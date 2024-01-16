Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода
Как рассказал Александр Бречалов, по последним данным, на предприятии работают уже 1 502 человека, и в течение 2024 года планируют набрать еще 1 448 сотрудников. Инвестиции в развитие региона превысят 2 млрд рублей. В декабре была достигнута договоренность с главой АвтоВАЗа, что все налоги, включая налог на прибыль, будут направляться бюджет республики. Помимо обычных «Ларгусов» на предприятии наладят сборку электрических версий под названием e-Largus. Одновременно власти планируют развивать сеть зарядных станций для электрокаров. На эти цели из федерального бюджета выделено 110 млн рублей. В 2024 году в регионе обещают построить 40 новых терминалов быстрой зарядки.
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15.01.2024, 13:12
Глава АвтоВАЗа рассказал, как «убил двух зайцев»
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках итоговой пресс-конференции объяснил, как удалось «убить двух зайцев», решившись на перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск.Читать далее
-
23.12.2023, 18:53
Трехкратный чемпион России по боксу погиб в ДТП на Кубани
В Краснодарском крае погиб в ДТП талантливый молодой боксер Альберт Родионов, сообщили в Федерации России по боксу. Журналисты выяснили обстоятельства трагедии.Читать далее
-
15.12.2023, 15:35
Стало известно, что сейчас происходит на заводе Lada в Ижевске
В августе 2023 года с конвейера Волжского автозавода сошли последние автомобили Lada Largus. Сборочную линию начали переносить на завод в Ижевск. Журналисты побывали на предприятии и выяснили, как идет подготовка к перезапуску.Читать далее
-
05.12.2023, 13:05
АвтоВАЗ уточнил сроки возобновления серийного производства Lada Largus
В августе с конвейера Волжского автозавода сошла последняя партия из 650 автомобилей Lada Largus, после чего сборочную линию начали переносить в Ижевск, откуда за год до этого съехала Lada Vesta.Читать далее
-
29.11.2023, 13:55
ТОП-3 российских новинок 2024 года, которым не нужен бензин
Российские автопроизводители, следуя за мировой модой на электромобили, активно разрабатывают свои модели. В следующем году ожидается премьера сразу трех электрокаров от разных отечественных брендов.Читать далее
-
20.11.2023, 15:31
Глава АвтоВАЗа рассказал о серийной сборке электрических Lada
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая в Совете Федерации, рассказал о скором запуске в серийное производство электрических версий Lada. Сборку организуют на автозаводе в Ижевске.Читать далее
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