Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей

Ранее мы писали В продаже появился драйверский универсал Lada Vesta SW Sportline: сколько он стоит? АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой яркой версии универсала Lada Vesta SW. Автомобиль в исполнении Sportline ... Читать далее

АвтоВАЗ дал официальный старт продажам драйверского универсала Lada Vesta SW Sportline, который стал самой дорогой «Вестой» в истории. Практичный вместительный кузов сочетается с форсированным до 118 сил мотором и спортивными настройками шасси, пишут «Автоновости дня»

Китайская компания Changan вывела на российский рынок гибридную версию кроссовера Uni-K с индексом iDD. В состав силовой установки входит 1,5-литровый ДВС на 166 сил, электромотор на 150 сил и тяговая батарея емкостью 30,7 кВт-ч. Запас хода на электротяге достигает 135 километров, а с полностью заправленным баком и заряженной батареей кроссовер может проезжать без остановки до 1000 километров.

Фото: Geely

Третьей новинкой стал кроссовер Geely Atlas второго поколения, сборку которого наладили в Беларуси. Автомобиль предложили с безальтернативной связкой 2,0-литровой «турбочетверки» и 7-ступенчатого «робота». Привод только передний. Можно выбирать из трех уровней оснащения.

Также производители анонсировали в январе еще восемь новинок, но до дилеров они пока не добрались. В их числе:

Кроссовер Kaiyi Х7 Kunlun («Автотор», Калининград) Семейный 3-рядный кроссовер Evolute i-Space («Моторинвест», Липецкая область) Полноприводный внедорожник Jetour T2 (концерн Chery, Китай) Флагманский кроссовер Jaecoo J8 (концерн Chery, Китай) Электрическое купе Exlantix ES (концерн Chery, Китай) Гибридный внедорожник Tank 500 Urban (Great Wall Motors, Китай) Кроссовер Xcite X-Cross 7 («Автозавод Санкт-Петербург», бывший завод Nissan) Компактный люксовый кроссовер Hongqi HS3 (концерн FAW, Китай)

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