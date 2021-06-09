Главе «Почты России» понадобился роскошный спорткар BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Новый BMW M850i xDrive Gran Coupe стоит минимум 9 150 000 рублей, но руководитель «Почты России» согласен и на подержанный. В заявке указано, что машина должна быть собрана не ранее 2018 года и иметь пробег не более 80 тысяч километров. Гораздо важнее цвет – черный «металлик» и комплектация: 4-зонный климат-контроль, адаптивная пневмоподвеска, адаптивный «круиз», проекционный экран, лазерные фары, камеры кругового обзора, панорамная крыша, кожаная отделка, а декоративные вставки – обязательно из тополя. Цена лота – от 7,83 млн рублей.
Позднее, глава «Почты России» Максим Акимов лично выступил с опровержением. BMW никто покупать не собирается. Будут брать Audi. По словам господина Акимова, «Audi, конечно, недешевая штуковина», но так исторически сложилось, что все руководители компании ездил именно на таком автомобиле.
- 6 950 000 РBMW 8 серии 2019 в Москве
- 6 489 000 РBMW 8 серии 2020 в Москве
- 8 300 000 РBMW 8 серии 2019 в Москве
- 9 139 200 РBMW 8 серии 2021 в Москве
- 6 699 000 РBMW 8 серия 2018 в Москве
- 11 524 000 РBMW 8 серия 2021 в Москве
- 9 327 000 РBMW 8 серия 2021 в Москве
- 6 990 000 РBMW 8 серии 2018 в Москве
- 8 320 000 РBMW 8 серия 2021 в Москве
- 8 450 000 РBMW 8 серия 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий