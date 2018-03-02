2 марта 2018, 09:46
Глава Volvo опубликовал первое фото нового S60
Главный исполнительный директор Volvo Хакан Самуэльсон поделился в твиттере первой официальной фотографией нового седана S60. Автомобиль полностью скрыт защитной пленкой, но даже сквозь нее видно, насколько он похож на новый Volvo V60.
Новый Volvo S60 построят на модульной платформе SPA, как и представленный недавно универсал V60. Общим у двух моделей будет не только шасси, но также набор силовых агрегатов и электронных систем безопасности. Производство S60 наладят на заводе Volvo в Южной Каролине.
Это новый завод шведской компании, строительство которого началось в 2015 году. Объем инвестиций составил около 1,5 млрд долларов. Штат сотрудников предприятия превысит 4 000 человек. На заводе сначала начнется выпуск седанов S60, а в 2021 году кроссоверов XC90 нового поколения. Поэтому официальная презентация нового S60 пройдет именно здесь, в Южной Каролине, летом 2018 года.
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Отзывы по теме
Элегантный дизайн, инновационное техническое оснащение, превосходная эргономика, роскошный уровень комфорта – все это обновленный S60. По своим качествам Volvo S60 успешно конкурирует с BMW 5 серии и Mercedes C-класса, а по внешнему виду относится к классу современных европейских машин с преобладанием ...
на машине стоят не "гиславеды", а nokian hakka7 и замена масла ну не как не через 60000км.
В строительных магазинах встречал, какие-то средства под названием "Ржавостоп", "Антиржав" попробуйте может поможет.
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