Глава УАЗа рассказал о планах: «Невозможно модернизировать то, чему уже 70 лет»
Проект «Русского Прадо» свернут и возвращаться к нему не планируют. Не будет и нового 2,3-литрового турбомотора, который разрабатывали при участии немецкой инжиниринговой компании FEV Engineering. Семейству фургонов и микроавтобусов «Буханка» также дадут дожить свой цикл без модернизации: «Невозможно модернизировать то, чему уже 70 лет. Зачем? Нужно позволить ей естественным путем уйти на покой». При этом никаких конкретных сроков пока не называют.
Кроме того, Адиль Ширинов заявил, что не верит в дешевый народный автомобиль. Его не может быть, потому что все хотят идти в ногу со временем, с новыми технологиями. А современные технологии не могут стоить дешево: «Попыток сделать народный автомобиль было немало, но они не имели большого успеха».
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