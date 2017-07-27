27 июля 2017, 14:17
Глава Tesla продемонстрировал подземный лифт для автомобилей
Будущее начинается сегодня: руководитель компании Tesla Motors Илон Маск продемонстрировал работу лифта, который станет частью подземной транспортной системы нового образца. Ее разработкой сейчас занимаются эксперты стартапа The Boring Company.
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Уже в эту пятницу, 7 июля, с конвейера завода Tesla Motors сойдет долгожданный первый экземпляр самого доступного ...Читать далее
Макс считает, что это решение в значительной степени разгрузит городские улицы, и водители смогут забыть о пробках. Так, получасовая поездка теперь займет не более 5 минут. Также компания получила разрешение на строительство тоннеля между Вашингтоном и Нью-Йорком. Дорога между ними займет 29 минут.
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Жаль, что когда я своего Патра покупал таких программ не было, наверно куда дешевле бы обошелся ( (
Интересный шаг в будущее! УАЗ молодцы, заметен прогресс и в нынешних моделях, и в перспективах разработки.
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