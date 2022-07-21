Главные достоинства и недостатки электрокаров
Поэтому вынесем экологичность за скобки. К другим достоинствам «электричек» можно отнести отличную динамику и взрывное ускорение. Зарядка электромобиля пока еще обходится дешевле, чем заправка автомобиля бензином, дизельным топливом или газом. Электрокары абсолютно бесшумны, хотя для многих это скорее недостаток. Но проблему можно решить при помощи симулятора звука мотора. Наконец, электрическая силовая установка проще в обслуживании и имеет увеличенный по сравнению с ДВС ресурс.
Среди главных недостатков электрокаров чаще всего называют более высокую стоимость по сравнению с обычными автомобилями с ДВС аналогичного класса. Еще один существенный минус – ограниченный запас хода, который сильно зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем меньше проедет электрокар. Зарядка электрокара занимает гораздо больше времени, чем заправка автомобиля топливом на АЗС. Наконец, плохо развитая инфраструктура зарядных станций даже в крупных городах делает эксплуатацию электрокаров крайне неудобной.
|Ниже стоимость "заправки"
|Плохо развития инфраструктура
|Отличная динамика
|Ограниченный запас хода
|Бесшумность
|Больше времени на "заправку"
|Больше ресурс силовой установки
|Автомобиль стоит дороже
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Тиктокер Тайлер Аткин установил на свою Mazda Miata/MX-5 руль от Nintendo диаметром всего 8 дюймов или порядка 20 сантиметров. Когда ролик набрал несколько миллионов просмотров, Тайлер решил продолжить тюнинг и добавил еще больше периферийных устройств Nintendo Wii.Читать далее
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21.07.2022, 08:47
Honda показала самый быстрый Civic Type R в истории: фото и подробности
Компания Honda представила хот-хэтч Civic Type R, построенный на базе модели одиннадцатого поколения. Автомобиль получил еще более мощный и отзывчивый мотор, который по-прежнему работает в паре с механической коробкой передач.Читать далее
-
21.07.2022, 08:10
Toyota Land Cruiser Prado задавил на пешеходном переходе людей: видео выложили в Сеть
Вечером в среду, 20 июля, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил на Алтуфьевском шоссе в Москве двух женщин. Они переходили восьмиполосную дорогу по пешеходному переходу, светофор на котором не работал.Читать далее
-
20.07.2022, 17:37
Geely Coolray пережил рестайлинг и получил новый мотор: фото и подробности
Китайская компания Geely представила основательно обновленный кроссовер Binyue, который продается в России под именем Coolray. Помимо посвежевшей внешности, автомобиль получил полностью новый салон и современную «турбочетверку» на 181 сил.Читать далее
-
20.07.2022, 17:05
Звезда футбола Франческо Тотти похвастался новой машиной
Франческо Тотти – легендарный итальянский нападающий, на протяжении 25 лет выступавший за один и тот же клуб, столичную «Рому», начинает новую жизнь. После 20 лет брака он объявил о разводе с женой и пересел на электрокар.Читать далее
-
20.07.2022, 13:45
В России предлагают ввести мораторий на уплату транспортного налога (но не для всех)
Депутат Госдумы Виталий Милонов предолжил «заморозить» уплату транспортного налога на два-три года. Популистская, на первый взгляд, инициатива получила неожиданную поддержку в Минпромторге, но при одном условии.Читать далее
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