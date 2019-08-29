29 августа 2019, 01:11
Главные источники информации при выборе автомобиля
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Как мы выбираем автомобиль? Одни предпочитают читать отзывы в интернете, другие расспрашивают друзей и знакомых, третьи штудируют прайс-листы на официальных сайтах, четвертые предпочитают поговорить с сотрудниками дилерских центров. Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие источники информации об автомобилях заслуживают доверия российских покупателей.
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Самым популярным источником информации об автомобиле стали отзывы автовладельцев на форумах и специализированных сайтах (50,5%). Вторым по значимости источником стали отзывы друзей и знакомых (41,4%). Сайты дилеров идут на третьем месте (37,5). Замыкают пятерку важных источников информации сайты дилеров (35,2%) и консультации продавцов в дилерских центрах (34,6%). Менее всего интересуют потенциальных покупателей телевизионные передачи (7,5%) и буклеты, взятые в автосалоне (13,0%).
Отметим, что мужчины чаще, чем женщины склонны доверять отзывам в Сети (53,8%), сайтам автопроизводителей (38,2%) и дилеров (35,5%), а также сайтам автомобильных изданий (29,9%). Женщины, напротив, предпочитают живое общение. Они чаще слушают знакомых и родственников (43,1%) или менеджеров по продажам в автосалонах (39,9%), смотрят ролики тест-драйвов в интернете (31,9%).
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Комментарии пользователей
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Конечно если вы ездите только по городу тем более если крупный город то зачем вам шипы на асфальте, Я на пример езжу на липучках Dunlop хорошая управляемость, не убиваемость, мягкая, не шумит опять же как шипы на асфальте. Плюс универсальность, можно и летом ездить.
Цитата:| Кому: Radzhab 654654 Официально да, но сейчас идут на встречу и паралельно с оформлением авто оформляешь ГБО, без оформления ГБО я думаю не поставят.
мне в этом году на Аудио 2,5tdi 4000р налога пришло
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