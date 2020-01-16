Главные автомобильные новинки в России в 2020 году
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Renault Duster
На европейском авторынке доступны Dacia Duster c 1,3-литровым бензиновым турбомотором, который уже устанавливается на Renault Scenic, Kadjar и Mercedes-Benz А-Class. Агрегат доступен в двух вариантах мощности: 130 и 150 л.с. Двигатели могут работать совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой переднего привода. Моторная гамма для рынка РФ держится в секрете.
Nissan Kicks
Производство компактного вседорожника на российском предприятии должно стартовать уже в этом году. Ожидается, что в моторную гамму Kicks войдут 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 106 л.с. и 1,5-литровый турбодизель с отдачей 110 л.с. Агрегат на тяжелом топливе сочетается с 6-ступенчатой «механикой», бензиновый мотор – с пятиступенчатой. Позднее обещают выпустить версии с «автоматом», но полный привод в индийских машинах не предусмотрен даже в качестве опции.
Kia Seltos
Список опций будет включать в себя светодиодную оптику, 10,25-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией, подогрев всех сидений, передние кресла с функцией вентиляции, люк на крыше, адаптивный круиз-контроль, контроль рядности движения, мониторинг «слепых» зон и экстренное автоматическое торможение.
Hyundai Solaris
Известно, что седан будет отличаться от китайского обновленного Hyundai Verna, представленного летом 2019 года. Для России дизайн сделают менее угловатым. Фары головного света будут соединены с новой решеткой радиатора, которая станет больше. На корме должны появиться новые красивые светодиодные фонари и не менее красивый новый спортивный задний бампер.
Skoda Octavia
В России производство новой Octavia локализуют летом текущего года, а в продажу модель поступит осенью. Сборку наладят на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. В моторную гамму войдут два хорошо известных отечественным покупателям мотора: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. и 1,4-литровый турбомотор TSI, выдающий 150 сил. Топовые версии Octavia теперь будут оснащать 2,0-литровым TSI (190 л.с.) вместо 1,8-литрового агрегата.
Volkswagen Jetta
В список оснащения новой «Джетты» войдет модернизированная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, система вызова экстренных оперативных служб и электронная система контроля устойчивости. Кроме того, в списке опций значится панорамная крыша, аудиосистема Beats, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон и система аварийного торможения.
Mercedes-Maybach GLS
Во втором ряду можно установить трехместный диван или два отдельных капитанских кресла с возможностью регулировки и трансформации по нескольким направлениям. В качестве опции доступны складные столики, набор бокалов и холодильник для шампанского, а также медиасистема для пассажиров второго ряда и уникальная система ароматизации воздуха. Штатно все Maybach GLS 600 4Matic оснащаются креслами с функцией вентиляции и массажа, панорамным люком и непрозрачными жалюзи.
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