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29 августа 2019, 01:11

Главные источники информации при выборе автомобиля

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Как мы выбираем автомобиль? Одни предпочитают читать отзывы в интернете, другие расспрашивают друзей и знакомых, третьи штудируют прайс-листы на официальных сайтах, четвертые предпочитают поговорить с сотрудниками дилерских центров. Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие источники информации об автомобилях заслуживают доверия российских покупателей.
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В традиционном маркетинговом исследовании «Автостата» о предпочтениях россиян при выборе автомобиля приняли участие 1 800 респондентов – владельцев автомобилей не старше 5 лет (2013 – 2018 годов выпуска), которые были в свое время куплены новыми. Людей спрашивали, какие источники информации они чаще всего используют в процессе принятия важного решения – какой автомобиль приобрести. Участники опроса могли указать не более 5 вариантов или предложить свой собственный.

Самым популярным источником информации об автомобиле стали отзывы автовладельцев на форумах и специализированных сайтах (50,5%). Вторым по значимости источником стали отзывы друзей и знакомых (41,4%). Сайты дилеров идут на третьем месте (37,5). Замыкают пятерку важных источников информации сайты дилеров (35,2%) и консультации продавцов в дилерских центрах (34,6%). Менее всего интересуют потенциальных покупателей телевизионные передачи (7,5%) и буклеты, взятые в автосалоне (13,0%).

Отметим, что мужчины чаще, чем женщины склонны доверять отзывам в Сети (53,8%), сайтам автопроизводителей (38,2%) и дилеров (35,5%), а также сайтам автомобильных изданий (29,9%). Женщины, напротив, предпочитают живое общение. Они чаще слушают знакомых и родственников (43,1%) или менеджеров по продажам в автосалонах (39,9%), смотрят ролики тест-драйвов в интернете (31,9%).


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Зимние нешипованные шины
Конечно если вы ездите только по городу тем более если крупный город то зачем вам шипы на асфальте, Я на пример езжу на липучках Dunlop хорошая управляемость, не убиваемость, мягкая, не шумит опять же как шипы на асфальте. Плюс универсальность, можно и летом ездить.
Ruselavto
Техосмотр с установленным ГБО
Цитата:| Кому: Radzhab 654654 Официально да, но сейчас идут на встречу и паралельно с оформлением авто оформляешь ГБО, без оформления ГБО я думаю не поставят.
Ruselavto
Транспортный налог
мне в этом году на Аудио 2,5tdi 4000р налога пришло
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Главные источники информации при выборе автомобиля
{{material_127335}}В традиционном маркетинговом исследовании «Автостата» о предпочтениях россиян при выборе автомобиля приняли участие 1 800 респондентов – владельцев автомобилей не старше 5 лет (2013 – 2018 годов выпуска), которые были в свое время куплены новыми. Людей спрашивали, какие источники информации они чаще всего используют в процессе принятия важного решения – какой автомобиль приобрести. Участники опроса могли указать не более 5 вариантов или предложить свой собственный.Самым популярным источником информации об автомобиле стали отзывы автовладельцев на форумах и специализированных сайтах (50,5%). Вторым по значимости источником стали отзывы друзей и знакомых (41,4%). Сайты дилеров идут на третьем месте (37,5). Замыкают пятерку важных источников информации сайты дилеров (35,2%) и консультации продавцов в дилерских центрах (34,6%). Менее всего интересуют потенциальных покупателей телевизионные передачи (7,5%) и буклеты, взятые в автосалоне (13,0%).Отметим, что мужчины чаще, чем женщины склонны доверять отзывам в Сети (53,8%), сайтам автопроизводителей (38,2%) и дилеров (35,5%), а также сайтам автомобильных изданий (29,9%). Женщины, напротив, предпочитают живое общение. Они чаще слушают знакомых и родственников (43,1%) или менеджеров по продажам в автосалонах (39,9%), смотрят ролики тест-драйвов в интернете (31,9%).
2019-08-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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