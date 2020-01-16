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16 января 2020, 21:31

Главные автомобильные новинки в России в 2020 году

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Наступивший год обещает быть богатым на новые модели мировых автопроизводителей. Многие из них доберутся и до российского потребителя. Рассказываем, какие автомобили в нашей стране ждут больше всего.

Renault Duster

Renault Duster
От 1.5 л, 109 л.с
Новый от 699 000 до 1 091 990 Р
Российский «Дастер» не видел крупных изменений с 2015 года. В начале 2019-го компания представила немного обновленный кроссовер со слегка посвежевшим интерьером и медиасистемой с 7-дюймовым сенсорным экраном, встроенной навигацией и поддержкой Apple CarPlay & Android Auto. В текущем же году выйдет второе поколение бестселлера.

На европейском авторынке доступны Dacia Duster c 1,3-литровым бензиновым турбомотором, который уже устанавливается на Renault Scenic, Kadjar и Mercedes-Benz А-Class. Агрегат доступен в двух вариантах мощности: 130 и 150 л.с. Двигатели могут работать совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой переднего привода. Моторная гамма для рынка РФ держится в секрете.

Nissan Kicks

Nissan Kicks
От 1.6 л, 125 л.с
Глобальный Nissan Kicks дебютировал в 2016 году. Для рынков Северной и Южной Америки модель построили на одной платформе V с Nissan Juke. Кроссовер для Индии (а впоследствии и России) основан на более скромной архитектуре B0 от Nissan Terrano. По тому же рецепту партнер по альянсу, компания Renault, в свое время выпустила две созвучные модели: Captur для Европы и Kaptur для России.

Производство компактного вседорожника на российском предприятии должно стартовать уже в этом году. Ожидается, что в моторную гамму Kicks войдут 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 106 л.с. и 1,5-литровый турбодизель с отдачей 110 л.с. Агрегат на тяжелом топливе сочетается с 6-ступенчатой «механикой», бензиновый мотор – с пятиступенчатой. Позднее обещают выпустить версии с «автоматом», но полный привод в индийских машинах не предусмотрен даже в качестве опции.

Kia Seltos

KIA Seltos
От 1.6 л, 177 л.с
Небольшой французский кроссовер готовится выйти на российский рынок уже 1 февраля 2020 года. По предварительной информации, российские покупатели смогут выбирать из двух двигателей, пяти уровней оснащения и множества вариантов окраски кузова. В моторную линейку войдет 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 149 л.с. и 1,6-литровый турбомотор, выдающий 177 л.с. Первый агрегат будет сочетаться с вариатором, второй – с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – передний или полный.

Список опций будет включать в себя светодиодную оптику, 10,25-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией, подогрев всех сидений, передние кресла с функцией вентиляции, люк на крыше, адаптивный круиз-контроль, контроль рядности движения, мониторинг «слепых» зон и экстренное автоматическое торможение.

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 679 900 до 1 058 900 Р
Информация о скором появлении в России нового «Соляриса» была опубликована на клубном форуме Solaris Club еще в середине прошлого года. Мол, желающим купить Solaris лучше подождать до выхода новой версии модели. По слухам, автомобили уже собирают в тестовом режиме на заводе в Петербурге.

Известно, что седан будет отличаться от китайского обновленного Hyundai Verna, представленного летом 2019 года. Для России дизайн сделают менее угловатым. Фары головного света будут соединены с новой решеткой радиатора, которая станет больше. На корме должны появиться новые красивые светодиодные фонари и не менее красивый новый спортивный задний бампер.

Skoda Octavia

Skoda Octavia
От 1.4 л, 150 л.с
Новый от 1 019 000 до 2 162 000 Р
Четвертое поколение модели буквально преобразилось. Автомобиль стал просторнее, обзавелся многочисленными электронными системами и матричными фарами.  В список оснащения вошла голосовая помощница Лаура, которая поможет проложить маршрут, настроить радио и прочитать sms.

В России производство новой Octavia локализуют летом текущего года, а в продажу модель поступит осенью. Сборку наладят на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. В моторную гамму войдут два хорошо известных отечественным покупателям мотора: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. и 1,4-литровый турбомотор TSI, выдающий 150 сил. Топовые версии Octavia теперь будут оснащать 2,0-литровым TSI (190 л.с.) вместо 1,8-литрового агрегата.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta
От 1.4 л, 150 л.с
Автомобиль построен на платформе MQB, на которой также базируются Golf, Tiguan, Arteon и Teramont. Российским покупателям предложат на выбор два силовых агрегата: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. (155 Нм) и 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (250 Нм). «Младший» агрегат может работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым «автоматом». Наддувной агрегат сочетается только с автоматической КПП.

В список оснащения новой «Джетты» войдет модернизированная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, система вызова экстренных оперативных служб и электронная система контроля устойчивости. Кроме того, в списке опций значится панорамная крыша, аудиосистема Beats, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон и система аварийного торможения.

Mercedes-Maybach GLS

Mercedes Maybach GLS
От 4 л, 558 л.с
И на десерт — самая долгожданная премиальная новинка, которая поступит на российский авторынок во второй половине 2020 года. Автомобиль построен на базе вседорожника GLS нового поколения с 4,0-литровым битурбо двигателем V8, который выдает 550 л.с. и 729 Нм максимального момента. Гибридная надстройка EQ Boost может кратковременно добавлять еще 21 л.с. и 249 Нм. С места до 100 км/ч Maybach GLS 600 4Matic разгоняется за 4,9 секунды. Максимальная скорость по традиции ограничена до 250 км/ч.

Во втором ряду можно установить трехместный диван или два отдельных капитанских кресла с возможностью регулировки и трансформации по нескольким направлениям. В качестве опции доступны складные столики, набор бокалов и холодильник для шампанского, а также медиасистема для пассажиров второго ряда и уникальная система ароматизации воздуха. Штатно все Maybach GLS 600 4Matic оснащаются креслами с функцией вентиляции и массажа, панорамным люком и непрозрачными жалюзи.


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Farion
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У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
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Главные автомобильные новинки в России в 2020 году
Renault Duster{{model_v2_3024}}Российский «Дастер» не видел крупных изменений с 2015 года. В начале 2019-го компания представила немного обновленный кроссовер со слегка посвежевшим интерьером и медиасистемой с 7-дюймовым сенсорным экраном, встроенной навигацией и поддержкой Apple CarPlay & Android Auto. В текущем же году выйдет второе поколение бестселлера. На европейском авторынке доступны Dacia Duster c 1,3-литровым бензиновым турбомотором, который уже устанавливается на Renault Scenic, Kadjar и Mercedes-Benz А-Class. Агрегат доступен в двух вариантах мощности: 130 и 150 л.с. Двигатели могут работать совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой переднего привода. Моторная гамма для рынка РФ держится в секрете.Nissan Kicks{{model_v2_6877}}Глобальный Nissan Kicks дебютировал в 2016 году. Для рынков Северной и Южной Америки модель построили на одной платформе V с Nissan Juke. Кроссовер для Индии (а впоследствии и России) основан на более скромной архитектуре B0 от Nissan Terrano. По тому же рецепту партнер по альянсу, компания Renault, в свое время выпустила две созвучные модели: Captur для Европы и Kaptur для России.Производство компактного вседорожника на российском предприятии должно стартовать уже в этом году. Ожидается, что в моторную гамму Kicks войдут 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 106 л.с. и 1,5-литровый турбодизель с отдачей 110 л.с. Агрегат на тяжелом топливе сочетается с 6-ступенчатой «механикой», бензиновый мотор – с пятиступенчатой. Позднее обещают выпустить версии с «автоматом», но полный привод в индийских машинах не предусмотрен даже в качестве опции.Kia Seltos{{model_v2_6819}}Небольшой французский кроссовер готовится выйти на российский рынок уже 1 февраля 2020 года. По предварительной информации, российские покупатели смогут выбирать из двух двигателей, пяти уровней оснащения и множества вариантов окраски кузова. В моторную линейку войдет 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 149 л.с. и 1,6-литровый турбомотор, выдающий 177 л.с. Первый агрегат будет сочетаться с вариатором, второй – с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – передний или полный.Список опций будет включать в себя светодиодную оптику, 10,25-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией, подогрев всех сидений, передние кресла с функцией вентиляции, люк на крыше, адаптивный круиз-контроль, контроль рядности движения, мониторинг «слепых» зон и экстренное автоматическое торможение. Hyundai Solaris{{model_v2_3004}}Информация о скором появлении в России нового «Соляриса» была опубликована на клубном форуме Solaris Club еще в середине прошлого года. Мол, желающим купить Solaris лучше подождать до выхода новой версии модели. По слухам, автомобили уже собирают в тестовом режиме на заводе в Петербурге. Известно, что седан будет отличаться от китайского обновленного Hyundai Verna, представленного летом 2019 года. Для России дизайн сделают менее угловатым. Фары головного света будут соединены с новой решеткой радиатора, которая станет больше. На корме должны появиться новые красивые светодиодные фонари и не менее красивый новый спортивный задний бампер.Skoda Octavia{{model_v2_1168}}Четвертое поколение модели буквально преобразилось. Автомобиль стал просторнее, обзавелся многочисленными электронными системами и матричными фарами.  В список оснащения вошла голосовая помощница Лаура, которая поможет проложить маршрут, настроить радио и прочитать sms.В России производство новой Octavia локализуют летом текущего года, а в продажу модель поступит осенью. Сборку наладят на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. В моторную гамму войдут два хорошо известных отечественным покупателям мотора: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. и 1,4-литровый турбомотор TSI, выдающий 150 сил. Топовые версии Octavia теперь будут оснащать 2,0-литровым TSI (190 л.с.) вместо 1,8-литрового агрегата.Volkswagen Jetta{{model_v2_1402}}Автомобиль построен на платформе MQB, на которой также базируются Golf, Tiguan, Arteon и Teramont. Российским покупателям предложат на выбор два силовых агрегата: 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 л.с. (155 Нм) и 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. (250 Нм). «Младший» агрегат может работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-ступенчатым «автоматом». Наддувной агрегат сочетается только с автоматической КПП.В список оснащения новой «Джетты» войдет модернизированная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, система вызова экстренных оперативных служб и электронная система контроля устойчивости. Кроме того, в списке опций значится панорамная крыша, аудиосистема Beats, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон и система аварийного торможения. Mercedes-Maybach GLS{{model_v2_6876}}И на десерт — самая долгожданная премиальная новинка, которая поступит на российский авторынок во второй половине 2020 года. Автомобиль построен на базе вседорожника GLS нового поколения с 4,0-литровым битурбо двигателем V8, который выдает 550 л.с. и 729 Нм максимального момента. Гибридная надстройка EQ Boost может кратковременно добавлять еще 21 л.с. и 249 Нм. С места до 100 км/ч Maybach GLS 600 4Matic разгоняется за 4,9 секунды. Максимальная скорость по традиции ограничена до 250 км/ч.Во втором ряду можно установить трехместный диван или два отдельных капитанских кресла с возможностью регулировки и трансформации по нескольким направлениям. В качестве опции доступны складные столики, набор бокалов и холодильник для шампанского, а также медиасистема для пассажиров второго ряда и уникальная система ароматизации воздуха. Штатно все Maybach GLS 600 4Matic оснащаются креслами с функцией вентиляции и массажа, панорамным люком и непрозрачными жалюзи.
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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