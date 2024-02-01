Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
Фото: Changan
Китайская компания Changan вывела на российский рынок гибридную версию кроссовера Uni-K с индексом iDD. В состав силовой установки входит 1,5-литровый ДВС на 166 сил, электромотор на 150 сил и тяговая батарея емкостью 30,7 кВт-ч. Запас хода на электротяге достигает 135 километров, а с полностью заправленным баком и заряженной батареей кроссовер может проезжать без остановки до 1000 километров.
Третьей новинкой стал кроссовер Geely Atlas второго поколения, сборку которого наладили в Беларуси. Автомобиль предложили с безальтернативной связкой 2,0-литровой «турбочетверки» и 7-ступенчатого «робота». Привод только передний. Можно выбирать из трех уровней оснащения.
Также производители анонсировали в январе еще восемь новинок, но до дилеров они пока не добрались. В их числе:
- Кроссовер Kaiyi Х7 Kunlun («Автотор», Калининград)
- Семейный 3-рядный кроссовер Evolute i-Space («Моторинвест», Липецкая область)
- Полноприводный внедорожник Jetour T2 (концерн Chery, Китай)
- Флагманский кроссовер Jaecoo J8 (концерн Chery, Китай)
- Электрическое купе Exlantix ES (концерн Chery, Китай)
- Гибридный внедорожник Tank 500 Urban (Great Wall Motors, Китай)
- Кроссовер Xcite X-Cross 7 («Автозавод Санкт-Петербург», бывший завод Nissan)
- Компактный люксовый кроссовер Hongqi HS3 (концерн FAW, Китай)
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31.01.2024, 09:43
Названы самые популярные автомобили в Беларуси в 2023 году. Lada только пятая
Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) подвела итоги продаж новых автомобилей в минувшем году и назвала 20 самых популярных легковых моделей. Lada Granta сумела занять лишь пятое место.Читать далее
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26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
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26.01.2024, 10:39
В России стартовали продажи нового Geely Atlas (раньше, чем ожидалось)
Российский офис Geely объявил о начале официальных продаж кроссовера Geely Atlas нового поколения. Автомобиль предложили в трех уровнях оснащения по цене от 2 844 990 рублей с учетом максимальной скидки.Читать далее
-
26.01.2024, 07:21
АвтоВАЗ готовит упрощенную версию Lada Aura для работы в такси
Сборку Lada Aura, удлиненной на 250 мм версии Vesta, планируют начать в сентябре 2024 года. Новинка ориентирована, в первую очередь, на государственные и муниципальные автопарки, но, как выяснилось, АвтоВАЗ рассчитывает выпустить особую версию и для такси.Читать далее
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