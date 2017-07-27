27 июля 2017, 14:17

Глава Tesla продемонстрировал подземный лифт для автомобилей

Будущее начинается сегодня: руководитель компании Tesla Motors Илон Маск продемонстрировал работу лифта, который станет частью подземной транспортной системы нового образца. Ее разработкой сейчас занимаются эксперты стартапа The Boring Company.
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Инновационный проект принадлежит компании, которая занимается строением скоростных транспортных коммуникаций. В планах разработчиков построить под городами трассы-тоннели, попасть в которые можно при помощи автомобильного лифта. Инженеры тщательно продумали все детали: транспорт останавливается на электроплатформе, опускается в тоннель шириной до 3,6 метров. Под землей она крепится к монорельсу и доставляется в конечную точку со скоростью до 207 км/час.

Макс считает, что это решение в значительной степени разгрузит городские улицы, и водители смогут забыть о пробках. Так, получасовая поездка теперь займет не более 5 минут. Также компания получила разрешение на строительство тоннеля между Вашингтоном и Нью-Йорком. Дорога между ними займет 29 минут.

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Глава Tesla продемонстрировал подземный лифт для автомобилей
{{material_119918}}Инновационный проект принадлежит компании, которая занимается строением скоростных транспортных коммуникаций. В планах разработчиков построить под городами трассы-тоннели, попасть в которые можно при помощи автомобильного лифта. Инженеры тщательно продумали все детали: транспорт останавливается на электроплатформе, опускается в тоннель шириной до 3,6 метров. Под землей она крепится к монорельсу и доставляется в конечную точку со скоростью до 207 км/час.Макс считает, что это решение в значительной степени разгрузит городские улицы, и водители смогут забыть о пробках. Так, получасовая поездка теперь займет не более 5 минут. Также компания получила разрешение на строительство тоннеля между Вашингтоном и Нью-Йорком. Дорога между ними займет 29 минут.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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