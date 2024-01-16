Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода

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По словам Александра Бречалова, когда в 2022 году сборку флагмана АвтоВАЗа, семейства Lada Vesta, начали переносить в Тольятти, а численность сотрудников Ижевского автозавода сократилась до 800 человек, многие были уверены, что предприятию не выжить. Но глава Минпромторга пообещал сохранить производственную площадку и обещание свое сдержал. 15 декабря 2023 года на автозаводе собрали первые автомобили из пилотной партии Lada Largus.

Как рассказал Александр Бречалов, по последним данным, на предприятии работают уже 1 502 человека, и в течение 2024 года планируют набрать еще 1 448 сотрудников. Инвестиции в развитие региона превысят 2 млрд рублей. В декабре была достигнута договоренность с главой АвтоВАЗа, что все налоги, включая налог на прибыль, будут направляться бюджет республики. Помимо обычных «Ларгусов» на предприятии наладят сборку электрических версий под названием e-Largus. Одновременно власти планируют развивать сеть зарядных станций для электрокаров. На эти цели из федерального бюджета выделено 110 млн рублей. В 2024 году в регионе обещают построить 40 новых терминалов быстрой зарядки.

vk.com/a.brechalov

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

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