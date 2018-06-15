15 июня 2018, 22:36
Глава Renault Карлос Гон может досрочно покинуть пост
Контракт Карлоса Гона в качестве генерального директора Renault истекает в 2022 году. Однако сегодня он заявил, что может покинуть пост раньше, не дожидаясь окончания контакта.
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Карлосу Гону 64 года. Он родился в Бразилии в семье выходца из Ливана, но образование получил во Франции. Начинал карьеру в Michelin, затем перешел в Renault. В 1996 году он был назначен исполнительным вице-президентом компании, а спустя три года переведен в Nissan на должность директора по производству. Вскоре Карлос Гон стал президентом японской компании, а затем и ее генеральным директором. За время работы в Nissan он сумел вывести компанию из затянувшегося кризиса. С апреля 2005 года он также занял должности президента и гендиректора Renault, превратив за последние 13 лет французскую компанию в одного из крупнейших автопроизводителей мира.
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