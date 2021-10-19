Глава Volkswagen объяснил, почему бензиновые машины хуже электрических
Герберт Дисс сравнил компактный кроссовер Volkswagen Tiguan с бензиновым двигателем и новый электрический внедорожник Volkswagen ID.4. Он утверждает, что каждый километр для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания обходится на 30% дороже, чем для электрокара. Один километр на Audi Q5 стоит примерно на 40% больше, чем на Audi Q4 e-tron. А владельцу Skoda Kodiaq каждый километр обходится на 50% дороже, чем Skoda Enyaq. «Пора переходить!» - резюмирует Герберт Дисс.
Тот факт, что глава Volkswagen отговаривает людей покупать бензиновый Tiguan, является серьезным шагом вперед. Как вы, наверное, помните, совсем недавно некоторые руководители автомобильных концернов публично отговаривали людей от покупки электромобилей.
- 1 150 000 РSkoda Kodiaq 2020 в Москве
- 1 350 000 РAudi Q5 2014 в Москве
- 2 400 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 400 000 РAudi Q5 2012 в Москве
- 3 590 000 РAudi Q5 2019 в Москве
- 1 729 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 2 150 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 779 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 749 000 РVolkswagen Tiguan 2016 в Москве
- 2 645 000 РAudi Q5 2017 в Москве
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