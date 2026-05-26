Автор: Мария Степанова

26 мая 2026, 18:20

«Ни один грузовик не доставлял столько мороки, как он»: Какая главная проблема была у советского грузовика Урал 375

Советский грузовик Урал-375 - символ инженерной мощи и источник головной боли для водителей. Его универсальность и огромный расход бензина до сих пор вызывают споры среди экспертов. Разбираемся, почему эта машина стала легендой и какие уроки можно извлечь сегодня.

Урал-375 — грузовик, ставший настоящим испытанием для водителей и механиков. Эта машина, созданная для армии, быстро оказалась в народном хозяйстве, где ее универсальность обернулась не только преимуществом, но и серьезной проблемой. В 60-е годы в СССР была создана техника, способная перевозить грузы и личный состав по бездорожью. Конструкторы справились с задачей: Урал-375 отличался выдающейся проходимостью и прочной ходовой частью, но при этом оказался чрезмерно прожорливым.

Главная техническая особенность — бензиновый V8 мощностью 180 л.с., который потреблял до 60 литров на 100 км, особенно при движении по бездорожью. Для сравнения, ЗИЛ-131 расходовал около 35 литров менее дефицитного топлива. В армии это было терпимо, но в условиях гражданской эксплуатации такие аппетиты быстро стали катастрофой. Водители нередко использовали излишки бензина для личных нужд, что породило своеобразную культуру «канистр на крыше» и постоянные погони со стороны ГАИ.

Кабина Урала-375 — отдельная история. Обзор из нее был ограничен, что вынуждало использовать «переднюю машину», которая буквально указывала путь. В ГДР даже устанавливали люки в крыше, чтобы облегчить навигацию. Несмотря на это, риск задеть препятствие или сохранить устойчивость на скорости оставался высоким. Особенно это проявлялось при движении в колонне или на узких дорогах.

Надежность агрегатов Урала-375 не вызывала вопросов: двигатель, трансмиссия и раздаточная коробка выдерживали суровые условия эксплуатации, а ремонт проводился в полевых условиях. Однако универсальность конструкции обернулась недостатками при перевозке специфических грузов, а также сложностями при транспортировке людей или легких грузов. Часто приходилось цеплять дополнительное оборудование, чтобы сбалансировать нагрузку и улучшить управляемость.

Сегодня Урал-375 уже не выпускается, его сменили дизельные версии и более современные модели. Однако уважение к этой машине сохранилось: она стала символом эпохи, когда надежность и простота ценились выше комфорта и экономичности. Важно помнить, что опыт эксплуатации таких грузовиков позволяет лучше понять, почему современные требования к коммерческому транспорту так сильно изменились. Урал-375 — это не просто техника, а часть истории отечественного автопрома, на которой выросло не одно поколение водителей.

Проходимость Урала-375 в теории была выдающейся, но на практике, на песке и в болоте, он уступал ГАЗ-66 и ЗИЛ-131. Если машина застревала, вытащить ее без специальных средств было практически невозможно. Среди механиков бытовало мнение, что легче несколько раз перевезти легкий грузовик, чем один раз — Урал-375. Это подтверждается и опытом эксплуатации других советских грузовиков, о чем подробно рассказывается в материале о ЗИС 150 и его особенностях .

