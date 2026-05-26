«Ни один грузовик не доставлял столько мороки, как он»: Какая главная проблема была у советского грузовика Урал 375

26 мая 2026, 18:20
Главная проблема советского грузовика Урал-375: универсальность и расход топлива
Главная проблема советского грузовика Урал-375: универсальность и расход топлива
Советский грузовик Урал-375 - символ инженерной мощи и источник головной боли для водителей. Его универсальность и огромный расход бензина до сих пор вызывают споры среди экспертов. Разбираемся, почему эта машина стала легендой и какие уроки можно извлечь сегодня.
Урал-375 — грузовик, ставший настоящим испытанием для водителей и механиков. Эта машина, созданная для армии, быстро оказалась в народном хозяйстве, где ее универсальность обернулась не только преимуществом, но и серьезной проблемой. В 60-е годы в СССР была создана техника, способная перевозить грузы и личный состав по бездорожью. Конструкторы справились с задачей: Урал-375 отличался выдающейся проходимостью и прочной ходовой частью, но при этом оказался чрезмерно прожорливым.
Главная техническая особенность — бензиновый V8 мощностью 180 л.с., который потреблял до 60 литров на 100 км, особенно при движении по бездорожью. Для сравнения, ЗИЛ-131 расходовал около 35 литров менее дефицитного топлива. В армии это было терпимо, но в условиях гражданской эксплуатации такие аппетиты быстро стали катастрофой. Водители нередко использовали излишки бензина для личных нужд, что породило своеобразную культуру «канистр на крыше» и постоянные погони со стороны ГАИ.
Кабина Урала-375 — отдельная история. Обзор из нее был ограничен, что вынуждало использовать «переднюю машину», которая буквально указывала путь. В ГДР даже устанавливали люки в крыше, чтобы облегчить навигацию. Несмотря на это, риск задеть препятствие или сохранить устойчивость на скорости оставался высоким. Особенно это проявлялось при движении в колонне или на узких дорогах.
Надежность агрегатов Урала-375 не вызывала вопросов: двигатель, трансмиссия и раздаточная коробка выдерживали суровые условия эксплуатации, а ремонт проводился в полевых условиях. Однако универсальность конструкции обернулась недостатками при перевозке специфических грузов, а также сложностями при транспортировке людей или легких грузов. Часто приходилось цеплять дополнительное оборудование, чтобы сбалансировать нагрузку и улучшить управляемость.
Сегодня Урал-375 уже не выпускается, его сменили дизельные версии и более современные модели. Однако уважение к этой машине сохранилось: она стала символом эпохи, когда надежность и простота ценились выше комфорта и экономичности. Важно помнить, что опыт эксплуатации таких грузовиков позволяет лучше понять, почему современные требования к коммерческому транспорту так сильно изменились. Урал-375 — это не просто техника, а часть истории отечественного автопрома, на которой выросло не одно поколение водителей.
Проходимость Урала-375 в теории была выдающейся, но на практике, на песке и в болоте, он уступал ГАЗ-66 и ЗИЛ-131. Если машина застревала, вытащить ее без специальных средств было практически невозможно. Среди механиков бытовало мнение, что легче несколько раз перевезти легкий грузовик, чем один раз — Урал-375. Это подтверждается и опытом эксплуатации других советских грузовиков, о чем подробно рассказывается в материале о ЗИС 150 и его особенностях .
Похожие материалы GAZ
-
26.05.2026, 17:38
В Москве продают уникальный ЛМЗ Спидвей-125Ю 1989 года: капсула времени для коллекционеров
В Москве на продажу выставили уникальный советский мокик ЛМЗ Спидвей-125Ю 1989 года - единственный полностью оригинальный экземпляр, не требующий реставрации. Почему он вызывает интерес у коллекционеров и музеев, какие детали делают его особенным и что важно знать перед покупкой - рассказываем в материале. Мало кто знает, что такие модели практически не встречаются в продаже, а их состояние часто вызывает вопросы у экспертов.Читать далее
-
26.05.2026, 16:47
Какие советские пассажирские самолеты летали после распада СССР и почему их помнят до сих пор
После распада СССР многие советские пассажирские самолеты еще долго оставались на линии, несмотря на конкуренцию западных моделей. Почему эти машины были востребованы, как они влияли на авиацию новых государств и что стало причиной их ухода - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.05.2026, 14:41
ГАЗ представил новую полноприводную «ГАЗель NN» с усиленной рамой и массой 5 тонн
На выставке Comvex дебютировала самая тяжелая и выносливая «ГАЗель» - теперь с полным приводом и усиленной рамой. Модель обещает расширить возможности коммерческого транспорта в России. Почему именно сейчас это важно для бизнеса и какие детали скрыты в технических характеристиках - разбираемся в материале.Читать далее
-
26.05.2026, 10:56
АвтоВАЗ назвал дату премьеры дизельного автомобиля: что известно о новинке
АвтоВАЗ официально сообщил, когда состоится премьера нового дизельного SKM M9. Модель обещает стать заметным событием для рынка коммерческого транспорта. Почему этот запуск важен именно сейчас, какие версии готовят и что известно о технических деталях - разбираемся в материале. Какие еще сюрпризы готовит производитель - рассказываем подробно.Читать далее
-
26.05.2026, 10:19
Nissan Skyline возвращается: механика, V6 и новый дизайн для легенды
Nissan готовит к выпуску обновленный Skyline - культовую модель, которую ждали многие. Автомобиль получит современный агрессивный облик, мощный V6 и механическую коробку передач. Почему японцы решились на такой шаг, какие детали уже раскрыты и что это значит для рынка - разбираемся, что скрывают тизеры и инсайды. Мало кто знает, но в США Skyline может выйти под другим именем.Читать далее
-
26.05.2026, 09:57
Задний привод: 5 аргументов в пользу классической схемы для ценителей авто
В 2026 году споры о типе привода не утихают, но задний привод по-прежнему выбирают те, кто ценит баланс, чистоту управления и надежность. Разбираемся, почему классическая схема не теряет актуальности даже на фоне современных трендов.Читать далее
-
26.05.2026, 04:48
Как TagAZ Aquila из России оказался на французском конвейере и почему проект провалился
TagAZ Aquila задумывался как доступный спорткар для молодежи, но после краха российского завода проект неожиданно возродился во Франции под маркой MPM Motors. Почему уникальная модель не смогла закрепиться на рынке и что стало с производством - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 19:13
Dacia Logan удивил на «24 часах Нюрбургринга 2026»: борьба с фаворитами и мем года
На «24 часах Нюрбургринга» 2026 года Dacia Logan команды Ollis Garage Racing неожиданно оказался в центре внимания, превратившись в символ выносливости и народного любимца. Почему этот скромный седан обсуждают больше, чем топовые GT3 - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:01
Ил-114-300 прошел арктические испытания: новый этап для российских региональных самолетов
Ил-114-300 завершил сложнейшие испытания в Арктике, подтвердив свою пригодность для эксплуатации в экстремальных широтах. Это важный шаг для обновления парка региональных самолетов России и повышения транспортной доступности северных территорий.Читать далее
-
25.05.2026, 16:32
Toyota 4Runner 1996 года с пробегом 11 200 км продан дороже нового на аукционе в США
На аукционе в США Toyota 4Runner 1996 года с минимальным пробегом ушел за сумму, превышающую стоимость новой модели. Почему старые внедорожники становятся все более востребованными, какие детали влияют на цену и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что оригинальные шины и состояние кузова могут сыграть решающую роль.Читать далее
Похожие материалы GAZ
-
26.05.2026, 17:38
В Москве продают уникальный ЛМЗ Спидвей-125Ю 1989 года: капсула времени для коллекционеров
В Москве на продажу выставили уникальный советский мокик ЛМЗ Спидвей-125Ю 1989 года - единственный полностью оригинальный экземпляр, не требующий реставрации. Почему он вызывает интерес у коллекционеров и музеев, какие детали делают его особенным и что важно знать перед покупкой - рассказываем в материале. Мало кто знает, что такие модели практически не встречаются в продаже, а их состояние часто вызывает вопросы у экспертов.Читать далее
-
26.05.2026, 16:47
Какие советские пассажирские самолеты летали после распада СССР и почему их помнят до сих пор
После распада СССР многие советские пассажирские самолеты еще долго оставались на линии, несмотря на конкуренцию западных моделей. Почему эти машины были востребованы, как они влияли на авиацию новых государств и что стало причиной их ухода - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.05.2026, 14:41
ГАЗ представил новую полноприводную «ГАЗель NN» с усиленной рамой и массой 5 тонн
На выставке Comvex дебютировала самая тяжелая и выносливая «ГАЗель» - теперь с полным приводом и усиленной рамой. Модель обещает расширить возможности коммерческого транспорта в России. Почему именно сейчас это важно для бизнеса и какие детали скрыты в технических характеристиках - разбираемся в материале.Читать далее
-
26.05.2026, 10:56
АвтоВАЗ назвал дату премьеры дизельного автомобиля: что известно о новинке
АвтоВАЗ официально сообщил, когда состоится премьера нового дизельного SKM M9. Модель обещает стать заметным событием для рынка коммерческого транспорта. Почему этот запуск важен именно сейчас, какие версии готовят и что известно о технических деталях - разбираемся в материале. Какие еще сюрпризы готовит производитель - рассказываем подробно.Читать далее
-
26.05.2026, 10:19
Nissan Skyline возвращается: механика, V6 и новый дизайн для легенды
Nissan готовит к выпуску обновленный Skyline - культовую модель, которую ждали многие. Автомобиль получит современный агрессивный облик, мощный V6 и механическую коробку передач. Почему японцы решились на такой шаг, какие детали уже раскрыты и что это значит для рынка - разбираемся, что скрывают тизеры и инсайды. Мало кто знает, но в США Skyline может выйти под другим именем.Читать далее
-
26.05.2026, 09:57
Задний привод: 5 аргументов в пользу классической схемы для ценителей авто
В 2026 году споры о типе привода не утихают, но задний привод по-прежнему выбирают те, кто ценит баланс, чистоту управления и надежность. Разбираемся, почему классическая схема не теряет актуальности даже на фоне современных трендов.Читать далее
-
26.05.2026, 04:48
Как TagAZ Aquila из России оказался на французском конвейере и почему проект провалился
TagAZ Aquila задумывался как доступный спорткар для молодежи, но после краха российского завода проект неожиданно возродился во Франции под маркой MPM Motors. Почему уникальная модель не смогла закрепиться на рынке и что стало с производством - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 19:13
Dacia Logan удивил на «24 часах Нюрбургринга 2026»: борьба с фаворитами и мем года
На «24 часах Нюрбургринга» 2026 года Dacia Logan команды Ollis Garage Racing неожиданно оказался в центре внимания, превратившись в символ выносливости и народного любимца. Почему этот скромный седан обсуждают больше, чем топовые GT3 - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:01
Ил-114-300 прошел арктические испытания: новый этап для российских региональных самолетов
Ил-114-300 завершил сложнейшие испытания в Арктике, подтвердив свою пригодность для эксплуатации в экстремальных широтах. Это важный шаг для обновления парка региональных самолетов России и повышения транспортной доступности северных территорий.Читать далее
-
25.05.2026, 16:32
Toyota 4Runner 1996 года с пробегом 11 200 км продан дороже нового на аукционе в США
На аукционе в США Toyota 4Runner 1996 года с минимальным пробегом ушел за сумму, превышающую стоимость новой модели. Почему старые внедорожники становятся все более востребованными, какие детали влияют на цену и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что оригинальные шины и состояние кузова могут сыграть решающую роль.Читать далее