая.

С другой стороны, автопроизводителей, которые не смогут выполнить требования новых стандартов будут штрафовать. Если в итоге компания окажется на грани банкротства, ее не сможет купить ни один другой крупный европейский автоконцерн из-за особенности антимонопольного законодательства. А это еще один способ для китайцев получить доступ к технологиям Старого Света.

С такого рода предостережениями Таварес выступил не столько как директор PSA (ведь минимум 14% акций альянса принадлежат китайскому Dongfeng), сколько как председатель Европейской ассоциации автомобильной промышленности (ACEA). В последнее время в Европе нарастает озабоченность «китайским вопросом». С одной стороны, напряженность в торговле между США и Китаем. А с другой, недавняя покупка концерном Geely 10 процентов акций Daimler. В итоге, Таварес потребовал от Евросоюза притормозить с санкциями и штрафами хотя бы до тех пор, пока по всей Европе не будет создана широкая сеть зарядных станций для электромобилей.

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Глава PSA предрек появление в Европе троянского электроконя из Китая
{{material_122826}}В интервью французскому изданию Le Journal de l'Auto глава альянса PSA Карлос Таварес предложил посмотреть на проблему экологических штрафов и санкций под другим углом. Новые суровые требования могут вынудить некоторые компании, не желающие расставаться с технологиями ДВС, уйти с европейского рынка. Образовавшуюся нишу быстро заполнять китайские автопроизводители. Таким образом, ЕС может своими руками впустить в Европу троянского коня из Китая.С другой стороны, автопроизводителей, которые не смогут выполнить требования новых стандартов будут штрафовать. Если в итоге компания окажется на грани банкротства, ее не сможет купить ни один другой крупный европейский автоконцерн из-за особенности антимонопольного законодательства. А это еще один способ для китайцев получить доступ к технологиям Старого Света.С такого рода предостережениями Таварес выступил не столько как директор PSA (ведь минимум 14% акций альянса принадлежат китайскому Dongfeng), сколько как председатель Европейской ассоциации автомобильной промышленности (ACEA). В последнее время в Европе нарастает озабоченность «китайским вопросом». С одной стороны, напряженность в торговле между США и Китаем. А с другой, недавняя покупка концерном Geely 10 процентов акций Daimler. В итоге, Таварес потребовал от Евросоюза притормозить с санкциями и штрафами хотя бы до тех пор, пока по всей Европе не будет создана широкая сеть зарядных станций для электромобилей.
2018-04-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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