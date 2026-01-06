Стоит ли брать новый кроссовер Belgee X50? Минусы, о которых не говорят — разбор

Главные недостатки Belgee X50 глазами реальных владельцев — стоит ли покупать кроссовер

Belgee X50 вызывает споры среди автолюбителей. Владельцы отмечают как сильные, так и слабые стороны. Некоторые детали комплектации удивляют. Не все минусы очевидны на тест-драйве. О чем умалчивают продавцы - в нашем материале.

Перед покупкой нового кроссовера всегда хочется знать, с чем столкнешься в реальной жизни. Belgee X50 - свежий игрок на рынке, но уже успел собрать немало отзывов от тех, кто ездит на нем каждый день. Машину собирают в Беларуси, а в России она поставляется только в одной комплектации.

Под капотом у X50 — 1,5-литровый турбомотор на 150 сил и 255 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатая трансмиссия, привод - только на передние колеса. Разгон до 100 км/час составляет 8,4 секунды, максимальная скорость - 190 км/ч. Но цифры - это одно, а ощущение за рулем - совсем другое.

Владельцы отмечают, что в городском потоке машина едет действительно бодро. Управляемость радует: руль острый, с минимальными люфтами, а подвеска собранная. Однако на трассе проявляется обратная сторона — подвеска кажется жестковатой, особенно на неровностях. Для города это отличный вариант, а для дальних поездок подойдет не всем.

Одним из главных минусов, по мнению многих, является багажник. Он довольно мал для кроссовера: тем, кто часто перевозит крупные вещи или путешествует, придется искать компромиссы. Ещё один спорный момент — топливный бак. Его объема хватает на городские поездки, но на трассе запас хода сокращается, и заправляться приходится чаще.

Мультимедийная система вызывает отдельные нарекания. Её функционал ограничен, многие привычные опции отсутствуют. Владельцы отмечают отсутствие CarPlay и необходимость перепрошивки для добавления даже базовых функций. Экран иногда реагирует с задержкой, а навигация работает не лучшим образом. Для тех, кто привык к современным технологиям, это может стать неприятным сюрпризом.

Сиденья тоже становятся поводом для обсуждений. Подушка сиденья коротковата, из-за чего спина устаёт в длительных поездках. В городе это не так заметно, но для регулярных выездов за его пределы стоит учитывать. Кроме того, в салоне не хватает вместительных карманов и места для мелочей — деталь, которая может раздражать.

Внешний вид X50 хвалят практически все: дизайн свежий, и машина выглядит дороже своей цены. Динамика также не вызывает нареканий — до 150 км/ч разгон уверенный, коробка передач работает плавно. Однако при более внимательном знакомстве становятся заметны мелкие, но ощутимые недочёты.

Некоторые владельцы обращают внимание на то, что капот не оцинкован — для российских зим это минус. Подвеска, хоть и собранная, на плохих дорогах передаёт удары в салон. В целом, X50 — отличный вариант для города, если вы готовы смириться с компактным багажником, ограниченными возможностями мультимедиа и некоторыми особенностями эргономики.

Belgee X50 — автомобиль, который вызывает эмоции. Он не идеален, но и не разочаровывает. Если для вас важны стиль, динамика и управляемость, а к компромиссам вы относитесь философски, этот кроссовер может стать хорошим выбором. Но перед покупкой обязательно стоит взять его на тест-драйв, чтобы лично оценить все особенности.