15 июня 2018, 22:36

Глава Renault Карлос Гон может досрочно покинуть пост

Контракт Карлоса Гона в качестве генерального директора Renault истекает в 2022 году. Однако сегодня он заявил, что может покинуть пост раньше, не дожидаясь окончания контакта.
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Сегодняшнее заявление, сделанное Карлосом Гоном, вовсе не означает, что он покидает компанию. Наоборот, это часть постепенно реализуемого плана. Господин Гон собирается сосредоточиться на руководстве всем альянсом, в который входит Renault, Nissan и Mitsubishi Motors. Ранее он таким же образом уступил пост генерального директора Nissan Хирото Сайкаве. Кроме того, покинув пост генерального директора и Nissan, и Renault он сохраняет за собой кресло председателя совета директоров каждой из этих компаний. Пост генерального директора Renault может достаться ее нынешнему операционному директору Тьерри Боллоре.

Карлосу Гону 64 года. Он родился в Бразилии в семье выходца из Ливана, но образование получил во Франции. Начинал карьеру в Michelin, затем перешел в Renault. В 1996 году он был назначен исполнительным вице-президентом компании, а спустя три года переведен в Nissan на должность директора по производству. Вскоре Карлос Гон стал президентом японской компании, а затем и ее генеральным директором. За время работы в Nissan он сумел вывести компанию из затянувшегося кризиса. С апреля 2005 года он также занял должности президента и гендиректора Renault, превратив за последние 13 лет французскую компанию в одного из крупнейших автопроизводителей мира.

Top Manager Рено, Ниссан
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| Кому: Саша, металлический звон во Флюхе-это в колодках тормозных 100%. Сам долго искал.
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Глава Renault Карлос Гон может досрочно покинуть пост
{{material_85451}}Сегодняшнее заявление, сделанное Карлосом Гоном, вовсе не означает, что он покидает компанию. Наоборот, это часть постепенно реализуемого плана. Господин Гон собирается сосредоточиться на руководстве всем альянсом, в который входит Renault, Nissan и Mitsubishi Motors. Ранее он таким же образом уступил пост генерального директора Nissan Хирото Сайкаве. Кроме того, покинув пост генерального директора и Nissan, и Renault он сохраняет за собой кресло председателя совета директоров каждой из этих компаний. Пост генерального директора Renault может достаться ее нынешнему операционному директору Тьерри Боллоре.Карлосу Гону 64 года. Он родился в Бразилии в семье выходца из Ливана, но образование получил во Франции. Начинал карьеру в Michelin, затем перешел в Renault. В 1996 году он был назначен исполнительным вице-президентом компании, а спустя три года переведен в Nissan на должность директора по производству. Вскоре Карлос Гон стал президентом японской компании, а затем и ее генеральным директором. За время работы в Nissan он сумел вывести компанию из затянувшегося кризиса. С апреля 2005 года он также занял должности президента и гендиректора Renault, превратив за последние 13 лет французскую компанию в одного из крупнейших автопроизводителей мира.
2018-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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