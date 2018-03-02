2 марта 2018, 09:46

Глава Volvo опубликовал первое фото нового S60

Главный исполнительный директор Volvo Хакан Самуэльсон поделился в твиттере первой официальной фотографией нового седана S60. Автомобиль полностью скрыт защитной пленкой, но даже сквозь нее видно, насколько он похож на новый Volvo V60.
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Volvo S60
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 529 000 до 2 279 000 Р
Отзывов: 4
Автомобиль сфотографировали на дорожных тестах, которые проходят сейчас в Норвегии на Лофотенских островах. Несмотря на очевидное сходство, седан S60 получил более спортивную и, возможно, даже более агрессивную внешность. Фирменные фары «Молот Тора» и выразительная решетка радиатора свидетельствуют о суровом нордическом характере новинки.

Новый Volvo S60 построят на модульной платформе SPA, как и представленный недавно универсал V60. Общим у двух моделей будет не только шасси, но также набор силовых агрегатов и электронных систем безопасности. Производство S60 наладят на заводе Volvo в Южной Каролине.
 
Это новый завод шведской компании, строительство которого началось в 2015 году. Объем инвестиций составил около 1,5 млрд долларов. Штат сотрудников предприятия превысит 4 000 человек. На заводе сначала начнется выпуск седанов S60, а в 2021 году кроссоверов XC90 нового поколения. Поэтому официальная презентация нового S60 пройдет именно здесь, в Южной Каролине, летом 2018 года.
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Avt
Тест Volvo S60: взгляд волка
на машине стоят не "гиславеды", а nokian hakka7 и замена масла ну не как не через 60000км.
Алексей
Проблемы с кузовом VOLVO S60
В строительных магазинах встречал, какие-то средства под названием "Ржавостоп", "Антиржав" попробуйте может поможет.
Михей
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Глава Volvo опубликовал первое фото нового S60
{{model_1435}}Автомобиль сфотографировали на дорожных тестах, которые проходят сейчас в Норвегии на Лофотенских островах. Несмотря на очевидное сходство, седан S60 получил более спортивную и, возможно, даже более агрессивную внешность. Фирменные фары «Молот Тора» и выразительная решетка радиатора свидетельствуют о суровом нордическом характере новинки.Новый Volvo S60 построят на модульной платформе SPA, как и представленный недавно универсал V60. Общим у двух моделей будет не только шасси, но также набор силовых агрегатов и электронных систем безопасности. Производство S60 наладят на заводе Volvo в Южной Каролине. Это новый завод шведской компании, строительство которого началось в 2015 году. Объем инвестиций составил около 1,5 млрд долларов. Штат сотрудников предприятия превысит 4 000 человек. На заводе сначала начнется выпуск седанов S60, а в 2021 году кроссоверов XC90 нового поколения. Поэтому официальная презентация нового S60 пройдет именно здесь, в Южной Каролине, летом 2018 года.
2018-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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