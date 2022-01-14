Глава Rolls-Royce: рекордными продажами марка обязана высокой смертности от коронавируса
Достаточно смелое и циничное заявление, однако оно, безусловно, имеет право на существование. Более того, история знает примеры подобного поведения покупателей. Крупнейшие пандемии XIX – ХХ веков приводили к существенному оживлению на рынке. В 1918 году разразилась пандемия гриппа, которая унесла жизни 50 млн человек. Но за ней последовал культурный и экономический бум в Европе и США, который длился на протяжении следующих 10 лет. Точно так же эпидемия холеры в начале 1830-х годов привела к массовым смертям в Великобритании и Франции, на что обе страны ответили соответствующими промышленными революциями.
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 960 000 РNissan Tiida 2011 в Москве
- 3 370 000 РNissan Patrol 2015 в Москве
- 1 850 000 РToyota RAV4 2015 в Зеленограде
- 3 310 000 РPorsche Cayenne 2013 в Москве
- 2 070 000 РFord Galaxy 2016 в Москве
- 8 140 000 РAcura MDX 2021 в Москве
- 4 630 000 РBMW 3 серии 2022 в Москве
- 7 410 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
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