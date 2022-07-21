Главные достоинства и недостатки электрокаров

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Эксперты портала «Новые автомобили» изучили все «за» и «против». Главный аргумент сторонников электрокаров – их экологическая чистота – на поверку оказывается не таким уж однозначным. С одной стороны, электрокары во время движения не выделяют в атмосферу СО2 и другие вредные вещества. С другой, при производстве электромобилей количество вредных выбросов оказывается существенно выше, чем при выпуске бензиновых или дизельных машин. Выработка электроэнергии, которая необходима для зарядки таких авто, также связана с загрязнением окружающей среды.

Поэтому вынесем экологичность за скобки. К другим достоинствам «электричек» можно отнести отличную динамику и взрывное ускорение. Зарядка электромобиля пока еще обходится дешевле, чем заправка автомобиля бензином, дизельным топливом или газом. Электрокары абсолютно бесшумны, хотя для многих это скорее недостаток. Но проблему можно решить при помощи симулятора звука мотора. Наконец, электрическая силовая установка проще в обслуживании и имеет увеличенный по сравнению с ДВС ресурс.

Среди главных недостатков электрокаров чаще всего называют более высокую стоимость по сравнению с обычными автомобилями с ДВС аналогичного класса. Еще один существенный минус – ограниченный запас хода, который сильно зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем меньше проедет электрокар. Зарядка электрокара занимает гораздо больше времени, чем заправка автомобиля топливом на АЗС. Наконец, плохо развитая инфраструктура зарядных станций даже в крупных городах делает эксплуатацию электрокаров крайне неудобной.

Плюсы и минусы

Ниже стоимость "заправки" Плохо развития инфраструктура Отличная динамика Ограниченный запас хода Бесшумность Больше времени на "заправку" Больше ресурс силовой установки Автомобиль стоит дороже

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