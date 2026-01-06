Стоит ли брать новый кроссовер Belgee X50? Минусы, о которых не говорят — разбор

6 января 2026, 07:11
Главные недостатки Belgee X50 глазами реальных владельцев — стоит ли покупать кроссовер
Belgee X50 вызывает споры среди автолюбителей. Владельцы отмечают как сильные, так и слабые стороны. Некоторые детали комплектации удивляют. Не все минусы очевидны на тест-драйве. О чем умалчивают продавцы - в нашем материале.
Перед покупкой нового кроссовера всегда хочется знать, с чем столкнешься в реальной жизни. Belgee X50 - свежий игрок на рынке, но уже успел собрать немало отзывов от тех, кто ездит на нем каждый день. Машину собирают в Беларуси, а в России она поставляется только в одной комплектации.
Под капотом у X50 — 1,5-литровый турбомотор на 150 сил и 255 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая трансмиссия, привод - только на передние колеса. Разгон до 100 км/час составляет 8,4 секунды, максимальная скорость - 190 км/ч. Но цифры - это одно, а ощущение за рулем - совсем другое.
Владельцы отмечают, что в городском потоке машина едет действительно бодро. Управляемость радует: руль острый, с минимальными люфтами, а подвеска собранная. Однако на трассе проявляется обратная сторона — подвеска кажется жестковатой, особенно на неровностях. Для города это отличный вариант, а для дальних поездок подойдет не всем.
Одним из главных минусов, по мнению многих, является багажник. Он довольно мал для кроссовера: тем, кто часто перевозит крупные вещи или путешествует, придется искать компромиссы. Ещё один спорный момент — топливный бак. Его объема хватает на городские поездки, но на трассе запас хода сокращается, и заправляться приходится чаще.
Мультимедийная система вызывает отдельные нарекания. Её функционал ограничен, многие привычные опции отсутствуют. Владельцы отмечают отсутствие CarPlay и необходимость перепрошивки для добавления даже базовых функций. Экран иногда реагирует с задержкой, а навигация работает не лучшим образом. Для тех, кто привык к современным технологиям, это может стать неприятным сюрпризом.
Сиденья тоже становятся поводом для обсуждений. Подушка сиденья коротковата, из-за чего спина устаёт в длительных поездках. В городе это не так заметно, но для регулярных выездов за его пределы стоит учитывать. Кроме того, в салоне не хватает вместительных карманов и места для мелочей — деталь, которая может раздражать.
Внешний вид X50 хвалят практически все: дизайн свежий, и машина выглядит дороже своей цены. Динамика также не вызывает нареканий — до 150 км/ч разгон уверенный, коробка передач работает плавно. Однако при более внимательном знакомстве становятся заметны мелкие, но ощутимые недочёты.
Некоторые владельцы обращают внимание на то, что капот не оцинкован — для российских зим это минус. Подвеска, хоть и собранная, на плохих дорогах передаёт удары в салон. В целом, X50 — отличный вариант для города, если вы готовы смириться с компактным багажником, ограниченными возможностями мультимедиа и некоторыми особенностями эргономики.
Belgee X50 — автомобиль, который вызывает эмоции. Он не идеален, но и не разочаровывает. Если для вас важны стиль, динамика и управляемость, а к компромиссам вы относитесь философски, этот кроссовер может стать хорошим выбором. Но перед покупкой обязательно стоит взять его на тест-драйв, чтобы лично оценить все особенности.
Похожие материалы
-
02.01.2026, 19:44
Сравнение BelGee X50 и X70 для России: какую модель лучше выбрать в 2026 году
BelGee X50 и X70 появились в России недавно. Модели уже вызвали интерес у автолюбителей. В статье - разбор комплектаций, технических особенностей и неожиданных опций. Узнайте, чем отличаются версии и что предлагают дилеры.Читать далее
-
02.01.2026, 05:53
Сравнение Bestune T77 и Belgee X50: какой кроссовер выбрать в 2026 году
Bestune T77 и Belgee X50 - два кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Оба автомобиля имеют свои сильные и слабые стороны. Итоги оказались неожиданными. Какой из них подойдет именно вам - решать только после теста.Читать далее
-
23.12.2025, 10:07
Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2
Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.Читать далее
-
18.12.2025, 08:46
Топ-12 доступных автомобилей с классическим автоматом в России в 2025 году
В 2025 году выбор машин с классическим автоматом стал ограничен. Мы собрали список самых доступных моделей. Узнайте, какие автомобили еще можно найти на рынке. Некоторые цены могут удивить даже опытных водителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
03.12.2025, 14:53
Сравнили Belgee X50 и Tenet T4: какой кроссовер выгоднее выбрать в 2025 году
Два новых кроссовера быстро набрали популярность. Их характеристики и оснащение различаются. Какой из них выбрать — вопрос неочевидный. В материале раскрыты неожиданные детали и подводные камни.Читать далее
-
03.12.2025, 11:29
Рейтинг кроссоверов ноября: Tenet подвинул Geely и дышит в спину Haval
Ноябрьский рейтинг продаж сильно изменился. Новый бренд показал невероятный результат. Две его модели уже в тройке лидеров. Они обошли многих известных конкурентов. Кто же теперь правит на рынке кроссоверов? Узнайте все подробности из нашего обзора.Читать далее
-
10.11.2025, 17:36
Эпоха Geely Coolray в России завершена: что дилеры предлагают вместо бестселлера
Популярный кроссовер уходит с российского рынка. Дилеры распродают последние автомобили со складов. Найти новую машину становится все сложнее. Покупателям уже предлагают интересные альтернативы. Но стоит ли спешить с выбором?Читать далее
-
06.11.2025, 18:36
Популярный кроссовер Geely Coolray уходит с российского рынка
Один из хитов продаж покидает Россию. Geely официально прекращает поставки модели Coolray. На смену ему пришел другой кроссовер. Узнайте, что теперь будут предлагать дилеры. И где найти полюбившуюся многим модель.Читать далее
-
30.10.2025, 15:33
Автомобили в России снова подорожали: обзор октябрьских ценников
Российский авторынок снова лихорадит. Цены на машины опять растут. Скидки стремительно исчезают. Популярные модели стали менее доступны. Разбираемся в причинах и последствиях. Что ждет покупателей дальше?Читать далее
