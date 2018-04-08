8 апреля 2018, 23:54
Глава PSA предрек появление в Европе троянского электроконя из Китая
Ужесточение экологических стандартов могут привести к экспансии в Европу китайских автопроизводителей. Новые требования, которые вступают в силу с 2020 года, практически вынуждают компании переходить на гибриды или электромобили. А наиболее прогрессивные электрические технологии уже сейчас в руках Китая.
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С другой стороны, автопроизводителей, которые не смогут выполнить требования новых стандартов будут штрафовать. Если в итоге компания окажется на грани банкротства, ее не сможет купить ни один другой крупный европейский автоконцерн из-за особенности антимонопольного законодательства. А это еще один способ для китайцев получить доступ к технологиям Старого Света.
С такого рода предостережениями Таварес выступил не столько как директор PSA (ведь минимум 14% акций альянса принадлежат китайскому Dongfeng), сколько как председатель Европейской ассоциации автомобильной промышленности (ACEA). В последнее время в Европе нарастает озабоченность «китайским вопросом». С одной стороны, напряженность в торговле между США и Китаем. А с другой, недавняя покупка концерном Geely 10 процентов акций Daimler. В итоге, Таварес потребовал от Евросоюза притормозить с санкциями и штрафами хотя бы до тех пор, пока по всей Европе не будет создана широкая сеть зарядных станций для электромобилей.
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А у Шкоды Рахит под чашками задних пружин 120 мм
Приобрел себе чери а15 2007 года с пробегом 129 тыс. Прям не могу нарадоваться. Откатал пока 5 тысяч. Сменил ремень генератор-кондей и масло с фильтрами (по личной прихоти) кузов и салон на 5 коробка ходовка и двс тоже на 5. Сеста в машине хоть отбавляй. Доволен полностью.
Ну да.. УАЗ самый брутальный.. хочешь быть мужиком - покупай. Заваленный б\у запчастями гараж, лом, кувалда и три багажника инструментов тебе в помощь..
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